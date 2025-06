Assistência Social realiza mutirão para cadastrar famílias em Várzea Grande

A mobilização buscou atingir, principalmente, crianças de 6 meses a 5 anos e 11 meses, idosos e gestantes, grupos que, muitas vezes, encontram dificuldade para comparecer às unidades durante a semana

Com o objetivo de ampliar o acesso à imunização do público prioritário e garantir o cuidado com a saúde dos munícipes, a Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, promoveu no último sábado (28), ações especiais de vacinação em quatro unidades de saúde do Município. A mobilização buscou atingir, principalmente, crianças de 6 meses a 5 anos e 11 meses, idosos e gestantes, grupos que, muitas vezes, encontram dificuldade para comparecer às unidades durante a semana.

No bairro Manaíra, a manhã foi de muita movimentação. A ação contou com a presença da prefeita Flávia Moretti (PL) e da secretária municipal de Saúde, Deisi Bocalon. Elas visitaram a unidade, conversaram com os moradores e reforçaram a importância da vacinação.

A prefeita Flávia Moretti elogiou a iniciativa da Atenção Primária. “Esse é o papel da saúde municipal, estar presente nos bairros, imunizando, prevenindo e cuidando da nossa população com qualidade e dignidade.”

No clima de festa junina, a Unidade de Saúde da Família do bairro Limpo Grande realizou uma ação animada e acolhedora. Profissionais da saúde entraram no clima com trajes típicos e muita simpatia, criando um ambiente simpático, festivo e acolhedor. Além da vacinação contra a influenza e outras atualizações do cartão vacinal, também foi realizada a pesagem dos beneficiários do programa Bolsa Família.

Segundo a gerente da unidade, Marciara Cristina, o sábado foi de grande adesão da comunidade, que elogiou a iniciativa. “Foi uma ação extremamente positiva. Muitos pais e pacientes relataram que não conseguem levar as crianças durante a semana, então aproveitaram essa oportunidade”, destacou.

No bairro 24 de Dezembro, a ação foi realizada em parceria com a Escola Municipal de Educação Básica (EMEB) ‘Líbia da Costa Rondon’. Além da imunização e atualização do cartão de vacinas, foram oferecidos serviços como aferição de pressão arterial, teste de glicemia, pesagem do Bolsa Família e coleta de exame preventivo, o CCO. Mais de 50 pessoas foram atendidas ao longo da manhã.

Já a equipe da Unidade de Saúde do Maringá I levou os atendimentos até o residencial Santa Bárbara, uma das regiões mais populosas do Município, com mais de 3 mil famílias. Em um ambiente alegre e acolhedor, o foco foi orientar a população sobre a importância da vacinação infantil e realizar atualizações vacinais e da pesagem do Bolsa Família.

As ações de fim de semana fazem parte da estratégia da Secretaria Municipal de Saúde para garantir a cobertura vacinal dos públicos prioritários e fortalecer o vínculo entre as unidades de saúde e a comunidade.

“Essas ações são fundamentais para garantir o acesso da população aos serviços de saúde, especialmente nas regiões mais afastadas. Estamos levando prevenção e cuidado para quem mais precisa”, afirmou a secretária Deisi.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT