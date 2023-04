ARTIGO: Um ato de amor por Cuiabá!

Como vereador, cuiabano de chapa e cruz, médico há mais de 20 anos, pai de família, nascido no hospital Santo Helena aonde exerço a medicina há anos, venho aqui compartilhar com vocês a tristeza que estou sentindo neste aniversário da nossa querida Capital mato-grossense.

Cuiabá completa 304 anos neste dia 08 de abril. Gostaria muito de estar feliz neste momento tão especial. Mas como irei ficar feliz se por todos os lugares que ando tem buracos e crateras gigantescas? Tem lixo acumulados por todos os lados. Como irei ficar feliz se atualmente mais de 100 mil pessoas estão aguardando na fila de espera por cirurgias eletivas? Como irei ficar feliz com o aumento de até 600% na taxa do IPTU?

É triste dizer, mas Cuiabá que carregava o título de cidade verde e cheia de encantos está indo de mal a pior. Porém, entretanto, todavia, isso não vai diminuir em nada, o amor que sinto por nossa cidade e eu nunca vou parar de lutar por ela. Prova disso, é o trabalho que venho desenvolvendo como vereador. Faço visitas constantes às nossas Upas, policlínicas e unidades de saúde, para ver como estão os atendimentos prestados a população e como estão condições de trabalho dos profissionais de Saúde.

Ressalto aqui, que fui contra a criação da ‘CPI da Intervenção’ que a Câmara Municipal havia proposto para investigar os atos do interventor do Estado na Saúde de Cuiabá. Em minha opinião, isso era uma desculpa dos vereadores da base do prefeito – para desviar a atenção do caos na Saúde. Inclusive, no último dia 13 de fevereiro, fui pessoalmente ao Tribunal de Contas do Estado (TCEMT) para solicitar uma auditoria em caráter de urgência nas contas da Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá (SMS), devido os altos indícios de rombo nas finanças da Pasta. No dia 14, o processo foi instaurado pelo conselheiro-presidente José Carlos Novelli e pelo relator das contas da Capital, conselheiro Sérgio Ricardo.

Quero aproveitar a oportunidade, para saudar o Tribunal de Justiça pela retomada da intervenção estadual na Saúde de Cuiabá, pois no momento não haveria outra saída. Para mim, a decisão vai de encontro com a valorização de vidas humanas, que neste momento gritam por socorro, pois faltavam remédios básicos nas unidades de saúde, UTIs estavam fechadas e milhares de pessoas ainda estão esperando na fila de cirurgia.

Inclusive, para tentar contribuir com o trabalho da intervenção e ajudar a encontrar uma solução urgente para a situação da Saúde, propus a criação de Comissão Especial de Acompanhamento dos Trabalhos de Intervenção na Saúde de Cuiabá, mas é claro que a Base do Prefeito que é maioria na Câmara, não aprovou o meu pedido.

Aliás, é de desanimar a quantidade de matérias que a Câmara aprova a favor do prefeito Emanuel Pinheiro e em desfavor de Cuiabá. Não estou aqui para falar mal do mandato de ninguém, aliás, detesto brigas, mas também não posso me acomodar diante do caos que se encontra a nossa cidade, além da buraqueira que é vista por todos os lados – detonando com carros, motos e causando acidentes, inclusive a morte do motociclista Orlando Gomes de Lima, no bairro Popular, na Capital, no último dia 29 de março, por causa de um buraco que não dava a oportunidade dele desviar, pois ocupava a via inteira.

Na realidade, o prefeito Emanuel deveria fazer um ato genuíno de amor por Cuiabá e renunciar ao mandato. Ele já está marcado como um dos prefeitos mais corruptos da história de Cuiabá, senão o mais. Em nenhuma outra gestão, se viu tanta gente presa e afastada por escândalo de corrupção como na gestão dele. Enfim, ele não tem feito nem o básico que é manter uma cidade limpa e trafegável, então nada mais ético e inteligente que pedir a renúncia para que possa cuidar dos problemas com a justiça, problemas partidários e da vida pessoal.

Como dizia o renomado poeta brasileiro Ruy Barbosa “quem não luta pelos seus direitos não é digno deles”, ou seja, eu como vereador não vou ficar de braços cruzados: vou continuar lutando por uma Cuiabá sem corrupção, mais bonita, com melhor desenvolvimento econômico, infraestrutura, saúde e bem estar social. Feliz aniversário minha linda terra natal!









Dr. Luiz Fernando é Vereador por Cuiabá, médico ortopedista, especialista em cirurgia dos joelhos e quadril

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT