Política
Assembleia Legislativa debate fortalecimento do comércio em Tangará da Serra
A Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT), por meio da Frente Parlamentar em Defesa do Comércio de Bens e Serviços (FPC/MT), realizou nesta quinta-feira (30), em Tangará da Serra, uma audiência pública para discutir ações de fortalecimento do setor. O encontro, que foi proposto pelo deputado Diego Guimarães (Republicanos) aconteceu no auditório da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) e reuniu parlamentares, autoridades locais, empresários e representantes da sociedade civil.
Autor da Lei Complementar nº 802/2024, que criou a transação tributária e o Código Estadual de Defesa do Contribuinte, o deputado Diego Guimarães destacou que o crescimento do comércio depende da simplificação de processos e de uma política tributária mais justa. “Temos trabalhado na Assembleia para evitar leis que criem novas obrigações e dificultem a vida do empreendedor. Também é preciso uma política tributária equilibrada, que garanta preços competitivos e estimule o consumo local”, afirmou.
“O Estado pode ser parceiro do comércio em grandes campanhas de incentivo, valorizando quem gera empregos e movimenta a economia”, completou o parlamentar.
O primeiro-secretário da ALMT, deputado Dr. João (MDB), ressaltou a importância do diálogo com os comerciantes. “A Frente Parlamentar tem percorrido várias cidades para ouvir o setor. Sabemos que a carga tributária ainda é pesada, mas ela também viabiliza investimentos em infraestrutura e serviços públicos. Precisamos buscar um equilíbrio que favoreça o comércio e, ao mesmo tempo, assegure desenvolvimento econômico”, disse.
Para o presidente da CDL de Tangará da Serra, Thiago de Souza Santos, a presença da Assembleia na cidade reforça a relevância do debate. “Temos uma pauta ampla, que envolve desde a tributação até os desafios específicos de cada segmento. É fundamental ouvir os empresários e construir propostas que fortaleçam o comércio local”, destacou.
O presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Mato Grosso (FCDL/MT), David Pintor, lembrou que o comércio é um dos principais motores da economia estadual, responsável por mais de 200 mil empregos diretos. “Vivemos um momento de recuperação, com crescimento de 4,5% no setor. Mas ainda enfrentamos desafios, como a alta carga tributária, a logística e a concorrência do comércio eletrônico. Trabalhamos junto à Assembleia para propor políticas públicas que tornem o comércio local mais competitivo e sustentável”, afirmou.
Durante o encontro, o advogado e palestrante Cristian Vinicius Pagnussat apresentou os avanços da Lei da Transação Tributária, que permite a regularização de débitos fiscais e não fiscais junto à Procuradoria-Geral do Estado. “A nova legislação possibilita descontos de até 65% e parcelamentos de até 145 meses, beneficiando empresas que buscam retomar a regularidade fiscal e acessar crédito e licitações”, explicou.
Ao final da audiência, os participantes reforçaram a importância da parceria entre o poder público e o setor produtivo para estimular o consumo local, gerar empregos e fortalecer a economia regional.
Fonte: ALMT – MT
Política
Procuradoria da Mulher leva oficina “Entre Pedras e Balões” para colaboradoras de hospital e maternidade
A Procuradoria Especial da Mulher da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT) levou, nesta quinta-feira (30), a oficina “Entre Pedras e Balões” ao Hospital e Maternidade Femina, em Cuiabá. A atividade reuniu cerca de 100 colaboradoras da unidade hospitalar que conta com 512 funcionários, sendo 95% de mulheres e tratou de temas como assédio moral e sexual no ambiente de trabalho, saúde mental e acolhimento, além de reforçar a importância da campanha Outubro Rosa.
A iniciativa, que já passou por 13 gabinetes e secretarias da ALMT, faz parte das ações preventivas desenvolvidas pela Procuradoria Especial da Mulher para promover a conscientização e o enfrentamento à violência contra a mulher. A oficina é ministrada pela consultora da Procuradoria e professora da Escola do Legislativo, Daniella Paula de Oliveira, que destacou a importância de reconhecer comportamentos inadequados no trabalho e romper o silêncio diante de situações de constrangimento.
“Tem mulheres que não têm essa facilidade para falar não. Às vezes, o assédio vem disfarçado de elogio ou de brincadeira, mas causa desconforto e fere a dignidade. Precisamos aprender a identificar e a reagir”, alertou Daniella.
