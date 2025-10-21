Assistidos pelo Creas vivem dia de autocuidado em ação especial entre secretarias

Frequentadores tiveram a oportunidades de realizar exames de saúde, como o Papanicolau, e serviços estéticos como escova de cabelo, designer de sobrancelha e manicure

Os moradores de Várzea Grande assistidos pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) receberam um dia de autocuidado em uma ação inédita promovida pela Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS) e a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) com a oferta de exames médicos e serviços de beleza e estética.

Na última sexta-feira (17), frequentadores do Centro puderam ter a oportunidades de realizar exames como Papanicolau, procedimento médico simples e rápido para coletar células do colo de útero, testes de Sífilis, HIV, Hepatite e encaminhamento para mamografia. No setor estético, foram ofertados serviços como escova de cabelo, designer de sobrancelha e manicure.

A iniciativa teve como objetivo fortalecer o vínculo com os usuários do serviço e promover a valorização da autoestima e da saúde integral. De acordo com a secretária municipal de Assistência Social, Cristina Saito, a ação reflete o compromisso da gestão em oferecer um atendimento humanizado aos atendidos.

“Muitas vezes, as pessoas que chegam até o Creas estão passando por situações delicadas, de vulnerabilidade e violação de direitos. Oferecer um momento de cuidado, de atenção à saúde e à aparência é também uma forma de resgatar a confiança e a dignidade dessas pessoas”, destacou a secretária.

A atividade contou com o apoio de profissionais da rede pública municipal de saúde e de parceiros voluntários. Além dos atendimentos, foram realizadas rodas de conversa sobre autocuidado, prevenção de doenças e fortalecimento familiar, com o intuito de orientar e sensibilizar os participantes sobre a importância de manter hábitos saudáveis e buscar apoio sempre que necessário.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT