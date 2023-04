ARROZ/CEPEA: Valores do casca se mantêm praticamente estáveis no RS

Cepea, 26/04/2023 – Os preços do arroz em casca vêm registrando apenas ligeiras oscilações no mercado spot do Rio Grande do Sul.

De acordo com colaboradores do Cepea, parte dos agentes do setor retomou, de forma gradual, as compras do cereal na semana passada, elevando a liquidez e sustentando os preços no estado.

Entretanto, o interesse de produtores em novas negociações esteve limitado, uma vez que esses agentes têm expectativas de valores maiores, devido à necessidade de compra dos engenhos.

Por outro lado, casos isolados de maior oferta de orizicultores foram registrados. Isso porque esses vendedores consideram que os valores internos têm se aproximado do patamar mínimo aceitável, que é a paridade de exportação.

Fonte: Cepea (www.cepea.esalq.usp.br)

Fonte: Diárias de Mercado