Assembleia aprova PL que acrescenta dispositivo à lei de defesa sanitária animal de MT

A Empresa Mato-grossense de Tecnologia da Informação (MTI) e o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MT) adotaram melhorias para os serviços relacionados ao órgão de trânsito que facilitaram a vida dos cidadãos, como a implantação do pagamento de taxas de serviços via PIX e a disponibilização de boletos de multas para veículos registrados em outros estados. As medidas foram adotadas no primeiro semestre deste ano.

Com isso, condutores com pendências em diferentes regiões podem resolver essas questões de forma descomplicada, evitando burocracias adicionais. Essa medida representa um salto em direção à eficiência e comodidade para os cidadãos.

Além disso, o Detran e a MTI também implementaram a notificação do vencimento das Carteiras Nacionais de Habilitação (CNHs). Com essa funcionalidade, os condutores recebem antecipadamente informações sobre o vencimento de suas CNHs, permitindo que se planejem e realizem a renovação dentro do prazo adequado. Essa medida contribui para evitar transtornos e garantir a regularização dos documentos de forma ágil e organizada.

Uma inovação relevante é a possibilidade de realizar o upload de documentos de processos de forma digital. Agora, os cidadãos podem enviar e anexar os documentos necessários de maneira online, eliminando deslocamentos e proporcionando praticidade. Essa solução otimiza os processos, reduzindo tempos de espera e aprimorando a eficácia do atendimento.

Estas são apenas algumas das realizações conjuntas da MTI e do DETRAN ao longo do primeiro semestre de 2023, todas projetadas para facilitar a vida do cidadão e aprimorar os serviços prestados. As empresas, comprometidas com essas inovações, se esforçam para sustentá-las e aprimorar continuamente os processos implementados, garantindo a durabilidade e eficiência das soluções tecnológicas.

O presidente do Detran, Gustavo Vasconcelos, afirma que a inovação ajuda os cidadãos que não precisam se deslocar para ter acesso aos serviços.

“Temos uma parceria antiga com a MTI que nos possibilitou levar os nossos serviços de forma mais simples e ágil ao cidadão. Implantamos vários sistemas em conjunto, como por exemplo a renovação da CNH, que hoje pode ser realizada pelo aplicativo MT Cidadão, sem a necessidade de deslocamento a unidades do Detran, precisando apenas da ida ao médico credenciado. Outro avanço foi a emissão do Licenciamento do veículo, que também pode ser feito via aplicativo, podendo ser impresso em qualquer lugar, sem necessidade de retirar o documento nas unidades do Detran”.

As entregas refletem o compromisso do Governo de Mato Grosso com a inovação e a excelência, segundo o presidente da MTI, Cleberson Gomes. “Essas conquistas não apenas aprimoram a eficiência operacional, mas também impactam positivamente a qualidade de vida dos cidadãos de Mato Grosso. Estamos testemunhando a transformação digital do Estado e o Detran é um dos grandes cases desta evolução”.