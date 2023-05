Artesã encontra cura através do trabalho e relata luta contra o câncer

Técnicos da Prefeitura de Cuiabá se reuniram na tarde desta quarta-feira (17.05) com líderes de entidades representativas da economia local na Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL Cuiabá) para apresentar os principais pontos do novo plano diretor que está sendo elaborado. O objetivo é promover um diálogo entre os setores envolvidos e buscar o consenso necessário para um bom planejamento da capital mato-grossense para os próximos anos.

Além do presidente da CDL Cuiabá, Celio Fernandes, e de alguns diretores, também participaram membros do Sindicato das Indústrias da Construção do Estado de Mato Grosso (Sinduscom), Sindicato da Habitação de Mato Grosso (Secovi-MT), Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso (Fiemt), Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Mato Grosso (Fecomércio-MT), Associação Comercial e Empresarial de Cuiabá (ACC), representante do Conselho de Arquitetura (CAO), e alguns empresários do ramo da construção civil.

O Plano Diretor é um instrumento fundamental para o desenvolvimento urbano sustentável de uma cidade. Ele estabelece diretrizes, normas e metas a serem seguidas para a ocupação e o crescimento do município, considerando aspectos como uso do solo, infraestrutura, mobilidade, meio ambiente e qualidade de vida da população.

Durante a reunião, os técnicos apresentaram os principais aspectos do plano diretor que impactam diretamente a economia local e o cidadão. Além disso, questões relacionadas à mobilidade urbana também foram abordadas, com destaque para a necessidade de melhorias nos sistemas de transporte público e no planejamento viário, visando facilitar o deslocamento da população.

A apresentação de todo o Plano Diretor foi feita pelo superintendente do Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Urbano (IPDU), Márcio Puga. “Nós contamos com a participação das entidades como a CDL Cuiabá e da sociedade em geral para elaboração deste planejamento para que possamos fazer da nossa cidade um lugar muito melhor para os próximos 10 anos”, disse Puga.

Presente na reunião também, o secretário de Mobilidade Urbana, Juares Samaniego, reforçou a importância da participação da sociedade civil organizada no Plano Diretor. “A participação ativa das lideranças da economia nesse processo de discussão é de extrema importância, uma vez que esses setores são fundamentais para o desenvolvimento econômico e social da cidade. Suas contribuições ajudarão a moldar o plano diretor de forma a atender às necessidades e expectativas tanto dos empresários quanto da população em geral”.

Após a apresentação na CDL, o próximo passo será a consolidação das propostas discutidas e a finalização do texto do plano diretor, contudo, antes disso, as propostas contidas no plano serão repassadas para análise dos líderes das entidades para que possam tirar dúvidas ou dar sugestões em uma próxima reunião prevista para acontecer no dia 01 de junho.

O prazo estimado para a votação do plano diretor é agosto deste ano, e a expectativa é de que ele seja aprovado com base no amplo debate realizado com os diversos setores da sociedade cuiabana.

Para o presidente da CDL Cuiabá, o Plano Diretor é um importante instrumento de planejamento urbano, capaz de direcionar o crescimento da cidade de forma sustentável e equilibrada. “Sua aprovação representa um marco para Cuiabá e reflete o compromisso da prefeitura e das lideranças econômicas com o desenvolvimento da cidade, buscando sempre o bem-estar e a qualidade de vida de seus habitantes”, pontou Fernandes, lembrando que esse planejamento vem muito ao encontro do propósito da CDL, de transformar Cuiabá no melhor lugar para empreender e morar.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT