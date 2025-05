Articuladora da lei dos monoculares é a nova secretária de Assistência Social

O prefeito de Cuiabá, Abilio Brunini, anunciou no início da tarde desta sexta-feira (16), a nomeação da advogada Hélida Vilela de Oliveira como nova titular da Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e Inclusão. O anúncio foi feito durante solenidade no auditório da própria pasta, que até então vinha sendo comandada interinamente pelo chefe de gabinete do prefeito, Willian Leite de Campos, que retorna ao cargo inicial.

“A Hélida é uma mulher de luta, sensível às causas sociais e com capacidade de unir e liderar a equipe da assistência. Tenho certeza de que ela vai ajudar a transformar a vida de quem mais precisa”, declarou Abilio durante o ato.

Com atuação ligada à causa das pessoas com deficiência, Hélida traz para a secretaria a experiência adquirida como chefe de gabinete da ex-deputada federal Amália Barros, com quem trabalhou na articulação da lei que reconhece a deficiência visual monocular. Assim como Amália, Hélida é monocular – perdeu a visão do olho esquerdo aos três anos de idade – e destaca essa vivência como parte essencial da sua trajetória de militância.

“A assistência social é o coração de Cuiabá. Quero contribuir com o prefeito Abilio e com a primeira-dama Samantha nessa missão de fazer com que os direitos cheguem a quem mais precisa. Minhas maiores bandeiras serão inclusão, pessoa idosa e crianças em vulnerabilidade”, afirmou Hélida.

A primeira-dama e vereadora Samantha Iris, por sua vez, reafirmou seu comprometimento com a pasta e com a nova secretária. “Estou aqui para somar, ajudar com projetos, buscar recursos e colaborar com ideias. Percebi que não tem como não ser primeira-dama. A sociedade espera de nós ações e atitudes, e eu estou à disposição da Hélida e da equipe”, disse.

Willian Leite, que deixa a função interina, também discursou. “Estar à frente da assistência foi uma missão importante, mas meu papel estratégico como chefe de gabinete exige dedicação integral à gestão do prefeito Abilio. Agradeço a confiança nesse período e desejo boa sorte à nova secretária nessa importante pasta”, declarou.

A nomeação de Hélida foi bem recebida pelos servidores da secretaria, que agora passam a contar com uma liderança que alia trajetória pessoal à causa social e experiência na gestão pública. A expectativa é de que a nova titular imprima um ritmo forte às ações voltadas à população mais vulnerável da capital.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT