“Asfalto na Estrada do Matão é a redenção da região”, afirma prefeito de Pontes e Lacerda

O governador Mauro Mendes vistoriou nesta quinta-feira (26.05) as obras de asfaltamento da MT-473, a Estrada do Matão, em Pontes e Lacerda. No total, serão asfaltados 67,8 quilômetros da estrada, em um investimento de pouco mais de R$ 52 milhões por parte do Governo de Mato Grosso.

As obras do primeiro lote, com 45 quilômetros começaram neste ano, enquanto que o segundo lote, com 22,8 km de extensão, teve a ordem de serviço assinada pelo governador durante a visita ao município.

De acordo com Mauro Mendes, essa obra vai melhorar a logística da região Oeste, fazendo com que a produção local possa duplicar. “Nós recebemos muitas demandas no nosso gabinete, mas quando eu entendi o que era a Estrada do Matão, não tive dúvidas que tinha que fazer, que era uma estrada importante para Pontes e Lacerda e para região Oeste”, afirmou.

O prefeito de Pontes e Lacerda, Alcino Barcelos, classificou a chegada dos quase 70 km de asfalto como a redenção para a região. “Com todo respeito do mundo, essa é a estrada mais movimentada do Oeste de Mato Grosso. A Estrada do Matão já melhorou muito, mas vai melhorar ainda mais agora, vai resolver o grande gargalo de logística de Pontes e Lacerda”.

Para o produtor Roque Antônio Júnior, que tem uma fazenda na Estrada do Matão, a chegada do asfalto significa o fim de anos de promessa. Ele lembrou que quando precisava comprar materiais, os vendedores se recusavam a entregar os produtos na Estrada do Matão pelas dificuldades em percorrê-la.

“É um sonho realizado de muitos e muitos anos. Eu moro na fazendo há 12 anos, mas conheço a região há 30. Começamos só na pecuária mas hoje estamos na lavoura. Passando de 70 km de chão para 70 km de asfalto, o frete vai ficar pela metade do valor. A Estrada do Matão está mudando muito e mudando para melhor”, disse.

O governador Mauro Mendes cumpre agenda na região Oeste nesta quinta e sexta-feira (26 e 27.05). Ainda hoje ele visita a 2ª Edição da Oeste Rural Show no município. Amanhã o governador passa por Conquista D’Oeste, Nova Lacerda, Comodoro, Campos de Júlio e Brasnorte, assinando convênios e fiscalizando obras.

Acompanham o governador na viagem os senadores Fábio Garcia e Wellington Fagundes, o deputado federal Dr. Leonardo, os deputados estaduais Dr. Gimenez e Valmir Moretto, os secretários de Infraestrutura, Marcelo de Oliveira e de Comunicação, Laice Souza, os prefeitos de Nova Lacerda, Uilson Linguiça, de São José dos Quatro Marcos, Jamis Silva, de Vila Bela da Santíssima Trindade, Dr. Andre, de Rio Branco, Luis Carlos, de Curvelândia, Jadilson Alves e de Salto do Céu, Mauto Teixeira.