ARROZ/CEPEA: Com oferta e demanda equilibradas, preços têm apenas leves alterações

Cepea, 8/03/2023 – As cotações domésticas do café arábica oscilaram ao longo da última semana, mas as baixas predominaram. Segundo dados do Cepea, os valores foram influenciados por movimentos externos e pela retração de agentes do spot nacional. Já para o robusta, produtores seguram seus estoques, enquanto compradores se mantêm retraídos. Esse cenário, atrelado a notícias indicando crescimento na oferta de robusta no Vietnã, pressionou as cotações da variedade no Brasil. De acordo com colaboradores do Cepea, os produtores seguem atentos ao clima no campo. Mesmo que a chuva tenha se reduzido em algumas regiões, as previsões apontam novas precipitações nos próximos dias para São Paulo e Minas Gerais. Fonte: Cepea (www.cepea.esalq.usp.br)

