ARROZ/CEPEA: Movimento de alta no preço é observado desde o final de agosto

Cepea, 30/11/2022 – Os preços do café arábica ainda apresentam fortes oscilações no mercado brasileiro, mas as altas vêm predominando nos últimos dias. Diante disso, pesquisadores do Cepea indicam que, mesmo que de forma lenta, os valores têm recuperado parte das perdas registradas nas últimas semanas. No ambiente externo, os futuros do arábica registram movimento de recuperação técnica, após terem passado por uma série de perdas – algumas desvalorizações são observadas, influenciadas por previsão de clima favorável no Brasil. Quanto ao robusta, os valores vêm avançando nos últimos dias e já operam nos mesmos patamares observados no final de outubro. De acordo com pesquisadores do Cepea, o impulso segue vindo do aquecimento da demanda pela variedade. Além disso, vendedores, atentos às recentes valorizações, se afastam no spot, à espera de aumentos mais intensos nos preços. Fonte: Cepea (www.cepea.esalq.usp.br)

