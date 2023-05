ARROZ/CEPEA: Negócios são lentos no RS; exportação volta a crescer

Cepea, 17/05/2023 – Nem mesmo o final da colheita no Rio Grande do Sul aumentou o ritmo de negócios envolvendo o arroz em casca. Segundo pesquisadores do Cepea, a baixa liquidez se deve sobretudo à disparidade entre os preços para compra e venda do cereal. No front externo, as exportações de arroz voltaram a crescer em abril enquanto as importações caíram, cenário que favoreceu o resultado da balança comercial brasileira. Segundo a Secex, as exportações somaram 140,2 mil toneladas em abril/23, em equivalente arroz em casca, 21,1% acima das de março/23 e 107% maiores que as de abril/22 – os embarques brasileiros vêm se mantendo acima de 100 mil toneladas desde junho de 2022. Do lado das importações, chegaram aos portos brasileiros 112,7 mil toneladas de arroz (base casca) em abril/23, volume 17,5% menor que o de março/23 e 35,6% abaixo do de abril do ano passado. Fonte: Cepea (www.cepea.esalq.usp.br)

