ELEIÇÕES
Assentamentos de União do Norte recebem mutirão de atendimento até esta quarta-feira (26)
Eleitores e eleitoras dos assentamentos rurais Vida Nova I e Vida Nova II, no distrito União do Norte, em Peixoto de Azevedo (a 674 km de Cuiabá), recebem atendimento por meio de mutirões eleitorais nesta terça (25) e quarta-feira (26). Neste primeiro dia, o atendimento começou às 10h e segue até as 19h. Já no segundo dia, o mutirão começa às 7h e vai até o meio-dia. Durante a ação, a Justiça Eleitoral atende nas escolas municipais Vida Nova I e Vida Nova II. Vale lembrar que pessoas de outras comunidades próximas também podem usufruir do serviço.
Os serviços oferecidos incluem alistamento eleitoral (primeiro título), transferência, revisão de dados cadastrais, emissão de segunda via, certidões, guias para quitação de multas e regularização do título, além da coleta biométrica.
O foco da iniciativa é ampliar o cadastramento biométrico nas zonas rurais do município, regiões de difícil acesso, sem pavimentação asfáltica e sem transporte coletivo regular. A distância entre os assentamentos e a sede do cartório é de cerca de 140 km.
“As comunidades ficam distantes da área urbana, o que torna muito difícil para os eleitores regularizarem sua situação eleitoral. O mutirão tem impacto significativo, pois leva o atendimento para perto da residência daqueles que precisam do serviço”, declarou o chefe de cartório da 33ª Zona Eleitoral, Eucleico da Silva Barbosa.
Para ser atendido, é necessário apresentar um documento oficial com foto e comprovante de residência, físico ou digital. Em caso de alistamento eleitoral de homens maiores de 18 anos, também é exigido o comprovante de quitação militar.
Biometria 100%
O mutirão integra a campanha “Biometria 100%”, plano estratégico da Corregedoria Regional Eleitoral (CRE-MT) para aumentar o índice de cadastramento biométrico no estado. A meta é alcançar no mínimo 98% do eleitorado em 2025. Atualmente, Mato Grosso já conta com 90,31% de eleitores biometrizados, o que corresponde a 2.319.947 pessoas.
O município de Peixoto de Azevedo possui 23.132 eleitores aptos ao voto, dos quais 22.247 (96,17%) têm o cadastro biométrico, enquanto 885 (3,83%) ainda não realizaram o procedimento. Em União do Norte, votam 3.950 pessoas: 3.831 (96,99%) estão com a biometria em dia e 119 (3,01%) ainda não realizaram o cadastro. O eleitorado da 33ª Zona Eleitoral é composto por 50.936 pessoas aptas a votar, das quais 48.060 (94,35%) já possuem biometria regularizada, enquanto 2.876 (5,65%) ainda não fizeram o registro.
Estagiária: Laís Guilherme (supervisão do jornalista Anderson Pinho)
#PraTodosVerem: A imagem mostra duas fotos, cada uma ocupando metade do espaço. A primeira mostra um servidor da Justiça Eleitoral atendendo um estudante que segura uma caneta digital; ele usa boné camuflado e uniforme escolar. A segunda imagem mostra cinco eleitoras aguardando atendimento em um pátio com cores amarelas e azuis. Elas estão sentadas em um grande banco de madeira, apoiadas em uma mesa, de costas para uma parede com janela. No canto superior direito, há a logomarca do TRE-MT.
Fonte: TRE – MT
ELEIÇÕES
Com 98,01% de cobertura biométrica, Dom Aquino atinge meta de campanha
Dom Aquino (distante 172 km de Cuiabá) cravou 98,01% de cobertura biométrica nesta terça-feira (25), atingindo a meta da campanha Biometria 100% da Corregedoria Regional Eleitoral de Mato Grosso (CRE-MT). Desta forma, é a 14ª cidade mato-grossense a conseguir esse resultado. Dom Aquino integra a 12ª Zona Eleitoral, com sede em Campo Verde. Na segunda-feira (24), Alto Taquari (a 486 km da Capital) conseguiu alcançar a meta da campanha, com 98,03% de biometria.
