Assistência Social atualiza cadastros de 80 idosos do Lar São Vicente de Paulo  

A Secretaria Municipal de Assistência Social de Várzea Grande realizou, ontem (11), a atualização do Cadastro Único e do Benefício de Prestação Continuada (BPC) de pelo menos 80 idosos residentes no Lar São Vicente de Paulo.

A ação teve como objetivo garantir que os beneficiários não percam o direito ao BPC e ao CadÚnico, já que grande parte dos residentes está impossibilitada de se deslocar até o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) por questões de saúde.

A secretária de Assistência Social, Cristina Saito, explicou que a ação vai além da simples atualização cadastral, pois, reflete uma política de governo voltada para garantir cidadania e dignidade às pessoas em situação de vulnerabilidade.

“Nosso compromisso é garantir que nenhum direito seja perdido por falta de acesso ou dificuldade de deslocamento. Muitos dos idosos aqui têm limitações de saúde que impossibilitam o comparecimento ao INSS. Por isso, a equipe da Secretaria veio até o Lar São Vicente de Paulo para atualizar o Cadastro Único e o BPC. Essa ação assegura a continuidade do benefício, que é essencial para a qualidade de vida dos idosos e para a tranquilidade das famílias.”, disse a secretária

O diretor do Lar dos Idosos, João Gumercino Cassim, afirmou que a visita da equipe técnica representa não apenas eficiência administrativa, mas também sensibilidade social. Para ele, a iniciativa coloca na prática a existência de uma rede de proteção que fortalece o cuidado com a pessoa idosa.

“A presença da equipe da Assistência Social aqui foi fundamental. Atualizar os cadastros de 80 residentes de uma só vez evita que os idosos percam seus benefícios e garante a manutenção de um direito que faz toda a diferença no dia a dia. Essa parceria entre a prefeitura e o Lar São Vicente de Paulo é um exemplo de cuidado e atenção com quem mais precisa.”, celebrou.

O BPC – O Benefício de Prestação Continuada é um salário mínimo pago pelo INSS ao idoso com idade igual ou superior a 65 anos ou à pessoa com deficiência de qualquer idade.

O BPC não é aposentadoria. Para ter direito a ele, não é preciso ter contribuído para o INSS. Diferente dos benefícios previdenciários, não é pago 13º salário e não deixa pensão por morte.

Para ter direito ao BPC, é necessário que a renda por pessoa do grupo familiar seja igual ou menor que 1/4 do salário-mínimo. O beneficiário do BPC, assim como sua família, deve estar inscrito no Cadastro Único. Isso deve ser feito antes mesmo de o benefício ser solicitado. Sem isso, ele não pode ter acesso ao BPC.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT