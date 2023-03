ARROZ/CEPEA: Valores do casca acompanham quedas do beneficiado e do produto no varejo

Cepea, 1º/3/2023 – Apesar da entressafra, os preços do algodão em pluma atravessaram mais um mês com poucas oscilações. No geral, segundo pesquisadores do Cepea, as cotações internas têm sido influenciadas por pequenas variações dos valores externos e do dólar. No spot nacional, a intensa “queda de braço” entre os agentes quanto ao preço e à qualidade dos lotes disponibilizados reforça a relativa estabilidade no preço da pluma. Empresas, por sua vez, estão cautelosas nas aquisições, diante do fraco desempenho das vendas dos manufaturados. Já os compradores ativos indicam ter dificuldades em encontrar a pluma dentro das características desejadas, enquanto produtores se atentam ao campo – ressalta-se que o excesso de chuvas em algumas regiões atrasou a colheita da soja e, consequentemente, a semeadura do algodão segunda safra, contexto que afastou muitos cotonicultores do spot. Fonte: Cepea (www.cepea.esalq.usp.br)

