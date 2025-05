Assembleia aprova lei do Estado que regulamenta free shop em Cáceres

A Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT) vai possibilitar a preservação do patrimônio histórico e cultural mato-grossense por meio da 2ª edição do edital MT Preservar, que está com inscrições abertas até 30 de maio. Na primeira vez que foi realizada, a seleção pública possibilitou a recuperação de 24 bens imóveis tombados em várias regiões de Mato Grosso.

Entre os beneficiados na 1ª edição está o Instituto de Mulheres Negras de Mato Grosso (Imune-MT), que mantém a Casa das Pretas, no Centro Histórico de Cuiabá. Espaço de atividades culturais permanentes e de acolhimento à população negra do Estado, o centro cultural teve sua fachada e cobertura restauradas graças aos recursos do MT Preservar.

Para a presidente do Imune-MT, Antonieta Costa, o edital da Secel permitiu não apenas restaurar estruturas, mas manter viva a memória histórica do local.

“Com o edital, nós podemos não só restaurar, mas manter viva a memória do espaço que traz, na sua história, a carga de já ter sido mercado de pessoas escravizadas e agora faz o resgate da identidade negra. Além de serem fontes de conservação do centro histórico, esses recursos ajudaram a resgatar a força do povo negro na história de Mato Grosso”, destaca Antonieta.

A seleção pública contemplou imóveis pertencentes a organizações sociais, prefeituras mato-grossenses e também a pessoas físicas, como uma edificação do tipo colonial, que faz parte do conjunto arquitetônico do Centro Histórico de Cáceres.

De acordo com a proprietária do imóvel, Marylucia Almeida da Silva, ser contemplada fez toda a diferença para a revitalização, pois trouxe, além de recursos financeiros, o respaldo e orientação sobre reforma de bem tombado.

“O telhado foi totalmente refeito. Algumas paredes, que estavam muito comprometidas por rachaduras, foram substituídas, e as que ainda estavam de pé, tiveram o reboco retirado e refeito. As esquadrias foram todas mantidas, mas com restaurações que acentuaram a beleza delas. Foi um caminho de muita paciência, mas hoje eu tenho certeza de que é possível preservar o nosso patrimônio histórico”

Foram também beneficiados importantes prédios religiosos tombados como patrimônio histórico em Mato Grosso, incluindo as Igrejas Nosso Senhor dos Passos e Nossa Senhora da Boa Morte, em Cuiabá; Santa Cruz, em Barra do Bugres; e Nossa Senhora de Brotas, em Acorizal, entre outras.

Na lista de bens tombados atendidos há ainda edificações que serviram de base para a Comissão Rondon, como duas casas do conjunto arquitetônico localizado na aldeia Umutina, em Barra do Bugres. O conjunto é o único bem tombado em território indígena de Mato Grosso.

Ao todo, a 1ª edição do MT Preservar contemplou 24 imóveis nos municípios de Barra do Garças, Barra do Bugres, Cuiabá, Cáceres, Jaciara, Poxoréu, Poconé, Tangará da Serra e Várzea Grande.

MT Preservar – 2ª edição

Com inscrições abertas até o dia 30 de maio de 2025, a 2ª edição do edital MT Preservar vai contemplar 10 projetos de execução de diversas obras em bens imóveis tombados no Estado, com valores de até R$ 300 mil. O investimento total é de R$ 3 milhões.

As propostas podem prever projetos executivos e/ou obras de recuperação, estabilização, conservação, restauração, acessibilidade, retrofit, prevenção e combate a incêndio, estrutura e instalações.

A inscrição é feita exclusivamente pela internet, com o preenchimento integral do formulário de inscrição online e envio de toda a documentação e anexos obrigatórios, que estão disponíveis no site da Secel.

Serviço | Edital MT Preservar – 2ª edição

Inscrições: até 30 de maio de 2025

Acesso ao edital: www.secel.mt.gov.br/editais-cultura1

Formulário de inscrição e anexos: link direto aqui

