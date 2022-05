Assembleia Legislativa concede honraria ao presidente da Aprosoja-MT

Priscila e Tereza Cristina já trabalham na área, mas sonham em evoluir no setor pujante de Três Lagoas

Com muitas oportunidades em um mercado crescente na região leste de Mato Grosso do Sul, o Curso Técnico em Florestas do Senar/MS teve seu início há um mês e já rende frutos aos alunos de Três Lagoas. Priscila e Tereza Cristina são dois exemplos de profissionais que atuam na área e buscam capacitação para crescer no setor. Esse é o tema da série #TransformandoVidas desta semana.

“Já vi uma boa diferença sobre comunicação, desenvoltura e dinâmica minha e dos colegas. Está recente, mas eu já vejo a transformação não só em mim, mas em todos da sala. Estamos indo bem. Todo mundo indo no rumo certo”, comenta Tereza Cristina Rodrigues, que já atua como líder em um viveiro de mudas de eucalipto.

“Eu lidero 62 pessoas e lá na empresa é assim: tem a parte do líder e a parte do técnico. Eu tenho o meu técnico. Meu objetivo é virar técnica e avançar. A gente se aperfeiçoa fazendo mais no dia a dia”, completou a aluna.

Priscila Ferlete atua como técnica de enfermagem do trabalho também na indústria de florestas plantadas e busca um crescimento na carreira com o curso do Senar/MS.

“Aumentou mais ainda a minha vontade de terminar o curso para poder atuar na área. É algo que eu já atuo, tenho um pouco de conhecimento de ver o plantio e ver como é no campo. Agora quero me especializar para poder almejar um cargo melhor”, detalha a aluna.

