Começou hoje (20) o pagamento da parcela de março do Programa Bolsa Família para os beneficiários com Número de Inscrição Social (NIS) de final 1, conforme anúncio do Governo Federal. Todas as famílias receberão o valor mínimo de R$600 e haverá também adicional de R$150 por criança com idade entre 0 a 6 anos. Durante a transição entre os programas Auxílio Brasil para o Bolsa Família, o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome esclarece que o benefício Primeiro Infância (adicional de R$ 150) é o único que começa a ser pago a partir deste mês. Os demais serão pagos a partir de junho e, até lá, será mantido o pagamento da cesta de benefícios do Programa Auxílio Brasil.

A principal regra para receber o benefício é que a família tenha renda mensal por pessoa de até R$ 218, além de estar devidamente inscrita no Cadastro Único, com os dados corretos e atualizados, atendendo os critérios da renda limite. As inscrições podem ser feitas nas unidades dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS).

A Coordenadora do Cadastro Único da Secretaria Municipal de Assistência Social, Neuza Maria Barbosa, reforçou a importância de estar com o cadastro atualizado. “Para garantir o recebimento do benefício é preciso informar corretamente os dados da família e manter o número de telefone atualizado. Estamos num processo de qualificação cadastral, solicitado pelo Governo Federal, para identificar possíveis divergências de renda declarada no Cadastro Único e os rendimentos encontrados em outras bases do Governo, pois é feito um cruzamento de dados. Infelizmente estamos encontrando dificuldades para localizar algumas famílias e é importante ressaltar que nesse processo de qualificação será feita a averiguação cadastral de renda, a revisão cadastral das famílias com cadastro desatualizado desde 2016 e ações de visita domiciliar para averiguação cadastral unipessoal”, completou.

Os novos benefícios do Bolsa Família são: Renda de Cidadania R$ 142 por pessoa integrante da família. Benefício Complementar: caso a renda cidadania não seja suficiente para alcançar o valor mínimo de R$ 600. Benefício Primeira Infância: R$ 150 por criança de 0 a 6 anos de idade. Benefício Variável Familiar: pago às famílias com gestantes e/ou crianças de idade entre 7 e 12 anos incompletos, bem como adolescentes de 12 até 18 anos incompletos, no valor de R$ 50 por pessoa que atenda estes critérios. Além disso, as famílias que se desligarem voluntariamente do programa ou estiverem na regra de proteção e precisarem retornar ao programa, terão prioridade na concessão.

Também é possível acessar informações como as datas do calendário de pagamentos, a situação do benefício e quais parcelas já foram sacadas por meio do Aplicativo Bolsa Família, disponível nas lojas de aplicativos Android e IOS.

Confira o calendário de pagamento do Bolsa Família para o mês de março:

Dia 20/03 – Beneficiário com final do NIS 1;

Dia 21/03 – Beneficiário com final do NIS 2;

Dia 22/03 – Beneficiário com final do NIS 3;

Dia 23/03 – Beneficiário com final do NIS 4;

Dia 24/03 – Beneficiário com final do NIS 5;

Dia 27/03 – Beneficiário com final do NIS 6;

Dia 28/03 – Beneficiário com final do NIS 7;

Dia 29/03 – Beneficiário com final do NIS 8;

Dia 30/03 – Beneficiário com final do NIS 9;

Dia 31/03 – Beneficiário com final do NIS 10;

Fonte: Prefeitura de Sinop – MT