A lista dos municípios que conseguiram atingir a meta da campanha inclui Araguainha (100%), Ponte Branca (99,90%), Vale de São Domingos (99,55%), Indiavaí (99,49%), Planalto da Serra (99,25%), Ribeirãozinho (99,01%), Torixoréu (98,69%), Araguaiana (98,57%), Jangada (98,31%), Alto Araguaia (98,29%), Itanhangá (98,25%), Santa Rita do Trivelato (98,22%) e Itanhangá (98,25%). Há outros 10 municípios a menos de 1% para alcançar a meta da campanha. Os números são atualizados em tempo integral pelo sistema de monitoramento da biometria da Justiça Eleitoral.
A 12ª Zona Eleitoral estava confiante no trabalho, em virtude do empenho dos servidores do cartório em criar maneiras para chegar até o eleitorado. “A equipe estava bastante empenhada nesse resultado e a gente estava bem tranquilo que esse dia ia chegar até o fim do mês de novembro. Era um resultado aguardado que vem coroar o trabalho que estamos realizando não só em Dom Aquino, mas também em Campo Verde, que está bem próximo de alcançar a meta”, explica o chefe do Cartório da 32ª Zona Eleitoral, Arthur Henrique Ferreira da Silva.
De acordo com ele, entre as estratégias utilizadas pelo cartório eleitoral em Dom Aquino estão visitas domiciliares, ligações telefônicas, mensagens por WhatsApp, a partir de banco de dados da Justiça Eleitoral e também aqueles fornecidos pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS). “O trabalho continua para melhorarmos o índice de cobertura no município, pois é um trabalho de insistência e paciência”, completa o chefe do cartório.
Em Dom Aquino são 6.625 pessoas aptas a votar, das quais 6.101 já possuem biometria. No município, faltam apenas 124 eleitores para a Justiça Eleitoral universalizar a biometria, cerca de 1,99%.
Campo Verde
O cartório da 12ª Zona Eleitoral incluiu visitas junto às empresas como estratégia para turbinar o cadastramento biométrico em Campo Verde (a 200 km de Cuiabá). No município, a cobertura alcança a marca de 96,28%, o equivalente a 31.729 eleitores dentro de um universo de 32.952 pessoas aptas a votar. Os mutirões que serão realizados na cidade procuram 1.123 eleitores que ainda estão sem biometria, o equivalente a 3,71%.
“Entendemos que esta é uma forma para chegarmos até o eleitorado que não vai ao cartório ou aos mutirões, alegando falta de tempo por causa do trabalho. Do mesmo modo, é uma forma de a Justiça Eleitoral estar mais perto do eleitor”, reforça Arthur Henrique Ferreira da Silva, chefe do Cartório da 12ª Zona Eleitoral. Outra estratégia já usada pela zona eleitoral para alcançar jovens eleitores é enviar mensagens aos pais de adolescentes com idade inferior a 18 anos. “Tivemos um resultado exitoso e acreditamos que essa estratégia vai nos ajudar novamente”, conclui.
Em Mato Grosso, o índice de cobertura biométrica é de 91,06%, o que representa um eleitorado de 2.319.947 dentro de um universo de 2.547.505 pessoas aptas a votar. Ainda faltam 8,94% dos eleitores, ou 227.558 pessoas, no Estado.
Atendimento
Para ser atendido, basta comparecer a um cartório ou posto de atendimento eleitoral e apresentar um documento oficial com foto, na versão física ou digital. Esse mesmo atendimento pode ser encontrado nos mutirões. Neles, o eleitor ou a eleitora sai com o título em mãos e recebe orientação para baixar o título digital (com foto) por meio do aplicativo e-Título.
Em casos de transferência ou mudança de domicílio, é necessário apresentar um comprovante de endereço. Qualquer eleitor ou eleitora pode ser atendido em mutirões ou ações da Justiça Eleitoral em qualquer parte de Mato Grosso — não é necessário votar no local ou residir na cidade onde a ação é realizada.
Confira aqui os endereços de cartórios e postos eleitorais de atendimento em todo o Estado.
Biometria
A biometria é um processo de identificação por meio das impressões digitais, coletadas e armazenadas pela Justiça Eleitoral. É pessoal e intransferível, garantindo que cada eleitor vote apenas uma vez e evitando que alguém se passe por outra pessoa no momento da votação.
Representa um avanço tecnológico que fortalece a segurança e a inclusão no processo de votação. Ela impede a duplicidade no cadastro, assegura a autenticidade do eleitor, garante agilidade na identificação, reduz filas, otimiza o tempo de votação, promove acessibilidade e aumenta a confiabilidade dos resultados das eleições.
