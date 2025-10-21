Várzea Grande
Assistidos pelo Creas vivem dia de autocuidado em ação especial entre secretarias
Frequentadores tiveram a oportunidades de realizar exames de saúde, como o Papanicolau, e serviços estéticos como escova de cabelo, designer de sobrancelha e manicure
Os moradores de Várzea Grande assistidos pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) receberam um dia de autocuidado em uma ação inédita promovida pela Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS) e a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) com a oferta de exames médicos e serviços de beleza e estética.
Na última sexta-feira (17), frequentadores do Centro puderam ter a oportunidades de realizar exames como Papanicolau, procedimento médico simples e rápido para coletar células do colo de útero, testes de Sífilis, HIV, Hepatite e encaminhamento para mamografia. No setor estético, foram ofertados serviços como escova de cabelo, designer de sobrancelha e manicure.
A iniciativa teve como objetivo fortalecer o vínculo com os usuários do serviço e promover a valorização da autoestima e da saúde integral. De acordo com a secretária municipal de Assistência Social, Cristina Saito, a ação reflete o compromisso da gestão em oferecer um atendimento humanizado aos atendidos.
“Muitas vezes, as pessoas que chegam até o Creas estão passando por situações delicadas, de vulnerabilidade e violação de direitos. Oferecer um momento de cuidado, de atenção à saúde e à aparência é também uma forma de resgatar a confiança e a dignidade dessas pessoas”, destacou a secretária.
A atividade contou com o apoio de profissionais da rede pública municipal de saúde e de parceiros voluntários. Além dos atendimentos, foram realizadas rodas de conversa sobre autocuidado, prevenção de doenças e fortalecimento familiar, com o intuito de orientar e sensibilizar os participantes sobre a importância de manter hábitos saudáveis e buscar apoio sempre que necessário.
Várzea Grande
Serviços de limpeza e zeladoria chegam hoje a 24 localidades
As equipes estão mobilizadas para ações que garantem bem-estar, segurança e qualidade de vida à população várzea-grandense
A Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana, segue com o programa “VG em Ação”, levando diversos serviços de limpeza, manutenção e zeladoria a vários pontos da cidade nesta terça-feira (21).
As equipes estão mobilizadas para realizar roçagem, capinação, retirada de bolsões de lixo, pintura de meio-fio, poda de árvores, manutenção de sinalização e semáforos, troca de lâmpadas, instalação de braços de iluminação e quebra-molas, entre outras ações que garantem bem-estar, segurança e qualidade de vida à população várzea-grandense.
Serviços de limpeza e zeladoria
(Roçagem, capinação, retirada de bolsões de lixo e pintura de meio-fio)
Roçada e transporte
• Bairro Canelas – Avenida Mil
• Bairro Centro Sul
• Bairro Chapéu do Sol
• Bairro Cohab Cristo Rei
• Bairro Cohab Tarumã
• Bairro Costa Verde – Cemitério
• Bairro Jardim das Oliveiras
• Bairro Jardim Imperial
• Bairro Jardim Ipanema
• Bairro Mapim
• Bairro Nossa Senhora do Carmo (Praça)
• Bairro Parque do Lago
• Bairro Parque do Lago – Cemitério Santa Clara
• Bairro Parque Tanque do Fancho
• Bairro Primavera
• Bairro Sarita Baracat (Praça)
• Bairro Unipark
• Bairro Vila Arthur
• Pátio da Prefeitura de Várzea Grande
• Pátio da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
• Praça Armando Reslan Salem – Praça da Todimo
Iluminação pública
(Troca de lâmpadas queimadas e instalação de braços de iluminação)
• Bairro Eliane Gomes
• Bairro Nova Esperança
• Bairro Nova Ipe
A Prefeitura de Várzea Grande reforça seu compromisso diário com a melhoria da infraestrutura urbana, promovendo mais segurança, mobilidade e qualidade de vida para todos os cidadãos.
Várzea Grande
Prefeita articula pessoalmente aprovação de fusão entre as secretarias de Gestão Fazendária e de Planejamento
Flávia Moretti participou da sessão ordinária desta terça-feira, na Câmara dos Vereadores, e durante seu discurso reiterou a importância da união e da harmonia entre poderes para avanços concretos à população várzea-grandense
A prefeita por Várzea Grande, Flávia Moretti (PL), esteve, na manhã desta terça-feira (21), na Câmara Municipal de Várzea Grande, para discutir e articular politicamente a aprovação de 24 projetos de leis de autoria do Poder Executivo e já protocolados no Poder Legislativo. Entre eles está o projeto de lei 37/2025 que dispõe sobre a fusão das Secretarias Municipais de Planejamento e de Gestão Fazendária, criando a Secretaria Municipal de Fazenda e de Planejamento.
A prefeita participou da sessão ordinária e discursou sobre a importância da união entre os poderes. “Eu fico feliz em discutir projetos e propostas por Várzea Grande. Temos de continuar dialogando pelo nosso Município. Estamos construindo uma conversa que tem se solidificado cada vez. Trabalhamos hoje, a discussão de diversos projetos do Poder Executivo, entre eles a fusão das secretarias, a regularização de imóveis, e várias demandas gigantes. Também trouxemos aqui a necessidade de reestruturação da Secretaria de Assistência Social para ampliação da atuação municipal por meio de núcleos exclusivos para o atendimento das demandas e criação de políticas públicas para a mulher, o idoso, o deficiente, a criança e o adolescente. Para robustez dessas ações, precisamos desses núcleos para legitimar a busca por recursos. Inclusive, nós estamos pleiteando a Casa da Mulher Brasileira em Brasília. Então, se eu não tiver esse organismo criado, que é a Secretaria-Adjunta da Mulher, por exemplo, eu não consigo esse recurso para Várzea Grande. Viemos discutir projeto por projeto”, disse a prefeita.
Moretti destacou a importância dos parlamentares municipais no processo de desenvolvimento do Município. “Não tenho dúvida que os vereadores irão fazer parte desta revolução que estamos fazendo em Várzea Grande. Preciso, com certeza, participar mais vezes dos trabalhos legislativos. Fico feliz pela recepção e agradeço aos edis (vereadores) pela acolhida”, finaliza o discurso Flávia Moretti.
