Política

Assembleia debate falta de técnicos em mobilização ortopédica em Mato Grosso

Publicado em

28/11/2025

A Assembleia Legislativa realizou, nesta sexta-feira (28), uma audiência pública para debater a qualificação em mobilizações ortopédicas, reunindo profissionais da área, representantes de hospitais e instituições de ensino para discutir a escassez de técnicos certificados e os impactos dessa lacuna na prestação de serviços de saúde.

Durante a audiência, que foi requerida pelo deputado Dr. Eugênio (PSB), foram destacados os desafios enfrentados pela área de mobilização ortopédica, especialmente a falta de profissionais devidamente formados por instituições de ensino, o que compromete a qualidade do atendimento aos pacientes.

A proposta do encontro foi justamente abrir diálogo com a categoria patronal, autoridades e especialistas para compreender a dimensão do problema e buscar soluções que ampliem a oferta de qualificação técnica. Dr. Eugênico que, ao assumir a presidência da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa no próximo ano, seu mandato será uma ferramenta estratégica para ampliar a mobilização e fortalecer o reconhecimento da categoria.

Para contribuir com o debate, foi convidado o técnico aposentado em imobilização ortopédica, Antônio Grimaldo da Silva, de São Paulo, que acumula 39 anos de experiência na área. Ele lembrou de sua atuação na capital paulista, onde, segundo ele, a unidade hospitalar em que trabalhava realizava cerca de 120 atendimentos diários.

“A maioria envolvendo vítimas de acidentes de trânsito, especialmente motociclistas”, destacando Grimaldo que, ao longo dos anos, apresentou diversas técnicas de mobilização e aplicação de gesso para garantir um atendimento rápido e eficiente aos pacientes com fraturas e outras lesões ortopédicas.

Grimaldo contou que o início de sua carreira foi o período mais desafiador, já que não havia curso específico para a função e o aprendizado ocorria diretamente na prática. Ele relatou que trabalhava na enfermagem quando foi avisado de que teria apenas três dias para aprender a engessar, pois precisaria substituir o profissional responsável, que na época não era técnico, mas conhecido como “gesseiro”.

Dr. Eugênio afirmou que é o parlamentar que mais destina recursos para a saúde em Mato Grosso, ultrapassando o mínimo obrigatório de 50% das emendas e aplicando mais de 75% para enfrentar o que chamou de “vazio” na área da saúde no Estado.

Médico e representante do interior, ele ressaltou que as dificuldades enfrentadas pela população são ainda maiores longe da capital, o que o levou a adotar um modelo de mandato inédito na história dos 190 anos da Assembleia Legislativa, destinar 100% de suas emendas parlamentares à região do Araguaia, que representa.

A Associação dos Técnicos de Imobilização Ortopédica de Mato Grosso esteve representada na audiência pelo presidente Leonardo Leite Ribeiro, profissional com 35 anos de trajetória que começou como “gesseiro” e se especializou na área. Leonardo alertou para a grande demanda reprimida no estado, onde concursos públicos seguem desertos pela falta de técnicos formados.

“A audiência convocada pelo parlamentar é crucial para avançar nas reivindicações da categoria, especialmente na qualificação profissional e no enfrentamento da carência existente. Como presidente da entidade, reafirmou o compromisso da Associação em fortalecer e capacitar os técnicos, garantindo atendimento seguro e eficaz aos pacientes”, afirmou Ribeiro.

Leonardo Ribeiro afirmou que a entidade atua para elevar o padrão de qualidade dos serviços prestados e assegurar segurança aos pacientes, ressaltando a necessidade de apoio institucional do Parlamento para reconhecer oficialmente a representatividade da associação.

Ribeiro solicitou ainda que a Assembleia Legislativa contribua para levar às autoridades a importância da categoria, fortalecer a atuação da Associação e auxiliar na construção de instrumentos legais que permitam, no futuro, a evolução da entidade para um conselho estadual e, posteriormente, federal, garantindo unificação e regulamentação da profissão em todo o país.

O deputado Dr. Eugênio afirmou que audiência pública dará visibilidade aos profissionais de imobilização ortopédica, que, segundo ele, atuam de forma silenciosa e essencial nos setores de urgência e emergência de hospitais e clínicas de Mato Grosso. Para o parlamentar, o debate marca o início de um “trabalho de formiguinha” que deverá ganhar força e alcançar os 142 municípios do estado, garantindo que cada unidade hospitalar conte com um responsável técnico qualificado.

Fonte: ALMT – MT

TV Assembleia celebra marco histórico: 500 transmissões ao vivo apenas em 2025

Published

6 horas atrás

on

28/11/2025

By

A TV Assembleia (TVAL), emissora pública do Legislativo estadual, alcançou, nesta semana, um marco que demonstra a força de sua presença na vida dos mato-grossenses: 500 transmissões ao vivo realizadas somente em 2025. O número, além de expressivo, evidencia o crescimento de um canal que acompanha de perto o trabalho do Parlamento e leva ao cidadão, em tempo real, debates, sessões, audiências e eventos que ajudam a compreender as decisões que movem o estado.

Seja pelos canais 30.1 (Baixada Cuiabana) e 9.2 (interior), ou pelas transmissões simultâneas no site (www.al.mt.gov.br) e no YouTube da ALMT, a TV Assembleia amplia o acesso à informação pública e aproxima a população do que acontece dentro da Casa de Leis.

Para o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Max Russi (PSB), o avanço marca mais do que um feito técnico. Representa o compromisso de manter a população informada com qualidade e imparcialidade.

“É um marco importante. A TV Assembleia é um canal público que leva a notícia na hora, de forma séria, para mais de 47 municípios, mais da metade da nossa população e continuamos expandindo o sinal. Tudo o que acontece no estado, problemas e avanços, passa pela Assembleia em algum momento. A tevê tem esse papel fundamental de informar, dar voz ao cidadão e ajudar a levantar temas que permitem construir soluções para Mato Grosso”, destaca.

Foto: Bruna Obadowski/ADUNEMAT

O parlamentar lembra que a emissora mantém uma característica rara no universo das transmissões ao vivo: não ter ficado fora do ar em nenhuma cobertura. “Sempre encontramos um jeito de transmitir. Isso é motivo de orgulho. Temos bons profissionais, bons equipamentos e a certeza de que vamos conseguir chegar a qualquer região dos 142 municípios com informação precisa e em tempo real”, afirma.

Engrenagem – Responsável pela coordenação da emissora, o superintendente Jaime Neto explica que cada transmissão envolve uma operação complexa, que mobiliza equipes técnicas, profissionais de jornalismo, logística, tecnologia e comunicação.

“Quando falamos em transmissão ao vivo, falamos de toda a estrutura da tevê: da subida de sinal via satélite às transmissões pela internet. Seja em Cuiabá ou no interior, o processo exige preparação, testes de som, de imagem e de conectividade. É um trabalho que começa muito antes de entrar no ar”, detalha.

O crescimento do alcance também é reflexo de investimentos contínuos. Antes, as transmissões se concentravam em Cuiabá e Várzea Grande, hoje, o sinal da emissora já chega a 47 municípios, número que continuará aumentando. Com o novo programa do governo federal, a previsão é que até o fim de 2026 mais 15 municípios recebam o sinal, ampliando a cobertura para 74% da população de Mato Grosso.

Além da expansão geográfica, a TVAL também avançou em acessibilidade. Jaime lembra que a TV Assembleia foi pioneira ao incluir intérpretes de Libras nas transmissões, prática iniciada há seis anos.

“No começo, eram poucos profissionais. Hoje, temos oito intérpretes contratados, atuando diretamente na Assembleia, inclusive em conteúdos exclusivos para redes sociais”, afirma.

A meta, segundo ele, é garantir que toda informação pública seja compreendida por todos os públicos. “A inclusão vai além de colocar o intérprete na tela. É criar meios para que qualquer pessoa participe da vida legislativa. Isso é democracia”, reforça.

Em tempo real – O secretário de Comunicação da Assembleia Legislativa, coronel Henrique Santos, destaca que a força do jornalismo ao vivo está justamente na entrega imediata da informação.

“O ao vivo traz a notícia real, no tempo em que ela acontece. Essas 500 transmissões mostram a capacidade técnica da TV e o talento dos nossos profissionais. Temos apresentadores experientes, que conseguem traduzir os fatos com credibilidade, e equipes que trabalham com excelência. A intenção é ampliar ainda mais e levar informação de confiança para a população”, afirma.

A rotina de quem atua na linha de frente reforça a dimensão do trabalho. A intérprete de Libras Carine Campos descreve o desafio com simplicidade: “No ao vivo, o frio na barriga nunca passa. É corrido, surpreendente, mas sempre dá certo. É uma experiência única”, comenta.

Na área técnica, o servidor Joãozinho Fernandes explica que a emissora já consegue transmitir de qualquer ponto do estado. “Com a unidade móvel não temos barreiras. Podemos estar em uma comunidade quilombola, em uma aldeia indígena ou em uma cidade pequena. Se houver satélite ou internet, a transmissão acontece. Tivemos 100% de sucesso nas coberturas”, explica.

O gerente técnico Jovânio de Assis lembra que, nos bastidores, o ritmo é intenso. “Uma transmissão ao vivo envolve vários setores da Casa. Em uma audiência pública no interior, por exemplo, levamos cinegrafistas, repórter, técnicos, equipe de montagem e direção de imagem. Há dias em que fazemos até seis transmissões, algumas simultâneas. Trabalhamos rápido, com responsabilidade, para garantir transparência ao cidadão”, relata.

Missão – A marca de 500 transmissões ao vivo simboliza mais que um número. Mostra que a TV Assembleia se consolidou como um dos principais instrumentos de transparência pública no estado. Com expansão de sinal, equipe especializada, tecnologia avançada e compromisso com a acessibilidade, a emissora fortalece o diálogo entre o Parlamento e a sociedade e mantém viva a missão institucional da ALMT: informar com precisão, clareza e responsabilidade.

(Com informações do repórter Anderson Sartori, da TV Assembleia).

Fonte: ALMT – MT

Sessão especial celebra 50 anos do Intermat

Published

6 horas atrás

on

28/11/2025

By

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT) realizou sessão especial para celebrar os 50 anos do Instituto de Terras de Mato Grosso (Intermat) na noite de quinta-feira (27). Na cerimônia, requerida pelo deputado estadual Nininho (Republicanos), foram entregues diversas comendas, títulos de cidadão mato-grossense e moções de aplausos.

O presidente do Intermat, Francisco Serafim de Barros, recebeu a mais alta honraria do Parlamento, a Comenda Filinto Müller. “Eu trabalho há bem mais de 50 anos no serviço público, já dirigi, ocupei várias funções importantes no setor público, estadual, federal, e te confesso que nunca tive uma homenagem como essa que estamos recebendo aqui, a nossa equipe. Então, isso é uma honra muito grande para nós. É uma demonstração do reconhecimento, do trabalho que o Intermat tem feito para a sociedade. Então, isso é muito bom e a gente fica até lisonjeado com a oferta de uma comenda dessa”, revelou.

“O Intermat é um braço do governo que auxilia todas as políticas de desenvolvimento e também de política social do estado de Mato Grosso. Então, ele dá suporte para todas as pessoas que querem adquirir e transformar um pedaço de terra em algo produtivo, que possa manter sua família, possa cumprir o papel social da terra”, completou Francisco Serafim de Barros.

Homenageada com a Comenda Senador Jonas Pinheiro, a secretária de Agricultura Familiar do estado, Andreia Fujioka, considera que o Intermat seja a porta de entrada do desenvolvimento de Mato Grosso. “O Intermat é a sementinha, é a regularização da terra. Ninguém vai produzir numa terra irregular, porque vai estar num risco. Então, esse trabalho do Intermat, principalmente para a agricultura de pequena escala, a gente fala que ele é o primeiro passo. Sem ele, o nosso trabalho não tem concretude”, avaliou.

Foto: JLSIQUEIRA/ALMT

“Estou muito feliz por, como secretária de Estado de Agricultura Familiar, receber a Comenda Jonas Pinheiro. Jonas Pinheiro foi um grande homem e visionário, que iniciou sua carreira como extensionista rural da Empaer, nossa empresa de assistência técnica e extensão rural. Ele conseguiu transformar desafios em política pública e desenvolvimento para a agricultura familiar. O legado que ele plantou está sendo colhido e desenvolvido por nós hoje”, acrescentou.

Agraciada com a Comenda Marechal Cândido Rondon, a diretora de Cartografia e Acervo Fundiário da instituição, Bruna Cecconello, falou sobre a satisfação de receber uma homenagem com o nome de alguém que contribuiu muito para área em que trabalha. “É uma honra gigantesca. Hoje a gente ainda usa muitos mapas do Marechal Rondon. Para todos nós [do Intermat], é uma alegria muito grande estar aqui, mas, principalmente para mim, estar aqui por um título como esse”, afirmou.

Ela ainda destacou que a Casa de Leis trabalha em conjunto com o instituto por meio da Comissão de Revisão Territorial, dos Municípios e das Cidades presidida por Nininho. “A gente tem um recente termo de cooperação e um projeto lançado para a revisão das áreas urbanas dos distritos e do perímetro das cidades”, expôs.

A servidora do Núcleo Ambiental da ALMT Wélyda de Carvalho lembrou ainda que os processos de regularização fundiária tramitam na Comissão de Agropecuária, Desenvolvimento Florestal e Agrário e Regularização Fundiária. “A relação da Assembleia com o Intermat é de parceria. A Comissão de Regularização Fundiária, que o deputado Nininho preside, é responsável pelas análises de todos os processos do Intermat que aportam na Assembleia Legislativa. O técnico faz um ‘check-list’ da área a ser titulada, e se são atendidos os limites previstos na legislação, o processo é colocado em votação na reunião da comissão, em que é aprovado parecer titulando aquela propriedade”, explicou.

Natural de Jussara, em Goiás, Wélyda de Carvalho foi uma das pessoas que receberam título de cidadão mato-grossense. “Estou muito feliz de receber esse título. É uma honra muito grande para mim receber essa cidadania das mãos do deputado Nininho”, comentou a servidora.

O deputado Nininho disse estar orgulhoso por estar à frente da homenagem aos 50 anos do Intermat e elogiou o trabalho realizado pelo órgão. “O Intermat faz um trabalho brilhante para o estado de Mato Grosso. Eu estou aqui há quatro mandatos e eu sei o quanto a população padecia quando requereria um direito dele, de buscar o título da sua propriedade, que já era ocupada por ele, e passava anos e anos, idas e vindas junto ao Intermat, Assembleia, e as coisas não fluíam. E hoje nós temos orgulho de dizer que o Intermat tem feito um trabalho maravilhoso. Nós documentamos, no longo desses anos, inúmeras famílias. Este ano de 2025, nós vamos finalizar com mais de 480 títulos de regularização fundiária rural, urbano foram milhares de títulos entregues. Então, resta só parabenizar toda a equipe do Intermat, pelos 50 anos que tem uma função social imensa no estado”, declarou o parlamentar.

Veja abaixo a lista completa de homenageados.

Comenda Filinto Müller

1.Francisco Serafim de Barros

Comenda Marechal Cândido Rondon

2. Benedito Nery Guarim Strobel

3. Bruna Cecconello Bento de Almeida

4. Caroline de Vargas Tomelero

5. Danilo Fernandes Lima

6. Erivelto Vieira Nunes

7. Iza Karol Gomes Luzardo Pizza

8. Klismahn Santos do Monte

9. Laerte Jaciel Scalco Acendino

10. Lígia Camargo

11. Marcianne Cristinne Quixabeira dos S. Rosa

COMENDA SENADOR JONAS PINHEIRO

12. Andreia Carolina Domingues Fujioka

TÍTULO DE CIDADANIA MATO-GROSSENSE

13. Ana Matos de Souza

14. Anderson de Freitas Barros

15. Dayse Mary Taccola

16. Edson Rodrigues Romero

17. Frederyco Augusto Pereira Elleres

18. Gilmara Dannielle de Carvalho Rocha

19. Gustavo Fernandes Araújo

20. João Bosco da Silva

21. Luis Felipe de Oliveira Foro

22. Matheus Gerhardt dos Santos Bezerra

23. Natália Souza da Costa

24. Ney Leonardo Silva Soares

25. Patrícia de Souza Pereira Nascimento

26. Simone Machado de Souza

27. Thicyane Roberta Monteiro

28. Viviane Alves dos Santos

29. Wederson Lucas dos Santos Silva

30. Wellington Wagner Nunes de Abreu

31. Wélyda Cristina de Carvalho

32. Wilmar José Esser

Moções de Aplausos

33. Instituto de Terras de Mato Grosso – Intermat

34. Adão Barbosa Garcia

35. Adelita Garcia de Andrade

36. Ademir dos Santos Oliveira

37. Adilson Jose Figueiredo

38. Adriele de Oliveira Alexandre

39. Alan Barros

40. Alessandra Leite Moreira

41. Ana Alenir Santana

42. Ana Eliza Alves Teixeira

43. Ana Luiza da Conceição Padilha Pinto

44. Ana Matos de Souza

45. Anderson Boehler Iglesias Araújo

46. Anderson de Freitas Barros

47. Anderson Nascimento de Jesus

48. Anderson Pereira de Oliveira

49. Angélica de Souza Matos

50. Antônio Dias da Costa

51. Antônio Rodrigues Filho

52. Arnaldo Barreto Filho

53. Benedito Guerida – (In Memoriam)

54. Benedito Jose de Araujo

55. Benedito Nery Guarim Strobel

56. Benedito Teodoro de França

57. Benedito Vicente de Arruda Martins

58. Bruna Cecconello Bento de Almeida

59. Bruno Carvalho de Souza

60. Carlos Alberto Barros

61. Carmem Lúcia Coutinho

62. Carolina Lampanche Sales

63. Carolina Lima Aguiar

64. Caroline de Vargas Tomelero

65. Cezar Geraldini

66. Cleide Felix de Oliveira

67. Cleide Regina da Costa

68. Cristiano Dias de Moura Novais

69. Daizenir Ferreira Fortes

70. Danilo Fernandes Lima

71. Dayse Mary Taccola

72. Delson Pereira da Silva

73. Denise Auxiliadora Fátima de Souza

74. Domingas Silvia Correa do Nascimento

75. Domingos Savio Ribeiro

76. Donizete Sena Rodrigues

77. Dora Amelia Cruz da Veiga

78. Edio Marques do Rosário Filho

79. Edson Rodrigues Romero

80. Eduarda Rodrigues de Souza

81. Elizabeth Soares de Lara

82. Emerson José Cordier Costa

83. Emerson José Sant’Ana

84. Érica Aparecida Domingos Sé Plácido

85. Erivelto Vieira Nunes

86. Ernestina Bom de Arruda Peixoto

87. Etelvina Reis Neta da Silva

88. Eudineia Pecora

89. Felipe Ramos Miranda

90. Flávia Caroline Figueiredo da Silva

91. Francisbene Monteiro Mayer

92. Francisco Aurélio Pereira Borges

93. Francisco Serafim de Barros

94. Frederyco Augusto Pereira Elleres

95. Gabriel dos Santos Costa

96. Geda Generosa de Moraes

97. Geruza Praeiro Campos Miranda Sousa

98. Gilmara Dannielle de Carvalho Rocha

99. Gilvandro Favacho Amoras Junior

100. Gustavo Fernandes Araújo

101. Haman Klysman Terranova Silva

102. Hermeson de Oliveira Fermino

103. Ícaro José Godoy de Campos Marconi

104. Ines Martins de Oliveira Alves

105. Iveth Maria Alves de Oliveira

106. Iza Karol Gomes Luzardo Pizza

107. Izabela Cristina da Silva Bueno

108. Izaura Moreira de Alencar Ribeiro

109. Jacinta Almeida Nery

110. Jean Carlos Taques Sampaio

111. Jeovah Feliciano de Sousa

112. Joanyr Araújo Alves

113. João Bendito Pereira Leite Sobrinho

114. João Bosco da Silva

115. João Carlos Correa de Cerqueira

116. João Gabriel da Silva Carvalho

117. João Guilherme de Araujo Botelho

118. José Mauro Dias Nascimento

119. Josenil Leite

120. Jurandir Souza do Amaral

121. Karinny Arielle Amorim do Couto

122. Kellen Tristão de Oliveira Alves

123. Kelly Fernanda Sampaio

124. Kelton Vinicius Pinheiro de Lima

125. Klismahn Santos do Monte

126. Laerte Jaciel Scalco Acendino

127. Larissa Gentil Lima

128. Larissa Mendes de Oliveira

129. Laura Rodrigues Ribeiro

130. Layde Laura Pereira da Cruz Davino

131. Leonel Atair de Siqueira

132. Lígia Camargo

133. Lígia Maria da Silva

134. Liliane Soares Neres Castilho

135. Lucimara Lopes Castanha

136. Luis Eduardo Souza Oliveira

137. Luis Felipe de Oliveira Foro

138. Luís Gustavo Gaíva Figueiredo

139. Luiz Carlos Fanaia de Almeida

140. Magali de Campos S. Cunha

141. Maisa Maria da Silva Lima

142. Manoel Braz de Moraes

143. Marcelo dos Santos Ribeiro

144. Marcelo Emilio Cruz

145. Marcelo Ferri

146. Marcianne Cristinne Quixabeira dos S. Rosa

147. Márcio Tadeu Campos

148. Marcos Sidenio da Rosa Cunha

149. Maria Conceição Pereira dos S. Teixeira

150. Maria do Carmo Cardoso

151. Maria do Carmo Fonseca

152. Maria do Espírito Santo Abreu da Rocha

153. Maria Risolina Amaral de Assis

154. Maria Saturnina da Silva

155. Mariana Mendes Monteiro da Silva

156. Mariany da Silva Morais

157. Marielly Divina Espírito Santo

158. Marieta Enedino de Moraes

159. Marilia Therezinha C. Malheiros

160. Marilza Rodrigues da Silva

161. Mário Milton Verlangieri

162. Matheus Gerhardt dos Santos Bezerra

163. Mayara Mendes de Brito e Lessa

164. Maycon Rodrigues do Prado

165. Michele Fátima da Costa

166. Nancy Gomes da Silva

167. Natália Chrystina Piva

168. Natália Souza da Costa

169. Neide Oliveira da Silva

170. Ney Leonardo Silva Soares

171. Noeli Rodrigues de Campos

172. Odemir Moreira Castilho

173. Odenel Moreira de Castilho

174. Ondina do Espírito Santos

175. Orivaldo Sebastião Pacheco de Queiroz

176. Patrícia de Souza Pereira Nascimento

177. Paula Dall Pizzol Moreira

178. Paulo Ferreira da Silva

179. Pedro Carlos Dias Júnior

180. Rafaella Pereira França de Paula

181. Rangel Willian da Costa

182. Rayssa Mayume Ramalho

183. Regina Palusio S. de Oliveira

184. Renan Castro da Costa

185. Ricardo Toffoli Avila

186. Roberto Crispim da Cruz

187. Roberto Nepomuceno dos Santos

188. Rosalina Henrique Teixeira da Silva

189. Sandra Mello Ribeiro

190. Simone de Deus Maciel da Cruz

191. Simone Machado de Souza

192. Sotero Conceição da Silva

193. Suéllen Barros Ramos

194. Tatiane Ramalho Corrêa Vieira de Paula

195. Tereza Cristina Magalhães e Silva

196. Thicyane Roberta Monteiro

197. Valquiria Duarte de Souza

198. Vanildes Fernandes da Silva

199. Vera Lúcia Marques Figueiredo Filha

200. Vinicius de Castro Miranda

201. Vitória Gomes da Silva Santos

202. Viviane Alves dos Santos

203. Waldir Dias

204. Walter Carvalho Silva – (In Memoriam)

205. Wander Paulo da Silva Hohlenwerger

206. Washington Luiz de Campos

207. Wederson Lucas dos Santos Silva

208. Wellington Mesquita Farias Gomes

209. Wellington Wagner Nunes de Abreu

210. Wélyda Cristina de Carvalho

211. Wilma Carvalho Silva Dias

212. Wilmar José Esser

213. Wilton Chales do Nascimento

214. Zulene Pereira de Oliveira

Fonte: ALMT – MT

