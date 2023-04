Associação de Mulheres Solidárias de MT pode ser declarada de Utilidade Pública Municipal

A 5ª reunião da Comissão da Criança e do Adolescente – CCA se reuniu nesta manhã de quinta-feira (27) e discutiram sobre concurso do Conselho Tutelar da Capital.

Os membros debateram sobre a alteração do edital do concurso e o presidente da Comissão, vereador Eduardo Magalhães (Republicanos), comentou sobre a inconstitucionalidade de exigir formação superior para entrar no Conselho.

“É inconstitucional exigir curso superior, pois isso diminui a participação popular, uma vez que o conselheiro tutelar é escolhido pela comunidade local” disse Magalhães.

A Comissão é formada pelo Eduardo Magalhães e membros Paulo Henrique (PV) e Sargento Joelson (PSB), todos presentes.

SECOM – Câmara Municipal de Cuiabá

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT