Arsec estreia nesta quinta-feira (30) o podcast Olhar Regulatório

A Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Cuiabá (Arsec-MT), que já está presente em diversas plataformas digitais como Instagram (veja aqui), Facebook (veja aqui) e YouTube (veja aqui), estreia hoje, 30 de junho, o podcast Olhar Regulatório em todas as plataformas de áudio e o videocast no canal do YouTube.

A agência já publica conteúdos institucionais e notícias, agora somará conteúdos técnicos atualizados, de qualidade e gratuitos para reguladores, prestadores de serviços e todas as pessoas interessadas em conhecer o universo da Regulação. O podcast tem o objetivo de falar sobre a importância e os trabalhos de uma agência de regulação. Os bate-papos serão mensais, e sempre terá um especialista que vai abordar temas diversos sempre relacionados com as atividades da regulação.

O primeiro episódio do Olhar Regulatório já está no ar. Ele traz a entrevista do diretor presidente da Arsec, Alexandro de Oliveira, que explica que nestes sete anos de atuação na regulação, percebe-se que existe um distanciamento muito grande entre o cidadão e as agências de regulação. Há uma grande incompreensão sobre a forma de atuação das agências e o papel de atuação das agências reguladoras na sociedade.

“Nós também percebemos que essa dificuldade de comunicação gera muitas opiniões distorcidas, tornando as agências um alvo constante de críticas infundadas feitas por pessoas que não conhecem a natureza e importância do trabalho de uma agência reguladora”.

Para Alexandro, é função de toda administração pública dar transparência da sua atuação e informar a população; por isso, o podcast é visto como uma ferramenta que vai levar esclarecimentos sobre a atuação da agência, vai ajudar na apresentação da Arsec para a sociedade e vai demonstrar a importância da regulação dentro do sistema de concessões.

“Nós da Arsec acreditamos que vamos cumprir nosso papel de dar transparência do nosso trabalho através do podcast, que é uma ferramenta fantástica pela forma como se propaga no ambiente virtual. Então, com essa ferramenta nós queremos enriquecer o debate sobre regulação, concessão, saneamento básico e meio ambiente. Nós queremos sair desse lugar comum, que faz o cidadão acreditar que o papel de uma agência é simplesmente de reajustar o valor de tarifas, sendo que um dos principais vieses é buscar qualidade do serviço para a população, dentro do que foi concedido pelo poder público”.

O Olhar Regulatório está disponível nas principais plataformas de áudio como Spotify, Appel, Deezer, Google Podcasts e outras; está no site e, ainda, o vídeo da gravação do podcast está disponível no canal da Arsec no Youtube.

Ouça o podcast:

Spotify: https://open.spotify.com/episode/1gty2lykMEGZ57oDjyTo1O?si=6im7tW_jQ2-aUjKo8vXtjQ&nd=1

Amazon: https://music.amazon.com/podcasts/0352e5c5-53c8-4149-8ae8-cfe3bcf9a5be/olhar-regulat%C3%B3rio

Deezer:https://www.deezer.com/br/show/3839867

Apple Podcast:https://podcasts.apple.com/us/podcast/olhar-regulat%C3%B3rio/id1632270517

Veja o videocast: https://www.youtube.com/watch?v=QDBWZCc3dso