Asfalto novo na MT-240 melhora logística de Diamantino: “coloca cidade na rota da BR-163”, afirma prefeito

O asfaltamento da MT-240 em Diamantino, obra entregue nesta quarta-feira (17.09) pelo Governo de Mato Grosso, representa uma grande melhoria para a logística do município. A afirmação é do prefeito de Diamantino, Francisco Mendes.

Segundo ele, esse era um sonho de mais de 20 anos, que ficou esquecido em gestões passadas, mas que agora foi finalmente realizado. “O maior presente de aniversário para Diamantino é esse asfalto. Nós precisávamos colocar Diamantino na rota da BR-163, essa era uma grande demanda da sociedade”, afirmou.

A obra recebeu um investimento de R$ 59,9 milhões para asfaltar um trecho de 23,7 quilômetros e restaurar outros 6 km. Além do asfalto, também foi construída uma ponte de 39,6 metros sobre o Rio Preto, que recebeu investimento de R$ 3,9 milhões.

A nova rodovia liga Diamantino diretamente até a BR-163, na altura do Posto São João. Como Diamantino está localizada nas margens da BR-364, o asfalto vai diminuir a distância entre as duas rodovias federais.

Antes dessa obra, para sair de Diamantino e chegar até a BR-163 era preciso ir até o Posto Gil. Com a MT-240, uma distância que antes era de 64 km caiu para menos da metade, cerca de 30 km.

O governador Mauro Mendes destacou que essas obras representam a presença do Estado nos 142 municípios mato-grossenses, levando obras, progresso e desenvolvimento, devolvendo para a população tudo aquilo que é pago em impostos.

“Essa é uma obra extremamente importante, porque ela vai encurtar distância, vai diminuir o tempo da viagem entre Diamantino e Nova Mutum. Melhora a qualidade de vida das pessoas”, afirmou.

Mauro ainda destacou que Mato Grosso hoje tem o maior programa de infraestrutura do país, citando justamente a obra de duplicação da BR-163, que foi assumida pelo governo estadual.

“As rodovias não são feitas apenas para caminhões. Por elas passam pessoas em seu sagrado direito de ir e vir, passam chefes de família que levam riquezas, pessoas. Fazendo estradas nós estamos cuidando de vidas”, completou.

A inauguração faz parte das festas de comemoração pelos 297 anos de Diamantino, terceiro município mais antigo de Mato Grosso.

Também estavam presentes a primeira-dama Virginia Mendes; os deputados estaduais Dilmar Dal Bosco, Beto Dois a Um, Hugo Garcia, Chico Guarnieri e Fabio Tardin; o juiz André Gahyva; a secretária de Estado de Comunicação, Laice Souza; e o presidente do Conselho de Administração da Nova Rota do Oeste, Cidinho Santos; o prefeito de São José do Rio Claro, Levi Salies; e o vice-prefeito de Lucas do Rio Verde, Joci Piccini.

Fonte: Governo MT – MT