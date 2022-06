Assistência Social segue com ação de mobilização contra o trabalho infantil nesta sexta-feira (24)

O Governo de Mato Grosso está realizando duas importantes obras de infraestrutura para a mobilidade urbana em Cuiabá. Estão em andamento a recuperação da Avenida Arquimedes Pereira Lima e a ampliação da Avenida Parque do Barbado, na capital. Juntas, as duas obras representam um investimento de R$ 26,5 milhões, realizadas por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra-MT).

Na Estrada do Moinho, o trabalho é para recuperar 4,5 quilômetros da avenida, entre a rotatória do bairro Boa Esperança e o complexo viário do Tijucal.

Originalmente planejada para a Copa do Mundo de 2014, a obra nunca foi concluída e apresentou uma série de problemas. Atendendo ao parecer elaborado pela Procuradoria Geral do Estado (PGE), a Sinfra-MT rescindiu unilateralmente o contrato com a empresa responsável e lançou nova licitação.

Com um investimento de R$ 12 milhões, o objetivo é finalizar os serviços não executados e refazer os serviços mal executados. Toda a extensão da Avenida foi avaliada, para determinar o que precisa ser feito em cada trecho, desde o recapeamento até o refazimento da base e das redes de drenagem.

No momento, os trabalhos estão concentrados no trecho entre as pontes sobre o Córrego do Moinho e sobre o Rio Coxipó. No local, o trânsito está fluindo em apenas uma pista, devido a necessidade de realizar escavações para reconstruir a base da avenida.

“Vamos dar soluções às inúmeras patologias que a Estrada do Moinho apresentou durante esses anos todos. Além disso, vamos executar o alargamento das duas pontes, para permitir a passagem dos pedestres e garantir mais segurança para todos que passam pela avenida”, afirmou o secretário de Infraestrutura, Marcelo de Oliveira.

Avenida Parque do Barbado

A Sinfra-MT também iniciou as obras de ampliação da Avenida Parque do Barbado. Com 700 metros de extensão, o novo trecho irá ligar as Avenidas Arquimedes Pereira Lima e das Torres, margeando o Córrego do Barbado na região do bairro Pedregal.

O projeto prevê que a Avenida será implantada em pista dupla, com calçadas, drenagem sinalização, iluminação em LED e implantação de uma ciclovia em concreto. Ao longo do trecho, o córrego também será canalizado, garantindo melhorias no saneamento da região e prevenindo enchentes. A obra está orçada em R$ 14,5 milhões.

Com a ampliação, a Avenida parque do Barbado vai permitir a ligação direta entre a Avenida das Torres e a Fernando Côrrea, facilitando, entre outras coisas, o acesso à ponte Sergio Motta e uma melhoria na mobilidade da região do Coxipó. No momento, estão sendo executados os serviços de limpeza do terreno e terraplanagem.

De acordo com o secretário adjunto de Obras Especiais da Sinfra-MT, Isaac Nascimento Filho, as duas obras estão seguindo o cronograma proposto e aprovado.