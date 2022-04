Ataques de porcos selvagens comprometem lavouras de milho em Mato Grosso

No próximo dia 27 (quarta-feira), produtores rurais que planejam investir em energias renováveis dentro da propriedade poderão conhecer mais sobre o tema. O Sistema FAEP/SENAR-PR vai promover o 1º Seminário de Energias Renováveis, com o tema “O presente e o futuro da segurança energética no campo”. O evento está programado para ocorrer entre às 8 horas e 13 horas, no Centro de Treinamento Agropecuário (CTA) de Assis Chateaubriand, na região Oeste do Paraná.

“O uso de energia renovável dentro da porteira tem impacto direto na redução do custo de produção das atividades agropecuárias. Precisamos, cada vez mais, incentivar que os nossos produtores conheçam mais sobre o tema e avaliem adotar em suas propriedades. Esse é o objetivo deste seminário”, destaca Ágide Meneguette, presidente do Sistema FAEP/SENAR-PR.

A programação do seminário conta com quatro palestras sobre o tema e uma visita técnica a Usina Fotovoltaica Nelson Paludo, instalada dentro do CTA de Assis. A estrutura instalada em setembro do ano passado conta com 304 painéis e capacidade de 135 kWp, o que representa a geração de 160 mil kHw/h por ano. O espaço ocupa uma área de 500 metros quadrados e foi edificado para servir como exemplo aos produtores rurais do Estado sobre a viabilidade de se investir em projetos dessa natureza.

As quatro palestras com especialistas da área envolvem o cenário das energias renováveis no Brasil, o programa Renova Paraná, linhas de financiamentos e o processo de acesso à rede da Copel (confira a programação completa aqui).

A participação no 1º Seminário de Energias Renováveis é gratuita. As vagas são limitadas. As inscrições podem ser feitas aqui.