Assistência Social atendeu mais de 35,4 mil pessoas em situação de vulnerabilidade nos CRAS em 2023

Em 2023 a Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Habitação intensificou os trabalhos nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS). Foram mais de 35,4 mil atendimentos realizados entre as cinco unidades da Proteção Social Básica. O CRAS Menino Jesus e o Centro de Convivência Dona Zezé contabilizaram mais de 10,9 mil atendimentos, o CRAS Boa Esperança cerca de 9,2 mil, a unidade do Palmeiras 8,7 mil e o CRAS Paulista mais de 6,4 mil.

Neste período as unidades realizaram diversas ações para estimular o empreendedorismo na comunidade, como as oficinas de extensão de cílios, design de sobrancelha, produção de ovos de páscoa e pão de mel, panetones e ainda a de artesanato. Além de estimular o empreendedorismo, por meio das oficinas, os CRAS fortaleceram a preparação para o mercado de trabalho, fomentando o programa Acessuas Trabalho dentro das unidades e também em escolas, alcançando cerca de 240 pessoas.

Projetos como o de Costura Criativa e a Horta Comunitária também foram fundamentais, tanto para despertar novos talentos e empreendedores, quanto na contribuição para melhora da qualidade de vida dos usuários. “Eu cheguei no Centro de Convivência depressiva, usando 40 miligramas de medicamentos para depressão por dia. Para mim foi maravilhoso, mudou totalmente a minha vida, minha convivência em casa com a família. Foi ótimo, hoje não tomo mais nenhum remédio e me sinto feliz”, relatou dona Sirley da Aparecida Castro, de 54 anos, sobre sua experiência participando dos grupos do serviço de convivência.

O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) é um dos pilares fundamentais para conquistar resultados positivos nas políticas socioassistenciais dentro das unidades. Nos grupos desenvolvidos nos quatro CRAS e no Centro de Convivência, a comunidade, desde as crianças até os idosos, pode participar de atividades como musicalização, pilates adaptado, ginástica funcional, violão, artesanato, desenho, tênis de mesa, jiu-jitsu, capoeira e outras.

O Projeto Social Bombeiros do Futuro, uma parceria do Corpo de Bombeiros com a Prefeitura Municipal, também foi um dos destaques do ano, ação que transformou a vida de dezenas de crianças atendidas pela secretaria, dando a elas a oportunidade de aprender mais sobre civismo, noções de prevenção e combate a incêndio, primeiros socorros, cidadania, salvamento aquático e vários outros temas.

Em 2023 a secretaria de Assistência Social recebeu doação de 2,3 mil cestas básicas de parceiros, as quais foram entregues às centenas de famílias carentes atendidas pela pasta. Entre os parceiros está o Projeto social “A Fome Não Espera” que destinou cerca de 1,5 mil cestas, outras 763 chegaram por meio de arrecadação de alimentos em shows e eventos culturais promovidos no município, em que as empresas realizadoras decidiram aderir a opção de meia solidária para a entrada no evento, beneficiando assim o público atendido pela pasta que necessita desse benefício eventual.

Para a secretária da pasta, Scheila Pedroso, 2023 foi um ano de resultados positivos para a Assistência Social. “Foi um ano de muito empenho e dedicação de toda a equipe, diversas ações foram realizadas, conseguimos atender a demanda do nosso público dos CRAS, com a sensação de dever cumprido até aqui, e por isso agradeço aos servidores sempre dedicados e a comunidade que tem acreditado no nosso trabalho. Agora em 2024 seguiremos trabalhando ainda mais”, destacou a secretária da pasta, Scheila Pedroso.

Fonte: Prefeitura de Sinop – MT