ARROZ/CEPEA: Com produtores afastados do spot, liquidez é baixa no RS

Cepea, 14/06/2023 – O mercado do arroz em casca apresenta baixa liquidez no Rio Grande do Sul. Pesquisadores do Cepea indicam que o posicionamento firme e retraído de grande parte dos produtores, que sinaliza que os atuais preços não cobrem os altos custos de produção, limita os negócios a lotes pontuais. No front externo, as exportações e as importações de arroz (em equivalente arroz em casca) seguiram firmes em maio. Segundo dados da Secex, o Brasil exportou 197,5 mil toneladas de arroz em maio, volume 44,6% superior ao de abril/23 e bem acima das 39,69 mil toneladas de maio/22. Já as importações somaram 127,8 mil toneladas em maio, aumento de 13% frente ao mês anterior e 24% acima da quantidade de maio/22. Fonte: Cepea (www.cepea.esalq.usp.br)

Fonte: Diárias de Mercado