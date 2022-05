ARROZ/CEPEA: Preço reage no RS, mas segue em queda em MT

Cepea, 17/5/2022 – Mesmo diante de previsões indicando produção recorde no Brasil, levantamento do Cepea mostra que o valor médio do trigo nesta parcial de maio atingiu recorde real no Rio Grande do Sul (os valores foram deflacionados pelo IGP-DI).

No Paraná, em Santa Catarina e em São Paulo, as médias mensais são as maiores desde 2013, em termos reais. Ressalta-se que, em termos nominais, os preços operam nas máximas em praticamente todas as praças acompanhadas pelo Cepea, considerando-se as séries de preços iniciadas em 2004.

Pesquisadores do Cepea indicam que o impulso vem das altas nos preços externos, dos baixos volume de trigo da última safra ainda disponível no spot e da menor oferta argentina. Fonte: Cepea (www.cepea.esalq.usp.br)