Segundo ela, o projeto “Entre Pedras e Balões” desperta o interesse de instituições públicas e privadas por alertar colaboradores e servidores.
“Fomos provocados pelo Hospital Femina para estar aqui e, pela primeira vez, a Procuradoria se deslocou para uma instituição externa. Já temos uma agenda extensa de outros locais que querem participar. Nosso foco é atuar na causa da violência, com ações de prevenção e conscientização sobre uma comunicação eficaz e humanizada”, explicou.
Daniella ressaltou ainda que a omissão diante de situações de assédio contribui para perpetuar a violência.
“Quando a gente presencia um caso de assédio e não faz nada, de certa forma estamos apertando o gatilho do feminicídio. Esse trabalho é de conscientização, de prevenção, para que não cheguemos à violência extrema”, completou.
DINÂMICA – Durante a oficina, as participantes vivenciaram uma dinâmica simbólica com o uso de barbantes e balões, conduzida pela consultora da Procuradoria, Quézia Limoeiro, do gabinete da deputada Janaína Riva. As participantes foram convidadas a expressar seus sentimentos escrevendo palavras de impactos e estourar os balões.
“O corpo é o último a gritar quando o emocional já está sobrecarregado. Essa dinâmica simboliza o poder de seguir em frente, de acolher e reconhecer o sofrimento do outro. Hoje trabalhamos o poder do acolhimento na saúde, o reconhecimento da dor e a importância de romper o ciclo da violência. As pessoas que participaram na Assembleia começaram a relatar a diferença que a oficina fez no ambiente de trabalho. Agora, instituições públicas e privadas estão solicitando o projeto”, explicou Quézia.
O coordenador de Recursos Humanos da unidade hospitalar, Nilton Siqueira Leite, destacou a relevância da ação para o bem-estar das colaboradoras e agradeceu o apoio da Assembleia Legislativa e da deputada Janaína Riva.
“Nosso público é formado por cerca de 95% de mulheres. Uma das grandes missões do Femina é o atendimento humanizado — e isso vale também para as nossas colaboradoras. Hoje, o nosso auditório ficou pequeno para tanta procura. Agradeço à deputada Janaína e à equipe da Procuradoria da Mulher por essa atenção excepcional. Esse trabalho é muito gratificante e tem um impacto enorme na vida das mulheres, especialmente num estado que ainda enfrenta índices altos de violência de gênero”, destacou o coordenador, ao acrescentar que o hospital mantém canal de denúncias e Ouvidoria para acolher demandas psicológicas e jurídicas das funcionárias.
A enfermeira Juliana Martins, que atua há dois anos no centro cirúrgico do Femina, elogiou a iniciativa.
“Achei de grande importância, porque aprendemos a diferenciar o assédio moral do sexual e a identificar os canais corretos para buscar ajuda. Muitas vezes, a pessoa não fala, mas a gente percebe que não está bem pela postura, pelo olhar. A palestra despertou a confiança para reconhecer e denunciar comportamentos abusivos, porque às vezes você está sendo assediada e acha que é uma situação normal. Hoje entendemos que é preciso falar, dizer ‘não gostei dessa postura’ e, se necessário, fazer uma denúncia. Todas saímos daqui com a mente mais aberta”, concluiu Juliana.
PROCURADORIA ESPECIAL – De acordo com a gestora da Primeira Secretaria, Rosimeire Felfili, a Procuradoria Especial da Mulher da ALMT atua como mediadora e ouvinte em casos de assédio e mantém canais de contato abertos para instituições interessadas em levar a oficina “Entre Pedras e Balões” aos seus colaboradores.
Contato: (65) 3313-6802 / 98134-1655
Fonte: ALMT – MT
Política
Assembleia aprova projeto de lei que estimula a atividade de podologia em MT
A Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT) aprovou, em segunda votação, na sessão de quarta-feira (29), o Projeto de Lei nº 2052/2023, que dispõe sobre o estímulo da atividade de podologia no estado. A proposta, de autoria do deputado Wilson Santos (PSD), segue agora para o governo estadual, que poderá sancionar ou vetar o texto.
