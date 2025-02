Assistência Social e DAE atendem família no Jardim Imperador com caminhão-pipa

Vice-líder do governo federal se comprometeu a abrir as portas do governo federal e ir em busca de recursos

A prefeita de Várzea Grande, Flávia Moretti (PL), se reuniu em Brasília, hoje (13), com o deputado federal, e vice-líder do governo federal, Emanuelzinho (MDB). Foi uma oportunidade de falar sobre as demandas do Município e tratar de recursos, via emendas, para obras estruturantes e necessárias.

A prefeita várzea-grandense deseja ter todo o apoio possível da bancada federal, independentemente da ideologia política ou partido político. “Várzea Grande precisa de recursos federais e estaduais para investimentos em obras e melhorias no saneamento básico”, relata a prefeita.

O deputado federal destaca que apoiará o Município e abrirá as portas do governo federal. “Fico feliz em receber a nossa prefeita. Vamos apoiar sua gestão destinando emendas, como também abrindo as portas do governo para o nosso município. Sabemos das necessidades do povo várzea-grandense na saúde, no saneamento e nas obras de infraestrutura”, disse Emanuelzinho.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT