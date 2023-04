ARROZ/CEPEA: Preços do casca continuam firmes no mercado interno

Cepea, 19/04/2023 – Os valores do arroz em casca seguem firmes no spot nacional. Segundo colaboradores consultados pelo Cepea, vendedores têm optado por postergar as negociações, apostando em preços maiores nos próximos meses. Já compradores têm estado mais presentes no mercado, com unidades de beneficiamento ofertando preços maiores pelo cereal, na tentativa de atrair vendedores e com receio de que os custos continuem subindo. A média ponderada do arroz em casca no Rio Grande do Sul, representada pelo Indicador CEPEA/IRGA-RS (58% de grãos inteiros, com pagamento à vista), subiu 0,45% entre 10 e 17 de abril, fechando a R$ 88,33/saca de 50 kg no dia 17. Fonte: Cepea (www.cepea.esalq.usp.br)

