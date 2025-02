Assembleia Legislativa publica a nova composição das 14 comissões permanentes

A população de Barra do Bugres e região precisa de um médico perito para realizar suas avaliações na agência local do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Por isso, o deputado estadual Chico Guarnieri (PRD) encaminhou ao presidente do Instituto, Alessandro Antonio Stefanutto, uma solicitação para que seja disponibilizado o profissional.

A perícia médica é um procedimento obrigatório aos segurados INSS que desejam ter acesso a benefícios por incapacidade e aposentadorias por invalidez.

“A falta do médico perito na agência de Barra do Bugres ainda causa transtornos financeiros à população mais carente da região, que enfrenta dificuldades ao ter que se deslocar para realização das pericias, acrescido da demora no agendamento da perícia”, comentou o parlamentar.

A indicação foi apresentada na sessão plenária de 05 de fevereiro. Uma cópia da solicitação também foi encaminhada à bancada de parlamentares federais mato-grossenses.

Fonte: ALMT – MT