Assistência Social realiza ação voltado ao público migrante a partir desta sexta-feira (23)

O 1º Concurso de Desenho do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SFCV) e o Programa Siminina, organizado pela Prefeitura de Cuiabá por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência contou com a participação de 1.547 crianças e adolescentes. Desse montante, 1.100 obras de arte são de garotas que participam do programa Siminina. Outros 447 participantes do SCFV.

Durante três dias, a criançada pode expressar, ludicamente, estratégias para o combate ao trabalho infantil. Na próxima semana, com data prevista para o dia 27 de junho (terça-feira), os melhores artistas que usaram muita criatividade, originalidade, comunicabilidade e fidelidade ao tema, além da qualidade artística, serão conhecidos. A entrega da premiação será logo em seguida, no dia 28.

Participam deste primeiro concurso de desenho as crianças inscritas nos grupos do SCFV, com idade entre 6 e 12 anos, e adolescentes com idade entre 13 e 17 anos. As meninas do Programa Siminina, com idade entre 6 e 12 anos, e adolescentes, com idade entre 13 e 15 anos.

“Este é o primeiro concurso que tem como público-alvo os participantes de serviços e programas sociais oferecidos pela gestão do nosso prefeito Emanuel Pinheiro. Sabemos que as crianças e os adolescentes são multiplicadores de informações, pois tudo o que aprendem nas escolas ou em atividades extracurriculares é compartilhado com suas famílias. Com isso, aumentamos ainda mais o número de pessoas que compreendem a necessidade da prevenção e combate ao trabalho infantil. O lugar de criança é na escola”, declarou a primeira-dama, Marcia Pinheiro.

“Os trabalhos inscritos no concurso devem abordar obrigatoriamente a temática Trabalho Infantil, conforme categoria de faixa etária respectiva ao grupo, sob pena de eliminação do concurso”, lembrou a secretária municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência, Hellen Ferreira.

A ação integra a programação alusiva ao Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil, celebrado em 12 de junho.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT