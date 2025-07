Assembleia entrega honrarias a Rikelme e ao palestino Mohammad Ata Leimoun

A Assembleia Legislativa, por intermédio do deputado Elizeu Nascimento (PL), entregou honrarias para duas personalidades de Mato Grosso. O primeiro agraciado foi Mohammad Ata Leimoun, de origem palestina, que recebeu o título de cidadão mato-grossense, sendo que, em seguida, o jogador ao Shabab Al-Ahli, dos Emirados Árabes Unidos, Rikelme recebeu a medalha de honra ao mérito esportivo João Batista Jaudy.

“É muito importante o trabalho da Assembleia Legislativa que homenageia pessoas que têm feito muito pelo nosso estado. Pessoas que vêm de outros estados e até mesmo de outros países, descendentes de outras nacionalidades, como é o Mohammad Ata, que é de origem palestina e que tem trabalho prestado ao município de Barra do Garças. Tem também o jogador Rikelme, que saiu de Cuiabá para encantar os Emirados Árabes Unidos com o seu futebol”, explicou o autor das honrarias, Elizeu Nascimento.

Mohammad Atta nasceu na Palestina em 16 de julho de 1987 e chegou a Mato Grosso em 1997 juntamente com sua família, se instalando no município de Barra do Garças.

“Essa honraria, para mim, não tem como realmente a gente medir o tamanho dela. É uma felicidade imensa de ser reconhecido depois de 20 anos morando no Brasil e realmente algo que eu nunca esperei em receber. Daqui para frente, tenho uma responsabilidade maior em crescer junto com o município e também com o estado”, revelou Atta.

Para o jogador Rikelme, nascido em Cuiabá e formado nas categorias de base do time do mesmo nome, a homenagem foi um fato marcante na sua carreira.

“Sinceramente não esperava receber essa homenagem tão jovem. Estou muito feliz por essa honraria e espero melhorar cada vez mais lá fora e mostrar que Cuiabá tem bons valores no esporte”, disse.

Carreira – Rikelme chegou às categorias de base do Cuiabá em 2018, aos 14 anos. Depois de impressionar no time sub-15, assinou contrato profissional em 2019, sendo posteriormente emprestado ao Cruzeiro. Ao retornar em dezembro de 2020, o jogador estreou pelo time principal do Dourado em 6 de fevereiro de 2021, entrando como substituto do atacante Elvis na vitória por 1 a 0 sobre o Vila Nova, pela Copa Verde de 2020. Em 2021, ele atuou apenas com o elenco principal no Campeonato Mato-Grossense e na Copa FMF, já que o clube optou por escalar um time sub-23 neste último torneio.

Depois, foi emprestado ao Dom Bosco para a Copa Mato-Grossense de 2022, não podendo jogar as semifinais contra seu clube de origem. Ao retornar, ele participou de duas partidas da Copa Sul-Americana antes de estrear na Série A em 23 de outubro de 2022, substituindo André Luís na derrota em casa por 2 a 1 contra o Goiás.

No ano seguinte, se consolidou como titular sob o comando do então técnico António Oliveira e marcou seu primeiro gol na Série A. Em abril de 2023, Rikelme foi convocado para a seleção brasileira sub-20 para amistosos na Espanha, tornando-se o primeiro jogador do Cuiabá a ser convocado para qualquer categoria da seleção nacional.