Jornalista Anderson Pinho
Crédito da imagem: Cartório da 12ª Zona Eleitoral
#PraTodosVerem – A primeira imagem é composta por três cenas que mostram ações de atendimento eleitoral. Na primeira, duas mulheres conversam ao lado de um veículo branco, enquanto uma delas segura um equipamento portátil. Na segunda, um servidor caminha em direção a uma casa simples, cercada por um jardim e uma árvore florida. Na terceira, duas pessoas são atendidas em cadeiras plásticas, enquanto uma servidora da Justiça Eleitoral utiliza um notebook para registrar informações. O conjunto retrata atendimentos externos e domiciliares realizados pela equipe eleitoral. Na segunda imagem, aparece um homem sendo atendido em sua residência por uma servidora da Justiça Eleitoral. Ele utiliza um dispositivo de coleta biométrica sobre a mesa, enquanto ela, com um notebook aberto, acompanha o procedimento. A cena ocorre em um ambiente simples, com móveis domésticos e utensílios de cozinha ao fundo.
Fonte: TRE – MT
ELEIÇÕES
Alto Taquari é o 13º município a atingir meta da campanha Biometria 100%
Com 98,02% de cobertura biométrica, Alto Taquari (a 486 km de Cuiabá) é o 13º município mato-grossense a alcançar a meta da campanha “Biometria 100%”, coordenada pela Corregedoria Regional Eleitoral de Mato Grosso (CRE-MT). Do total de 7.983 pessoas aptas a votar, o município localizado no sudoeste do Estado já contabiliza 7.825 eleitores e eleitoras com biometria, restando um eleitorado de apenas 158 pessoas, o equivalente a 1,98%. A meta da campanha em 2025 é alcançar no mínimo 98% de cadastramento biométrico no Estado.
Alto Taquari pertence à 8ª Zona Eleitoral, que, por sua vez, já carimbou os seus quatro municípios no top 13: Alto Araguaia (99,01%) – a sede do cartório –, Ponte Branca (99,90%) e Araguainha (100%), sendo o primeiro município brasileiro a alcançar esse feito. Os municípios da 8ª ZE se juntam a Santa Rita do Trivelato (98,22%), Itanhangá (98,25%), Jangada (98,30%), Araguaiana (98,57%), Torixoréu (98,69%), Ribeirãozinho (99,01%), Planalto da Serra (99,25%), Indiavaí (99,49%) e Vale de São Domingos (99,55%).
Na 8ª Zona Eleitoral, a estratégia consistiu em massificar a divulgação dos mutirões eleitorais junto a emissoras de rádio e televisão, perfis de instituições e órgãos públicos nas redes sociais, além de parcerias com entidades e personalidades. Conforme o juiz eleitoral Daniel Sousa Campos, da 8ª ZE, uma parceria com a Secretaria Municipal de Saúde ajudou a ter acesso aos telefones atualizados de eleitores, canal que abriu caminho para uma comunicação direta em favor da biometria.
“O resultado é satisfatório e reflete um trabalho de persistência, ligando diariamente para os eleitores, correndo atrás, dando continuidade ao trabalho de anos anteriores, potencializando o que já vinha sendo feito e dedicação exclusiva para a biometria. Tínhamos uma lista de telefones desatualizada, mas uma parceria exitosa com a Secretaria Municipal de Saúde ajudou que servidores chegassem até o eleitor. Já aconteceu de irmos até o último eleitor de um município, usando o carro da Justiça Eleitoral. Tudo isso é resultado de um conjunto de estratégias, que inclui a dedicação e o comprometimento dos servidores”, pontua o magistrado.
Em Mato Grosso, o índice de cobertura biométrica é de 91,04%, o que representa um eleitorado de 2.319.220 dentro de um universo de 2.547.213 pessoas aptas a votar. Ainda faltam 8,96% dos eleitores, ou 227.993 pessoas, no Estado.
Atendimento
Para ser atendido, basta comparecer a um cartório ou posto de atendimento eleitoral e apresentar um documento oficial com foto, na versão física ou digital. Esse mesmo atendimento pode ser encontrado nos mutirões. Neles, o eleitor ou a eleitora sai com o título em mãos e recebe orientação para baixar o título digital (com foto) por meio do aplicativo e-Título.
