Asfalto novo na MT-240 melhora logística de Diamantino: “coloca cidade na rota da BR-163”, afirma prefeito
O asfaltamento da MT-240 em Diamantino, obra entregue nesta quarta-feira (17.09) pelo Governo de Mato Grosso, representa uma grande melhoria para a logística do município. A afirmação é do prefeito de Diamantino, Francisco Mendes.
Segundo ele, esse era um sonho de mais de 20 anos, que ficou esquecido em gestões passadas, mas que agora foi finalmente realizado. “O maior presente de aniversário para Diamantino é esse asfalto. Nós precisávamos colocar Diamantino na rota da BR-163, essa era uma grande demanda da sociedade”, afirmou.
A obra recebeu um investimento de R$ 59,9 milhões para asfaltar um trecho de 23,7 quilômetros e restaurar outros 6 km. Além do asfalto, também foi construída uma ponte de 39,6 metros sobre o Rio Preto, que recebeu investimento de R$ 3,9 milhões.
A nova rodovia liga Diamantino diretamente até a BR-163, na altura do Posto São João. Como Diamantino está localizada nas margens da BR-364, o asfalto vai diminuir a distância entre as duas rodovias federais.
Antes dessa obra, para sair de Diamantino e chegar até a BR-163 era preciso ir até o Posto Gil. Com a MT-240, uma distância que antes era de 64 km caiu para menos da metade, cerca de 30 km.
O governador Mauro Mendes destacou que essas obras representam a presença do Estado nos 142 municípios mato-grossenses, levando obras, progresso e desenvolvimento, devolvendo para a população tudo aquilo que é pago em impostos.
“Essa é uma obra extremamente importante, porque ela vai encurtar distância, vai diminuir o tempo da viagem entre Diamantino e Nova Mutum. Melhora a qualidade de vida das pessoas”, afirmou.
Mauro ainda destacou que Mato Grosso hoje tem o maior programa de infraestrutura do país, citando justamente a obra de duplicação da BR-163, que foi assumida pelo governo estadual.
“As rodovias não são feitas apenas para caminhões. Por elas passam pessoas em seu sagrado direito de ir e vir, passam chefes de família que levam riquezas, pessoas. Fazendo estradas nós estamos cuidando de vidas”, completou.
A inauguração faz parte das festas de comemoração pelos 297 anos de Diamantino, terceiro município mais antigo de Mato Grosso.
Também estavam presentes a primeira-dama Virginia Mendes; os deputados estaduais Dilmar Dal Bosco, Beto Dois a Um, Hugo Garcia, Chico Guarnieri e Fabio Tardin; o juiz André Gahyva; a secretária de Estado de Comunicação, Laice Souza; e o presidente do Conselho de Administração da Nova Rota do Oeste, Cidinho Santos; o prefeito de São José do Rio Claro, Levi Salies; e o vice-prefeito de Lucas do Rio Verde, Joci Piccini.
Fonte: Governo MT – MT
Sema destaca protagonismo de MT na área ambiental em evento promovido pelo Tribunal de Justiça
A secretária de Estado de Meio Ambiente, Mauren Lazzaretti, destacou nesta quarta-feira (17.9), durante o 10º Encontro de Sustentabilidade e 2º Seminário de Mudanças Climáticas, evento promovido pelo Tribunal de Justiça, o protagonismo do Estado de Mato Grosso na implementação de soluções para demandas complexas na área ambiental, que se tornaram referência para o país.
Como exemplo, a secretária citou o Mutirão de Conciliação Ambiental, que visa a autocomposição nas três esferas de responsabilização: administrativa, cível e criminal. “É um modelo único, nenhuma outra iniciativa já implementada no país permite a possibilidade dessa conciliação nas três esferas. Já estamos na sétima edição do mutirão e temos recebido visitas técnicas de vários estados que querem conhecer o trabalho realizado. O percentual de acordo nos mutirões supera os 60%”, afirmou a secretária.
Ainda destacando o protagonismo de MT, Lazzaretti lembrou que o Judiciário Mato-grossense foi o primeiro do país a criar o Juizado Volante Ambiental, antes mesmo da lei de crimes ambientais e do primeiro decreto de infrações, que são respectivamente de 1998 e 1999.
“Mas não paramos por aí. Em 2015, idealizado pelo desembargador Rodrigo Curvo, tivemos o primeiro Cejusc ambiental do país em Mato Grosso. Isso também é um motivo de orgulho para o nosso estado, porque iniciamos a discussão das conciliações de forma mais ampla em tema ambiental, o que é complexo, considerando que estamos falando de direito indisponível”, enfatizou.
A secretária ressaltou a importância da discussão promovida pelo Tribunal de Justiça, sobre sustentabilidade e mudanças climáticas. “Precisamos pensar diferente, buscando soluções com ações práticas para promovermos um desenvolvimento econômico que permita garantir justiça social e conservação dos recursos naturais”, acrescentou.
O coordenador do Núcleo de Sustentabilidade do Poder Judiciário de Mato Grosso, desembargador Rodrigo Roberto Curvo, afirmou que o evento reforça o compromisso da Justiça em trazer a pauta ambiental para dentro das instituições, fomentando debates amplos e qualificados.
“Esse seminário de mudanças climáticas é importante porque o Judiciário traz para dentro do nosso espaço institucional temas que precisam ser discutidos. Em um contexto de emergências climáticas e degradação ambiental, buscamos aprofundar essas reflexões com relevância e trazer especialistas, pesquisadores e magistrados que vão contribuir durante dois dias. É um encontro aberto à sociedade, porque entendemos que sustentabilidade, justiça climática e meio ambiente devem ser debatidos por todos”.
A vice-presidente do TJMT, desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho, enfatizou o papel do Judiciário como espaço de diálogo e voz ativa em questões que ultrapassam o campo jurídico, afetando a vida em sociedade.
“O Judiciário tem que ser um porta-voz, um espaço qualitativo de discussões que impactam não somente o direito ambiental, mas a vida em sociedade. A questão ambiental é primordial para a nossa sobrevivência, não só em Mato Grosso, mas no Brasil e no mundo. Eventos como esse são essenciais”.
O evento, que segue até esta quinta-feira (18), reúne magistrados, servidores, autoridades dos Três Poderes, especialistas e estudantes para discutir soluções e práticas voltadas à preservação ambiental e ao enfrentamento dos efeitos das mudanças climáticas.
Fonte: Governo MT – MT
Chapa 1 está apta a disputar as eleições do próximo dia 3 de outubro
Comissão Eleitoral do Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso deferiu, até o momento, apenas a Chapa ‘CRO – MT No Caminho Certo’ liderada pela drª. Wânia Dantas e pelo seu vice, drº. Alessandro Tadeu Marques
Está dada a largada para as eleições 2025 do Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso (CRO-MT). Chapa 1 ‘CRO – MT No Caminho Certo’, liderada pela drª. Wânia Dantas e pelo seu vice, drº. Alessandro Tadeu Marques, foi deferida pela Comissão Eleitoral do Conselho.
“Isso denota conhecimento das regras, conhecimento do que é correto e respeito a você dentista e à instituição”, comemorou a drª. Wânia Dantas, candidata à presidente do CRO-MT para as próximas eleições, que serão realizadas no dia 3 de outubro.
Wânia apresenta a Chapa 1 e faz questão de destacar a importância em renovar a diretoria, trazendo novas ideias e sinergias ao plano de gestão, para que o Conselho avance ainda mais, ficando cada vez mais próximo dos profissionais e atento às necessidades, encurtando distâncias e se aproximando de todos os municípios de Mato Grosso. “Formamos uma chapa que prioriza a ampliação de oportunidades e o fortalecimento das especialidades e votar na Chapa 1 representa sim, a renovação, como também, o reconhecimento ao trabalho realizado e os resultados alcançados como o piso salarial, os avanços nas condições dignas de trabalho e a consolidação da união da odontologia mato-grossense”.
CONHEÇA A CHAPA 1: ‘CRO – MT NO CAMINHO CERTO’
– Drª. Natácia Romio
CRO/MT 7604
– Drº. Carlos Henrique Soares da Fonseca/Sinop
CRO/MT 1176
– Drª. Alessandra Porto
CRO/MT 2310
– Drº. Fabrício Amâncio de Carvalho
CRO/MT 4236
– Drª. Caroline Scabeni
CRO/MT 5358
– Drº. Alessandro Tadeu Corrêa Marques
CRO/MT 2434
– Drº. Danilo Falcão de Arruda
CRO 2561-MT
– Drº. Diego Mendes Engel
CRO/MT 7289
– Drª. Samara Valêncio Araruna
CRO/MT 4561
O VOTO – O processo eleitoral ocorrerá no dia 3 de outubro de 2025, de forma 100% online. O voto é obrigatório para todos os cirurgiões-dentistas com inscrição efetuada até 60 (sessenta) dias antes do pleito, que estejam no gozo dos direitos profissionais e em dia com a Tesouraria até a anuidade de 2025.
Fonte: ELEIÇÕES CRO-MT
Polícia Civil entrega medalhas de mérito policial para servidores da Regional de Sinop
A Polícia Civil realizou, nesta quarta-feira (18.9), a cerimônia de entrega de medalhas de mérito policial, para condecorar pelos notáveis...
Força Tática apreende adolescente e prende dois homens suspeitos por roubo de motocicletas em Cuiabá
Policiais militares da Força Tática do 1º Comando Regional apreenderam na madrugada desta quarta-feira (17.9), um adolescente, de 17 anos,...
Força Tática apreende adolescente com arma de fogo e 100 porções de pasta base
Policiais militares da Força Tática do 2º Comando Regional apreenderam um adolescente, de 16 anos, por tráfico ilícito de drogas...
Federação União Progressista anuncia saída da base do governo e entrega de cargos
Os dois partidos da federação têm, juntos, 109 deputados Reprodução TV Câmara Antonio Rueda lê nota em que a federação...
Governo projeta crescimento de 2,44% em 2026 e salário mínimo de R$ 1.631
O valor do salário mínimo previsto para o próximo ano é de R$ 1.631,00. O reajuste foi calculado com base...
Congresso analisa esta semana projetos para proteger infância na rede
Denúncias de adultização de crianças tornaram tema prioridade O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), marcou para quarta-feira...
