Assembleia Legislativa homenageia cidadãos que promovem justiça social
A Assembleia Legislativa de Mato Grosso realizou, na noite desta segunda-feira (1º), por iniciativa do deputado Eduardo Botelho (UB), sessão especial para a entrega das comendas Marechal Rondon e Dante de Oliveira, além de títulos de Cidadão Mato-grossense e moções de aplauso e louvor a centenas de pessoas que contribuem para a construção de um Estado mais justo, integrado e com menos exclusão social.
“Na verdade, são vocês que honram Mato Grosso e o seu povo. Cada homenageado aqui presente muda a realidade de milhares de pessoas, movido pelo bem comum, pelo compromisso e pela vontade de fazer o melhor para todos”, afirmou o parlamentar ao abrir o evento.
A mesa de autoridades foi composta pela defensora pública-geral, Maria Luziane Ribeiro de Castro; pelos promotores de Justiça Claire Vogel Dutra e Douglas Lingiardi Strachicini; pelo presidente da Câmara Municipal de Várzea Grande, Wanderley Cerqueira (MDB); pela vereadora por Cuiabá, Baixinha Giraldelli (Solidariedade); pela defensora pública e presidente da Associação Brasileira de Mulheres de Carreiras Jurídicas de Mato Grosso (ABMCJ-MT), Tânia Matos; pelo tenente-coronel Bruno Marcel Souza Tocantins, comandante do 10º Batalhão da Polícia Militar da Área Pantanal; pelo delegado da Polícia Judiciária Civil, Claudemir Ribeiro de Souza; pela presidente da Associação de Apoio aos Pacientes Oncológicos (AAPOC) de Cuiabá, Janaina Santana de Oliveira; e pelo vereador por Tabaporã, Beto da Saúde.
O Corpo Musical da Banda Oficial da Polícia Militar de Mato Grosso fez a execução do Hino Nacional Brasileiro. O pastor André Cristiano fez as preces iniciais e exaltou que acima de tudo vem a vontade de Deus. “Devemos tributar honra, glória e louvor ao Senhor Jesus e, quando homenageamos aqueles que fizeram o bem ao próximo, também servimos ao Senhor”, afirmou o ministro religioso.
Ao se dirigir aos homenageados, Botelho destacou que a sessão celebrou histórias de pessoas que contribuem diariamente para o crescimento de Mato Grosso. Segundo ele, o Poder Legislativo reconhece não apenas conquistas individuais, mas o impacto social de cada trajetória. Ele ainda ressaltou que as honrarias simbolizam o respeito da população por quem dedica a própria vida ao desenvolvimento do Estado. “Não são apenas medalhas ou certificados, é o agradecimento de Mato Grosso a quem faz a diferença”, afirmou.
Durante a solenidade, o cerimonial registrou a presença dos vereadores de Tabaporã Raquel Pereira de Souza Fernandes, Celso Rogério Machado e Marcelo Ferreira da Silva, além da atleta Aline da Silva, campeã do BRTL Fight Combat na categoria até 61 kg.
A vereadora por Cuiabá, Baixinha Giraldelli (Solidariedade), afirmou que as homenagens reconhecem pessoas que, mesmo sem visibilidade, contribuem diariamente para a sociedade e fazem a diferença na vida da população.
Já o presidente da Câmara Municipal de Várzea Grande, Wanderley Cerqueira (MDB), agradeceu pela honraria e destacou que o reconhecimento se estende a todos os vereadores e à população do município.A advogada Andrea Maria Zattar ressaltou que atua em defesa dos menos favorecidos, levando benefícios à população, e afirmou que a honraria reconhece esse compromisso.
O vereador Beto da Saúde, de Tabaporã, destacou que as homenagens representam o esforço coletivo da sociedade e citou a atleta Aline da Silva, campeã de MMA, que também recebeu um pedido de casamento durante a cerimônia. “Apoiar a carreira do deputado Botelho foi uma ótima escolha, pelo compromisso e respeito que ele demonstra por todos”, disse.
A promotora de Justiça Claire Voguel Dutra afirmou que o título reflete o trabalho do Ministério Público e destacou a importância de sua equipe, responsável por ações de combate à violência doméstica: Rosemar Caetano Marina Moretti, Marisa Magda Fernandes, Itana Lua Santana, Vastir Maciel da Silva, Ana Paula Sampaio Gomes e Luciene de Oliveira, escrivã cedida pela Polícia Judiciária Civil. “A missão é árdua, mas essencial para enfrentar os crimes contra as mulheres”, concluiu.
A Defensora Pública Geral, Maria Luziane Ribeiro de Castro, citou as palavras do Papa Francisco sobre a gratidão, destacando que pessoas que a cultivam ajudam a construir um mundo melhor. Ela agradeceu a homenagem, ressaltando que se estende à instituição que dirige, e comemorou a presença de tantos homenageados, evidenciando que há muitos atuando pelo bem comum.
Como presidente do Conselho Nacional de Defensoras e Defensores Públicos Gerais (Condege), reafirmou seu compromisso com o acesso à defesa e destacou que o mundo precisa de mais dignidade e humildade, qualidades refletidas nas pessoas homenageadas. Luziane Castro também agradeceu à Assembleia Legislativa pelo apoio que permitiu à Defensoria Pública atuar em todas as comarcas de Mato Grosso, lembrando que a união entre Poderes e órgãos é essencial para atender bem a população.
A defensora ainda compartilhou conquistas da instituição, como o reconhecimento no evento mundial do Meio Ambiente, COP 30, em Belém do Pará, pela ação de levar a defesa aos indígenas de Mato Grosso, considerada um avanço relevante e exemplo de respeito a todos os povos.
Confira todos os agraciados com as honrarias e moções
Comenda Marechal Rondon
Athayses de Oliveira Assunção Perez
Comenda Dante de Oliveira
Janaína Santana de Oliveira
Título de Cidadão Mato-grossense
Andrea Maria Zattar
Clair Inês Tombini Velozo
Claire Vogel Dutra
Claudemir Ribeiro de Souza
Francisco Carneiro de Freitas Filho
Helvécio Prata de Moraes
Itana Lua Silva Santana
Kássio Eduardo da Silva Coelho
Luciene de Oliveira
Marcelo Pires de Souza
Maria Teresa de Oliveira
Orestes Borges
Vastir Maciel
Moção de Aplauso
Maria Luziane Ribeiro de Castro – Defensora Pública-Geral do Estado de MT
Douglas Lingiardi Strachicini – Promotor de Justiça
Wanderley Cerqueira – Presidente da Câmara Municipal de Várzea Grande
Ademir de Araújo Júnior
Aline da Silva Minosso
Ana Luiza de Almeida Metran
Ana Paula Sampaio Gomes
André Luis Araújo da Costa
Auzira Alves Pereira
Bruna Arruda de Almeida
Bruno Gomes
Celso de Souza Brandão
Claudio de Jesus Pompeu
Claudio Roberto Cabral
Cleber Vasconcelos da Silva
Cristiano Lima da Silva
Cristina Maria do Nascimento
Edimilson Gomes de Almeida
Edson Francisco Pinto
Elton Hiller
Evanildo Aleixo Alegre
Fábio Alves Aleixo Alegre
Fabrício da Silva Daguano
Fagner Rodrigues de Lucena
Francisco Antonio Sales
Glauber Gomide
Hebertt Garcia da Silva
Helton Francisco Paula de Almeida Vieira
Herlen Cristine Pereira Koch
Irineu Gonçalves Bonassi
Ítallo Guilherme de Oliveira e Paula
Ivonete Oracio de Lima
Jair Cerqueira Junior
Jamila Fernanda Lemos de Carvalho Cunha
João Paulo David
João Roberto Gomes
João Tresold da Silva
José Ferreira da Rocha
José Humberto Silva
Juliano Aluisio dos Santos
Laiane Freitas Matos
Larissa Vieira Guimarães Schucht
Lauriane L. L. Sato
Leni Ramos Pereira
Lindomar Fernando da Costa
Maisa Magda Fernandes
Márcio Sato
Marcos Aparecido Brandão
Mariuza de Amorim Salgado
Marli de Jesus Arruda da Silva
Marta Braghin Serra
Michelly de Moraes Costa e Paula
Miriam Alves Nogueira Barros
Misleine Ornellas Pinto
Paula Cristina Nantes Ribeiro
Paulo Cesar Viera Fernandes
Rayane Timbele dos Anjos Santos
Riberto Soares Júnior
Roseli da Cunha Macedo Hiller
Rosimar Caetano Marino Moretti
Silvano Emmer
Simone Borges
Valdiney Vieira da Silva
Valtercides Sousa
Moção de Louvor
Tenente-Coronel Bruno Marcel Souza Tocantins
Sub-Tenente Eudes Cardoso de Araújo Filho
1º Sgt PM Daniel Aquino da Conceição
1º Sgt PM Mizael Dias Barbosa
2º Sgt PM Thiago Thamiel Rodrigues de Amorim Leão
Sd PM Marcelo Henrique de Souza
Cb PM Jean Batista Amaral
Sd PM Nyl Ferreira Santana
1º Sgt PM Wanderley Soares da Silva
2º Sgt PM Paulo Padilha Nogueira
3º Sgt PM Luiz Henrique Coutinho Eloi
3º Sgt PM Weverton Silva Santana
Ao final da sessão, o deputado afirmou estar tranquilo por valorizar pessoas que, com determinação, contribuem para Mato Grosso.
“Este Eldorado só existe por vocês e tantos outros que merecem reconhecimento. Com trabalho e dedicação, Mato Grosso cresce e realiza os sonhos de milhões de pessoas”, concluiu Botelho.
Fonte: ALMT – MT
CCJR aprecia 39 itens e presidente destaca análise do PLOA após audiência pública
A Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT) apreciou 39 itens durante a reunião desta terça-feira (2), realizada na sala das comissões deputada Sarita Baracat.