Em casos de transferência ou mudança de domicílio, é necessário apresentar um comprovante de endereço. Qualquer eleitor ou eleitora pode ser atendido em mutirões ou ações da Justiça Eleitoral em qualquer parte de Mato Grosso — não é necessário votar no local ou residir na cidade onde a ação é realizada.
Confira aqui os endereços de cartórios e postos eleitoriais de atendimento em todo o Estado.
Biometria
A biometria é um processo de identificação por meio das impressões digitais, coletadas e armazenadas pela Justiça Eleitoral. É pessoal e intransferível, garantindo que cada eleitor vote apenas uma vez e evitando que alguém se passe por outra pessoa no momento da votação.
Representa um avanço tecnológico que fortalece a segurança e a inclusão no processo de votação. Ela impede a duplicidade no cadastro, assegura a autenticidade do eleitor, garante agilidade na identificação, reduz filas, otimiza o tempo de votação, promove acessibilidade e aumenta a confiabilidade dos resultados das eleições.
Jornalista Anderson Pinho
Crédito da Imagem: Prefeitura Municipal
#PraTodosVerem – A imagem mostra uma vista aérea do município de Alto Taquari cercado por extensas áreas rurais. O núcleo urbano é formado por quarteirões organizados, com ruas retas e casas próximas umas das outras. Ao redor, há grandes campos verdes, áreas de pastagem e plantações que se estendem até o horizonte. À direita, vê-se um corpo d’água próximo à cidade. A paisagem combina zona urbana compacta com vastas áreas agrícolas.
Fonte: TRE – MT
TCE-MT realiza sessão extraordinária nesta quinta-feira
Anvisa conclui estudo técnico para primeira vacina nacional contra a dengue
Rotam prende homem em flagrante com revólver sem registro em Cuiabá
Assentamentos de União do Norte recebem mutirão de atendimento até esta quarta-feira (26)
Governo inaugura novas sedes da Sema de Sinop e Guarantã do Norte nesta quinta (27)
Segurança
Rotam prende homem em flagrante com revólver sem registro em Cuiabá
Policiais militares do Batalhão de Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam) prenderam em flagrante um homem, de 22 anos, por porte...
Polícia Civil desarticula esquema milionário de furto de energia em Lucas do Rio Verde e Sorriso
A Polícia Civil de Mato Grosso deflagrou, na manhã desta terça-feira (26.11), a Operação Ignis Justiça, uma força-tarefa que desmantelou...
Polícia Civil fecha mais um ponto de distribuição de drogas em Cáceres
A Polícia Civil deflagrou, nesta quarta-feira (26.11), a Operação Continuum, ação permanente que visa dar continuidade às investigações de tráfico...
MT
Brasil
As regras para ser instrutor de CNH sem vínculo com autoescola
Profissional terá de fazer curso para oferecer aulas de direção O Ministério dos Transportes divulgou os requisitos para instrutor autônomo...
Cancelada a sessão do Congresso que analisaria vetos e LDO
Andressa Anholete/Agência Senado O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, cancelou a sessão desta quinta-feira (16), na qual seriam...
Reforma administrativa: propostas modificam contratos temporários, gratificações e concursos
Coordenador do grupo de trabalho sobre o tema garantiu, no entanto, que nenhum dos textos prevê mudanças na estabilidade dos...
Economia & Finanças
Mais Lidas da Semana
-
CIDADES7 dias atrás
Escritor, ator e dramaturgo conhece projeto “Do Brincar ao Escrever” e parabeniza educação racial em Sinop
-
TCE MT7 dias atrás
Sérgio Ricardo integra Comissão Interinstitucional para fortalecer transparência e controle das emendas impositivas
-
TCE MT7 dias atrás
TCE emite recomendações a municípios após diagnóstico revelar déficit e fragilidades na oferta de educação infantil em Mato Grosso
-
TCE MT7 dias atrás
TCE-MT capacita fiscalizados para uso do novo modelo do Sistema Aplic
-
ELEIÇÕES7 dias atrás
TRE-MT viabiliza curso de magistratura eleitoral do TSE por videoconferência
-
Política6 dias atrás
O Dia da Consciência Negra e o compromisso que precisamos assumir todos os dias
-
AGRONEGÓCIO6 dias atrás
Crédito rural: lideranças cobram mudanças estruturais e pedem soluções
-
TCE MT7 dias atrás
Com balanço de Porto dos Gaúchos, Antonio Joaquim encerra apreciação de contas municipais de governo de 2024