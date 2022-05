Assistência Social de Cuiabá antecipa chegada do frio e entrega 100 cobertores à população em situação de rua

Após três meses de obras, o presidente da Câmara de Cuiabá Juca do Guaraná Filho (MDB), irá inaugurar na quarta-feira (11.05), a Sala de Amamentação e os fraldários, que foram instalados nos banheiros do Legislativo Municipal. A iniciativa é pioneira em Mato Grosso e a Casa de Leis será a primeira do centro oeste a ter um espaço público dedicado as mães que amamentam.

A iniciativa partiu do presidente do Legislativo cuiabano, que fez a indicação após um pedido, que partiu das servidores, que propôs a ideia a Sala da Mulher. Segundo o vereador, a iniciativa visa dar suporte às mulheres no exercício de sua maternidade, com o conforto e bem-estar que elas precisam. “Um antigo sonho está prestes a ser realizado. No mês das mães vamos entregar esse grande presente as mamães que frequentam a Casa de Leis. O espaço é público e poderá ser usado por qualquer pessoa que passar pela Câmara de Cuiabá. Um projeto pioneiro no legislativo de Mato Grosso que tenho o orgulho de fazer parte”, destacou Juca do Guaraná.

“Eu não preciso ser mulher para saber que é preciso. É tão importante essa Casa sair na frente, sendo pioneira a fazer isso, valorizar as nossas servidoras e também as mulheres que nos visitam aqui na Câmara”, complementou o presidente.

A voluntária na Sala da Mulher e noiva do presidente Amabila Camargo, conferiu os últimos retoques no espaço e comemora a iniciativa. “O local está lindo. Foi tudo criado com muito carinho. A sala de amamentação vai garantir mais conforto e dignidade aos pais, mães e bebês da Casa. Quando recebi a sugestão das servidoras, levei a ideia pro Juca que abraçou e rapidamente deu inicio as obras. Fico feliz em ver que as mulheres desta Casa tem voz e vez”, destacou Amabila

O projeto contempla um grande espaço climatizado e super bem decorado. O local conta ainda com geladeira, micro-ondas, sofás e poltronas. Já os fraldários foram instalados nos banheiros femininos e masculinos da Casa de Leis.

Mais de 60% dos servidores da Câmara Municipal de Cuiabá são do sexo feminino e todos os dias muitas mulheres, famílias com crianças e gestantes circulam pela Casa de Leis. Esse projeto irá beneficiar todo esse grupo de pessoas, além de incentivar a amamentação, que é essencial para o desenvolvimento saudável dos bebês nessa primeira fase de vida.