O presidente da CCJR, deputado Eduardo Botelho (União), destacou que a comissão encerra o ano com a pauta limpa. Também participaram da reunião os deputados Sebastião Rezende (União), Thiago Silva (MDB), Wilson Santos (PSD) e, remotamente, Diego Guimarães (Republicanos).
“A CCJR cumpriu sua função. Discutimos todos os projetos tecnicamente, sem atropelos, e estamos terminando o ano com o sentimento de dever cumprido. Fizemos o melhor que podíamos e, em todas as análises, utilizamos critérios absolutamente técnicos”, afirmou Botelho.
O parlamentar lembrou que este foi seu primeiro ano como presidente da comissão e fez um balanço positivo da atuação. Ele também explicou o trâmite de projetos com alterações e emendas, destacando o avanço da peça orçamentária.
Segundo o deputado, o Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA 2026) deve voltar à CCJR após audiência pública marcada para o próximo dia 9.
“Ela [PLOA] volta para a comissão, terá audiência pública no dia 9, depois segue para a Comissão de Orçamento e retorna para a CCJR para análise final. Devemos apreciá-la nas últimas semanas, se houver entendimento entre os deputados”, explicou Botelho.
VOTAÇÃO – Dentre os 39 itens em pauta, 24 proposituras foram aprovadas com parecer favorável: PEC 6/25, PLC 6/25 e os PLs 195/23, 502/23, 699/23, 1643/23, 1892/23, 494/25, 1690/25, 2133/23, 12/24, 1907/24, 96/25, 98/25, 209/25, 314/25, 981/25, 564/25, 828/25, 899/25, 916/25, 1500/25, 1706/25, 1707/25. Nove com parecer contrário, outros quatro itens foram retirados da pauta: 768/23, 2020/23, 60/24 e 10/25. E dois tiveram pedidos de vista: 148/23 e 1165/23.
O deputado Wilson Santos defendeu o PL 2133/2023, que dispõe sobre a Política Estadual de Atenção aos Direitos da Mãe Solo, que recebeu parecer favorável, e o PL 1643/2023 que institui canal de disque-denúncia para investigar relatos de adulteração de combustível em Mato Grosso, ambos de sua autoria.
Segundo ele, a proposta sobre mães solo busca garantir reconhecimento e direitos a um segmento crescente da sociedade.
“É um segmento relativamente novo na mídia e nas instituições, mas sempre existiu. Mães que criaram famílias inteiras sozinhas, nunca abandonaram seus filhos. Queremos criar uma política de reconhecimento, respeito e garantia de direitos aqui em Mato Grosso”, afirmou, ao destacar o exemplo de Rondonópolis, onde mães solo receberam apoio para construção da moradia.
“Lá, além do lote, a mãe solo tinha direito à mão de obra do município. Ela comprava o material e o município disponibilizava pedreiro, servente, carpinteiro, eletricista. É esse tipo de apoio que queremos garantir por lei”, destacou.
Sobre o projeto do disque-denúncia de combustíveis, o parlamentar lembrou que o setor é um dos que mais sonegam no Brasil e que Mato Grosso enfrenta perdas significativas.
“O setor de combustíveis em Mato Grosso sonega cerca de 1 bilhão de reais por ano. O etanol responde por 80% dessa sonegação. Queremos criar um número estadual para denúncias, inclusive afixado nas bombas, para que a população tenha facilidade e segurança ao denunciar”, explicou Santos, ao ressaltar que a sonegação foi comprovada durante a CPI realizada entre 2019 e 2020.
Fonte: ALMT – MT
Deputado Chico Guarnieri destina R$ 200 mil para a saúde de Comodoro
O município de Comodoro recebeu um reforço financeiro de R$ 200 mil destinado pelo deputado estadual Chico Guarnieri (PRD). O recurso será aplicado diretamente na área da saúde, contribuindo para melhorar o atendimento à população e ampliar a capacidade de resposta na rede municipal.
“A destinação de R$ 200 mil para a saúde de Comodoro é o resultado do nosso compromisso com a população. Sabemos das dificuldades enfrentadas pela rede municipal e acreditamos que esse recurso vai ajudar a melhorar o atendimento e garantir mais qualidade nos serviços de saúde. Continuarei trabalhando para que Comodoro receba, cada vez mais, investimentos”, destacou o deputado Chico Guarnieri. O recurso é resultado de uma articulação política do parlamentar junto ao governo do estado.
A vereadora Guiomar Cardoso (PRD), responsável por fazer a ponte entre o parlamento estadual e o município, reforçou a importância da destinação e publicamente o parlamentar pelo compromisso com o município.
“Agradeço ao deputado a destinação desse recurso para a nossa saúde, um valor importante para fortalecer essa área do nosso município. O deputado Chico Guarnieri tem sido um grande parceiro da nossa cidade, sempre atento às nossas demandas”, reconheceu Guiomar.
Fonte: ALMT – MT
