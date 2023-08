Assembleia Legislativa homenageia personalidades

O perito oficial criminal da Politec de Mato Grosso, Daniel Coelho da Costa Soares, foi o primeiro profissional de perícia cedido à Força Nacional de Segurança Pública a participar de uma missão humanitária internacional. Ele e outros 20 agentes da Força Nacional forneceram apoio no combate a incêndios florestais que atingem o Canadá.

A comitiva retornou ao Brasil nesta quarta-feira (23), após um mês no país, foi recebida no Ministério das Relações Exteriores e homenageada pela atuação. Daniel foi cedido à Força Nacional em janeiro deste ano, e desde então, atuou em operações no estado do Acre e, atualmente, está em Brasília, preparando-se para uma nova missão. Desta vez, em Curitiba (PR).

O perito atuou na frente de combate aos incêndios, com a realização de georreferenciamento e geoprocessamento da área atingida, que correspondeu 2.500 hectares combatidos pela equipe da Força Nacional.

“Também auxiliei na tradução de alguns Planos de Ação do Incidente para facilitar a comunicação do Time de Comando do Incidente com a equipe brasileira, além de ser um dos tradutores da equipe da Força Nacional”, completou Daniel.

Ao total, 104 especialistas do Ibama, ICMBio, Defesa Civil e Corpos de Bombeiros foram enviados para a missão no país norte-americano. Além de combater os incêndios e agir na recuperação de áreas devastadas, a Força Nacional implementou medidas de proteção de moradores e residências.

O Canadá vem enfrentando uma temporada de incêndios florestais de proporções recordes, com uma área de 14 milhões de hectares já consumidos pelo fogo, o dobro do recorde até então registrado, de 1989. A devastação já engloba cerca de 140 mil km² de território, aproximadamente o tamanho do estado do Amapá.

O cenário encontrado pelo perito abrangia um terreno e vegetação bem diferente do que estava acostumado a ver no Brasil.

“Sem dúvida alguma foi uma experiência que marcará para sempre a minha vida. Primeiro, por ser o primeiro profissional de perícia da Força Nacional a ir para uma missão internacional, e também por saber que o trabalho desenvolvido por todos nós em apoio às comunidades locais era essencial para salvaguardar vidas e preservar o meio ambiente”, afirmou.

A comitiva serviu em diversas localidades da província da Colúmbia Britânica, entre elas Baker Creek, Okanagan Valley e Kamloops.

Determinada pelo presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva em atenção a pedido do governo canadense, a missão humanitária brasileira foi coordenada pela Agência Brasileira de Cooperação (ABC), do Ministério das Relações Exteriores (MRE), e contou, também, com agentes vinculados ao Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA); ao Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional (MIDR) e com corporações de bombeiros militares de 20 estados brasileiros e do Distrito Federal.

Daniel Soares é perito criminal há 12 anos, analista de Manchas de Sangue, membro da Associação Internacional de Analistas de Manchas de Sangue (IABPA) e do Grupo de Atuação em Perícias Especiais (GAPE/MT). É bacharel em Química, e mestre em Ciências com ênfase em Química Analítica pela Universidade de São Paulo (USP).

Fonte: Governo MT – MT