Várzea Grande

Assistência Social atualiza cadastros de 80 idosos do Lar São Vicente de Paulo  

Publicado em

12/09/2025

Essa ação assegura a continuidade dos benefícios que são essenciais à qualidade de vida dos internos e para tranquilidade das famílias

A Secretaria Municipal de Assistência Social de Várzea Grande realizou, ontem (11), a atualização do Cadastro Único e do Benefício de Prestação Continuada (BPC) de pelo menos 80 idosos residentes no Lar São Vicente de Paulo.

A ação teve como objetivo garantir que os beneficiários não percam o direito ao BPC e ao CadÚnico, já que grande parte dos residentes está impossibilitada de se deslocar até o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) por questões de saúde.

A secretária de Assistência Social, Cristina Saito, explicou que a ação vai além da simples atualização cadastral, pois, reflete uma política de governo voltada para garantir cidadania e dignidade às pessoas em situação de vulnerabilidade.

“Nosso compromisso é garantir que nenhum direito seja perdido por falta de acesso ou dificuldade de deslocamento. Muitos dos idosos aqui têm limitações de saúde que impossibilitam o comparecimento ao INSS. Por isso, a equipe da Secretaria veio até o Lar São Vicente de Paulo para atualizar o Cadastro Único e o BPC. Essa ação assegura a continuidade do benefício, que é essencial para a qualidade de vida dos idosos e para a tranquilidade das famílias.”, disse a secretária

O diretor do Lar dos Idosos, João Gumercino Cassim, afirmou que a visita da equipe técnica representa não apenas eficiência administrativa, mas também sensibilidade social. Para ele, a iniciativa coloca na prática a existência de uma rede de proteção que fortalece o cuidado com a pessoa idosa.

“A presença da equipe da Assistência Social aqui foi fundamental. Atualizar os cadastros de 80 residentes de uma só vez evita que os idosos percam seus benefícios e garante a manutenção de um direito que faz toda a diferença no dia a dia. Essa parceria entre a prefeitura e o Lar São Vicente de Paulo é um exemplo de cuidado e atenção com quem mais precisa.”, celebrou.

O BPC – O Benefício de Prestação Continuada é um salário mínimo pago pelo INSS ao idoso com idade igual ou superior a 65 anos ou à pessoa com deficiência de qualquer idade.

O BPC não é aposentadoria. Para ter direito a ele, não é preciso ter contribuído para o INSS. Diferente dos benefícios previdenciários, não é pago 13º salário e não deixa pensão por morte.

Para ter direito ao BPC, é necessário que a renda por pessoa do grupo familiar seja igual ou menor que 1/4 do salário-mínimo. O beneficiário do BPC, assim como sua família, deve estar inscrito no Cadastro Único. Isso deve ser feito antes mesmo de o benefício ser solicitado. Sem isso, ele não pode ter acesso ao BPC.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT

Secretaria executa serviços urbanos em diversos bairros nesta sexta-feira

Published

1 hora atrás

on

12/09/2025

By

As equipes estão executando serviços de limpeza urbana, poda de árvores, manutenção de sinalização de trânsito, semáforos, instalação de quebra-molas, troca de lâmpadas e zeladoria em geral

A Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana, divulga a agenda diária de ações urbanas desta sexta-feira, dia 12. As equipes estão mobilizadas em diversos bairros, executando serviços de limpeza urbana, poda de árvores, manutenção de sinalização de trânsito, semáforos, instalação de quebra-molas, troca de lâmpadas e zeladoria em geral.

As frentes de trabalho contam com servidores da Secretaria e reforço da empresa terceirizada, responsável por parte dos serviços em diferentes regiões da cidade.

Limpeza e Zeladoria

(Roçagem, capinação, retirada de bolsões de lixo e pintura de meio-fio)

• Aeroporto

• Avenida 31 de Março

• Avenida Alzira Santana

• Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes

• Avenida Castelo Branco

• Bairro Centro Norte

• Bairro Centro Sul

• Bairro Costa Verde

• Bairro Cristo Rei – Associação dos Idosos (entorno do Estádio Dito Souza)

• Bairro Cristo Rei – Santuário Nossa Senhora Salete

• Bairro Jardim Glória II

• Bairro Novo Mato Grosso

• Bairro Residencial Várzea Grande

• Bairro Santa Clara

• Bairro Santa Luzia

• Centro Esportivo (Bairro Santa Isabel e Gonçalo Botelho)

• Jardim Imperial

• Praça do Fiotão

Manutenção

• Avenida Júlio Campos

• Bairro Centro Sul

• Bairro Santa Maria

• Jardim Glória II

• Jardim Imperador

Roçada / Manutenção

• Prefeitura de Várzea Grande – Pátio da SSPMU

Retirada de Entulho

• Avenida 31 de Março

• Bairro Cristo Rei

• Bairro da Manga

Sinalização, Semáforos, Quebra-Molas e Transporte

(Instalação, manutenção e retirada de bolsões de lixo com apoio do setor de Transporte)

• Avenida Júlio Campos

• Bairro Jardim Glória II

Iluminação Pública

(Troca de lâmpadas queimadas e instalação de braços)

• Bairro Cristo Rei

• Orla Alameda

• Bairro Souza Lima

A Prefeitura reforça seu compromisso diário com a melhoria da infraestrutura urbana, levando mais segurança, mobilidade e bem-estar aos moradores de todas as regiões de Várzea Grande.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT

Comentários Facebook
Várzea Grande

Profissionais da Educação participam de Audiência Pública sobre Agricultura familiar

Published

2 horas atrás

on

12/09/2025

By

Atualmente a Secretaria tem cadastrados 16 produtores, que estão fornecendo produtos para a merenda escolar e mais 6 produtores que estão regularizando a documentação para iniciar o fornecimento

Profissionais da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer participaram, da Audiência Pública na Câmara Municipal de Várzea Grande sobre o Plano Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). A audiência realizada no último dia 10, reuniu diversas autoridades, técnicos e produtores para um diálogo direto sobre a agricultura familiar no município e a aquisição de produtos pela Prefeitura para a merenda escolar.

Participaram do evento, representantes do Executivo Municipal, incluindo o secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural Sustentável, Ricardo Amorim, o superintendente operacional do Sistema Escolar, Evaldo Mendes da Costa, procurador da prefeitura e um representante do Indea.

O superintendente operacional do Sistema Escolar, Evaldo Mendes da Costa, informou que a Secretaria tem cadastrados 16 produtores, que estão fornecendo produtos para a merenda escolar e mais 6 produtores que estão regularizando a documentação para iniciar o fornecimento.

Evaldo Mendes disse ainda que, atualmente a Merenda Escolar da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer atende 97 escolas com café da manhã e refeição no período matutino, nos Centros de Educação Infantil, CMEI, são ofertados, além do café da manhã e o almoço, também o lanche da tarde e o jantar. Nas escolas do Programa Escola em Tempo Integral (ETI), são servidas 5 refeições aos alunos: café da manhã, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde e o jantar, totalizando quase 7 milhões de refeições por ano.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT

Comentários Facebook
