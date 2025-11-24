Articulação de Chico Guarnieri destrava conclusão do Hospital Roosevelth Figueiredo Lira

O deputado estadual Chico Guarnieri (PRD) garantiu, junto ao governo do Estado, os recursos necessários para a finalização das obras do Hospital Roosevelth Figueiredo Lira, em Barra do Bugres. O projeto que está com 80% de execução, agora será concluído, trazendo à população, uma importante unidade hospitalar. A ordem de serviço já foi assinada e os trabalhos executados o quanto antes.

“Conversei com o vice-governador Otaviano Pivetta (Republicanos) e ele nos garantiu todos os recursos necessários, por parte da gestão estadual, para terminarmos esse hospital que é tão importante para nós e que eu tive a alegria de estar presente em sua criação. Agora, estamos trabalhando para termos essa unidade hospitalar em pleno funcionamento para atender a nossa população de Barra do Bugres e região”, afirmou o deputado estadual Chico Guarnieri, na quarta-feira (19.11), durante a assinatura do documento.

O parlamentar lembrou que, em 2001, uma lei de autoria do, então, deputado estadual Renê Barbour, autorizou a criação do Hospital Regional, em Barra do Bugres. À época, Chico Guarnieri era o presidente da Câmara de Vereadores do município. Porém, quase 20 anos depois, durante a pandemia da covid-19, a unidade hospitalar foi fechada. Em 2021, inclusive, ocorreu a revogação da lei que criou o hospital.

A unidade hospitalar entrou em reforma e, em 2023, Chico Guarnieri conseguiu uma emenda parlamentar com o deputado federal José Medeiros (PL), no valor de R$ 26 milhões para equipar a unidade com o que há de mais moderno.

O responsável pela obra nesse momento será o Instituto Maria Schmitt (Imas). O presidente Walmiro Charão adiantou que a previsão é que já no início de 2026 a parte ambulatorial comece os atendimentos. A previsão para o funcionamento pleno do Hospital Roosevelth Figueiredo Lira é de 180 dias.

“Teremos aqui mais de 100 leitos, 10 Unidades de Terapia Intensiva (UTI) e a nossa proposta é de um serviço complementar ao do Hospital Regional de Tangará da Serra”, explicou o secretário municipal de Saúde, Marcelo Lima.

Estiveram presentes na assinatura da ordem de serviço muitas autoridades de Barra do Bugres, entre elas: a prefeita Azenilda Pereira (Republicanos), o vice-prefeito, Arthurzão (PRD), o secretário de Administração, Carlos Luiz Pereira Neto, o presidente da Câmara Municipal, o vereador Júnior Chaveiro (PL), o parlamentar municipal Fábio Jamil de Arruda Almeida (PRTB), Professora Cleide (Republicanos), Alex Costa Aguiar (União), entre outras.

“Esse é um sonho que vai se tornar realidade logo e agradeço o apoio que recebemos do nosso deputado estadual Chico Guarnieri por todo esse trabalho”, disse a prefeita Azenilda Pereira.

Fonte: ALMT – MT