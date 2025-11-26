Assentamentos de União do Norte recebem mutirão de atendimento até esta quarta-feira (26)

Dom Aquino (distante 172 km de Cuiabá) cravou 98,01% de cobertura biométrica nesta terça-feira (25), atingindo a meta da campanha Biometria 100% da Corregedoria Regional Eleitoral de Mato Grosso (CRE-MT). Desta forma, é a 14ª cidade mato-grossense a conseguir esse resultado. Dom Aquino integra a 12ª Zona Eleitoral, com sede em Campo Verde. Na segunda-feira (24), Alto Taquari (a 486 km da Capital) conseguiu alcançar a meta da campanha, com 98,03% de biometria.

A lista dos municípios que conseguiram atingir a meta da campanha inclui Araguainha (100%), Ponte Branca (99,90%), Vale de São Domingos (99,55%), Indiavaí (99,49%), Planalto da Serra (99,25%), Ribeirãozinho (99,01%), Torixoréu (98,69%), Araguaiana (98,57%), Jangada (98,31%), Alto Araguaia (98,29%), Itanhangá (98,25%), Santa Rita do Trivelato (98,22%) e Itanhangá (98,25%). Há outros 10 municípios a menos de 1% para alcançar a meta da campanha. Os números são atualizados em tempo integral pelo sistema de monitoramento da biometria da Justiça Eleitoral.

A 12ª Zona Eleitoral estava confiante no trabalho, em virtude do empenho dos servidores do cartório em criar maneiras para chegar até o eleitorado. “A equipe estava bastante empenhada nesse resultado e a gente estava bem tranquilo que esse dia ia chegar até o fim do mês de novembro. Era um resultado aguardado que vem coroar o trabalho que estamos realizando não só em Dom Aquino, mas também em Campo Verde, que está bem próximo de alcançar a meta”, explica o chefe do Cartório da 32ª Zona Eleitoral, Arthur Henrique Ferreira da Silva.

De acordo com ele, entre as estratégias utilizadas pelo cartório eleitoral em Dom Aquino estão visitas domiciliares, ligações telefônicas, mensagens por WhatsApp, a partir de banco de dados da Justiça Eleitoral e também aqueles fornecidos pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS). “O trabalho continua para melhorarmos o índice de cobertura no município, pois é um trabalho de insistência e paciência”, completa o chefe do cartório.

Em Dom Aquino são 6.625 pessoas aptas a votar, das quais 6.101 já possuem biometria. No município, faltam apenas 124 eleitores para a Justiça Eleitoral universalizar a biometria, cerca de 1,99%.

Campo Verde

O cartório da 12ª Zona Eleitoral incluiu visitas junto às empresas como estratégia para turbinar o cadastramento biométrico em Campo Verde (a 200 km de Cuiabá). No município, a cobertura alcança a marca de 96,28%, o equivalente a 31.729 eleitores dentro de um universo de 32.952 pessoas aptas a votar. Os mutirões que serão realizados na cidade procuram 1.123 eleitores que ainda estão sem biometria, o equivalente a 3,71%.

“Entendemos que esta é uma forma para chegarmos até o eleitorado que não vai ao cartório ou aos mutirões, alegando falta de tempo por causa do trabalho. Do mesmo modo, é uma forma de a Justiça Eleitoral estar mais perto do eleitor”, reforça Arthur Henrique Ferreira da Silva, chefe do Cartório da 12ª Zona Eleitoral. Outra estratégia já usada pela zona eleitoral para alcançar jovens eleitores é enviar mensagens aos pais de adolescentes com idade inferior a 18 anos. “Tivemos um resultado exitoso e acreditamos que essa estratégia vai nos ajudar novamente”, conclui.

Em Mato Grosso, o índice de cobertura biométrica é de 91,06%, o que representa um eleitorado de 2.319.947 dentro de um universo de 2.547.505 pessoas aptas a votar. Ainda faltam 8,94% dos eleitores, ou 227.558 pessoas, no Estado.

Atendimento

Para ser atendido, basta comparecer a um cartório ou posto de atendimento eleitoral e apresentar um documento oficial com foto, na versão física ou digital. Esse mesmo atendimento pode ser encontrado nos mutirões. Neles, o eleitor ou a eleitora sai com o título em mãos e recebe orientação para baixar o título digital (com foto) por meio do aplicativo e-Título.

Em casos de transferência ou mudança de domicílio, é necessário apresentar um comprovante de endereço. Qualquer eleitor ou eleitora pode ser atendido em mutirões ou ações da Justiça Eleitoral em qualquer parte de Mato Grosso — não é necessário votar no local ou residir na cidade onde a ação é realizada.

Confira aqui os endereços de cartórios e postos eleitorais de atendimento em todo o Estado.

Biometria

A biometria é um processo de identificação por meio das impressões digitais, coletadas e armazenadas pela Justiça Eleitoral. É pessoal e intransferível, garantindo que cada eleitor vote apenas uma vez e evitando que alguém se passe por outra pessoa no momento da votação.

Representa um avanço tecnológico que fortalece a segurança e a inclusão no processo de votação. Ela impede a duplicidade no cadastro, assegura a autenticidade do eleitor, garante agilidade na identificação, reduz filas, otimiza o tempo de votação, promove acessibilidade e aumenta a confiabilidade dos resultados das eleições.