Durante a apreciação em plenário, os deputados rejeitaram os Substitutivos Integrais nºs 01 e 02. O autor da proposta destacou que o consenso entre os parlamentares e os profissionais da área foi essencial para a aprovação. “O texto aprovado é fruto de um acordo coletivo entre os profissionais podólogos e os deputados”, afirmou Wilson Santos, reforçando que a Assembleia permanece aberta para eventuais ajustes futuros na legislação.
O projeto estabelece que, para exercer a atividade, o profissional deve possuir formação de nível superior em podologia, aprovada por órgão competente e regulamentada pelo Ministério da Educação. Já os técnicos em podologia com formação de nível médio precisam ser habilitados em curso técnico específico reconhecido oficialmente.
Entre as atribuições da profissão, conforme a Classificação Brasileira de Ocupações (CBO 3221-10) do Ministério do Trabalho e Emprego, estão o tratamento com equipamentos tecnológicos da área da saúde, a modelação e confecção de órteses e palmilhas, além do tratamento de podopatias superficiais dos pés.
O texto também determina que os estabelecimentos de podologia utilizem produtos devidamente registrados e rotulados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Após os procedimentos, os materiais devem ser acondicionados e descartados de forma adequada, com o lixo contaminado destinado à incineração.
A atividade poderá ser exercida em clínicas de estética, estabelecimentos especializados em podologia, associações, hospitais, unidades básicas de saúde, agremiações esportivas, domicílios e por profissionais autônomos. Nesses locais, o funcionamento dependerá da emissão de alvará ou licença por parte do órgão competente.
Fonte: ALMT – MT
Câmara aprova projeto que torna permanente a campanha “Homem de Verdade Protege Mulheres
Prefeitura de Cuiabá paga salários, prêmio saúde e faz PIX aos professores e técnicos da educação
Legislativo cuiabano implanta ecoponto e estimula a coleta seletiva
Assembleia Legislativa debate fortalecimento do comércio em Tangará da Serra
Guilherme Maluf defende orçamento específico para política de combate à hanseníase
Segurança
Polícia Civil prende homem condenado por tráfico de drogas e divulgação de material pornográfico
A Polícia Civil de Mato Grosso cumpriu, nesta quinta-feira (30.10), um mandado de prisão contra um homem de 31 anos,...
Polícia Civil prende homem que abusou sexualmente de enteada por mais de 8 anos
A Polícia Civil de Mato Grosso cumpriu, nesta quinta-feira (30.10), um mandado de prisão preventiva de um homem que abusou...
Polícia Civil prende homem investigado por violência doméstica em Juína
Um homem, investigado por crime no âmbito da violência doméstica e familiar, foi preso pela Polícia Civil nesta quinta-feira (30.10),...
MT
Brasil
As regras para ser instrutor de CNH sem vínculo com autoescola
Profissional terá de fazer curso para oferecer aulas de direção O Ministério dos Transportes divulgou os requisitos para instrutor autônomo...
Cancelada a sessão do Congresso que analisaria vetos e LDO
Andressa Anholete/Agência Senado O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, cancelou a sessão desta quinta-feira (16), na qual seriam...
Reforma administrativa: propostas modificam contratos temporários, gratificações e concursos
Coordenador do grupo de trabalho sobre o tema garantiu, no entanto, que nenhum dos textos prevê mudanças na estabilidade dos...
Economia & Finanças
Mais Lidas da Semana
-
CIDADES6 dias atrás
Prefeitura de Sinop promove homenagem aos servidores do Paço Municipal
-
CIDADES6 dias atrás
Café da manhã celebra o dia do Servidor Público no Previ Sinop
-
MATO GROSSO5 dias atrás
Polícias Civil e Militar prendem autor de feminicídio e homicídio de casal em Marcelândia
-
CIDADES6 dias atrás
Prefeitura lança consulta pública para construção do plano de coleta dos resíduos domésticos e sólidos
-
CIDADES6 dias atrás
Banda Rudimentar de Sinop busca a terceira vitória consecutiva da Copa Centro-Oeste de Bandas e Fanfarras
-
ELEIÇÕES6 dias atrás
Posto Eleitoral de Porto Estrela atenderá em horário estendido neste fim de semana e feriado
-
Saúde6 dias atrás
Metanol: 58 casos confirmados de intoxicação após consumo de bebidas alcoólicas
-
JUSTIÇA4 dias atrás
Tribunal de Justiça acompanha aplicação do Exame Nacional da Magistratura em Cuiabá