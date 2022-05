Assistência Social atende moradores do Jardim Glória II e Engordador

Cumprindo com a determinação do prefeito Kalil Baracat em assegurar as pessoas menos favorecidas pela sorte, meios e condições dignas de vida, a estrutura da Secretaria de Assistência Social, percorre bairros e regiões de Várzea Grande, conhecendo a realidade e apresentando políticas sociais que garante a cidadania de todos na prática.

“As pessoas não vivem de belas palavras, mas também de ações concretas e práticas que resguardem a qualidade de vida de famílias, das pessoas. Este é o papel do Poder Público, garantir que os menos favorecidos pela sorte tenham a dignidade de poder viver com qualidade. Obras são fundamentais pois valorizam a cidade e seus imóveis e geram emprego e renda, mas elas são muito mais importantes, se vierem acompanhadas de ações práticas e resolutivas dos problemas de homens, mulheres e crianças”, disse o prefeito Kalil Baracat, sinalizando que enquanto prefeito não irá faltar empenho, dedicação na busca de atender aos anseios de todos, sem exclusão, mas com inclusão total.

Segundo a secretária de Assistência Social, Ana Cristina Vieira, a demanda existente no setor social tem exigido uma força tarefa de equipes que compõem a Proteção Básica da sua pasta em Várzea Grande, que tem intensificado o atendimento as famílias em estado de vulnerabilidade social, em todas as regiões da cidade.

Os Centros de Referência em Assistência Social – CRAS – são responsáveis pelo levantamento das famílias a serem atendidas nas mais diferentes necessidades. A partir desse raio x é feito o direcionamento das ações a serem realizadas nos bairros atendidos.

Na última sexta-feira, 06 de Maio, a Secretaria de Assistência Social de Várzea Grande, em parceria com a Secretaria de Assistência Social e Cidadania de Mato Grosso, atendeu a dois bairros, com ações distintas. No Jardim Glória II foi realizada a entrega de cestas básicas, kits de limpeza e de higiene e cobertor para as famílias cadastradas. Já na localidade conhecida por Engordador, que compreende a região do grande Cristo Rei, as famílias receberam filtros de barro.

“É preciso se reconhecer a eficiência e a interação entre o Governo de Mato Grosso e a Prefeitura de Várzea Grande em todas as áreas da Administração Pública, mas com maior ênfase na questão social sob os olhares atentos das primeiras-damas, Virgínia Mendes de Mato Grosso e Kika Dorileo Baracat de Várzea Grande”, disse a secretária Ana Cristina Vieira.

Maria Margarete da Silva, moradora do Jardim Glória II, contemplada com a cesta básica, kits de limpeza/higiene e cobertor disse que os produtos chegam em boa hora, uma vez que as necessidades nem sempre são supridas em função da pouca renda, mas que o auxílio do poder público tem garantido um reforço essencial na alimentação da sua família. “Essa ação é importante porque nos auxilia com ações que reforçam nossa saúde e de nossa família. Agradeço a todos por essa iniciativa, principalmente para nós que somos carentes”.

A coordenadora do CRAS do bairro Jardim Glória, Dandara Varela, informou que além da distribuição das cestas básicas e dos outros itens, o órgão social também realizou os serviços de referenciamento das famílias que ainda não estão cadastradas em projetos sociais e a atualização dos cadastros já existentes. “Esse trabalho é fundamental para o reconhecimento das famílias que de fato necessitam ser inseridas em projetos sociais, e dessa forma estarem recebendo os benefícios de acordo com as suas necessidades”.

Como explica, Ana Cristina Vieira, para cada ação é necessário muitas vezes um trabalho de campo, na certificação das pessoas que vivenciam carências e necessidades, daí a importância da atuação dos CRAS neste trabalho de acolhimento e inscrições das famílias em programas sociais, desenvolvidos pelo município. “Todas as famílias beneficiadas são atendidas por equipe de assistentes sociais que fazem o levantamento da renda familiar, para certificar em qual situação eles se encontram”.

A secretária disse ainda que uma das determinações do prefeito Kalil Baracat e da primeira-dama, a Promotora de Justiça Kika Dorilêo Baracat é que os benefícios sociais cheguem de fato aqueles que mais necessitam do auxílio do poder público. “Por isso a necessidade da atualização dos cadastros, e do trabalho que tem sido feito, de forma recorrente em todas as unidades de atendimento da Rede de Assistência de Várzea Grande”.

Ana Cristina lembra ainda que esses serviços, desde o início da pandemia, têm exigido atenção diferenciada, principalmente, no que se refere ao acolhimento de crianças e adolescentes, mulheres, idosos e o atendimento à população em situação de rua. “É preciso ter um olhar diferenciado para esse público que depende do auxílio do poder público e da ajuda de organizações não governamentais, para que suas demandas sejam atendidas e para que isso aconteça é necessário que haja o engajamento de uma rede de trabalho de profissionais comprometidos pelo social, além da parceria entre as secretarias para a funcionalidade dos atendimentos, em especial a secretaria de Educação que tem sido uma grande parceira”.

ENTREGA DE FILTROS: A Escola Municipal de Educação Básica – EMEB “Juvenília Monteiro de Oliveira, no Engordador, recém-inaugurada pelo prefeito Kalil Baracat dentro da programação do Aniversário de 155 Anos de Fundação de Várzea Grande, foi a escolhida para acolher a equipe da unidade do CRAS Cristo Rei, na entrega de filtros de barro, às famílias carentes cadastradas.

Ana Cristina destacou que o município recebeu milhares de filtros que estão sendo distribuídos a famílias carentes. “A entrega segue um cronograma e todas as regiões serão contempladas. A primeira etapa da entrega de filtros aconteceu no distrito de Limpo Grande, e segue conforme a agenda de trabalho. Os filtros são considerados um dos produtos mais eficientes no processo de filtragem da água e a garantia de uma vida mais saudável”, afiançou.

Para a diretora da EMEB “Juvenilia Monteiro de Oliveira”, professora Nilza Raquel de Oliveira, que atua no setor educacional há mais de 30 anos, disse que abrir as portas para um evento deste porte, é fundamental uma vez que compreende pastas tão essenciais para a cidade e sua gente, pois uma contribui para o conhecimento, e a outra cuida do bem-estar das pessoas, principalmente, os mais carentes. “Nossa escola é e será parceira de todas as ações desenvolvidas pelo município, ainda mais agora que a escola está revitalizada, moderna e muito mais bonita”.

Maria Lourenço da Silva, 81 anos, foi contemplada com um filtro de barro. Ela conta que gastava em média 40 litros de água mineral, e que muitas vezes faltava dinheiro para investir. “Agora com o filtro de barro não vou mais comprar água mineral porque terei esses produtos em casa e de forma gratuita”, comemorou.