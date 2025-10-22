Até sexta (24), população de Bom Jesus do Araguaia recebe atendimento para coleta biométrica

Cerca de 150 alunos do Ensino Médio de 10 escolas públicas estaduais participaram nesta terça-feira — de manhã e à tarde — de visita guiada pelas instalações da Casa da Democracia, prédio anexo ao Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT), na Avenida do CPA, em Cuiabá. A visita é parte do projeto “Estudante – Cidadão do Futuro”, idealizado pela Controladoria-Geral do Estado (CGE-MT) e executado pela Secretaria de Estado de Educação (Seduc-MT). Os alunos visitaram o Memorial e o Depósito de Urnas, acompanhados da equipe da Escola Judiciária Eleitoral de Mato Grosso (EJE-MT), que por sua vez deu as boas-vindas aos futuros eleitores.

A visita começou com a recepção na porta da Casa da Democracia, local onde o servidor Carlos Henrique Cândido saudou os alunos secundaristas em nome do TRE-MT, além de professores e dirigentes do projeto. Em seguida, o grupo seguiu em direção ao Memorial, onde puderam ouvir explicações sobre a organização das eleições, o processo eleitoral e a legislação que versa sobre o pleito no Brasil. No local, conheceram versões da urna eletrônica, assim como material audiovisual relativo ao processo democrático. A próxima parada foi o galpão onde funciona o Depósito de Urnas: ali estão armazenadas 9.600 urnas eletrônicas usadas nas eleições em todo o Estado.

O juiz-membro Welder Queiroz dos Santos, diretor da EJE-MT, elogiou o projeto enquanto ferramenta de informação e afirmou que conhecer o funcionamento da Justiça Eleitoral é o alicerce para o exercício pleno da cidadania, especialmente para os estudantes do Ensino Médio, que representam o futuro de nossa nação. De acordo com ele, o voto, instrumento democrático fundamental, só é verdadeiramente consciente quando se compreende todo o sistema que o cerca.

“A Justiça Eleitoral não só garante a lisura das eleições, mas, como parte do Poder Judiciário, serve de porta de entrada para entender a intrincada estrutura administrativa dos Poderes e instituições públicas brasileiras. Dominar esse conhecimento é a chave para transformar a participação dos futuros eleitores em ação política informada, fortalecendo a democracia e assegurando que suas escolhas sejam respeitadas”, sublinhou.

De acordo com a secretária adjunta em exercício de Ouvidoria-Geral e Transparência da CGE-MT, Aline Landini, o objetivo das visitas é aproximar os jovens das instituições públicas e estimular o exercício da cidadania e da ética digital. “É entender como funciona a estrutura de poder e administrativa dos poderes e instituições e trazer os temas para mais perto dos alunos, como cidadania, controle social, participação social, democracia e ética digital”, reforçou.

Os alunos conheceram o Depósito de Urnas, onde estão armazenados 9.600 urnas eletrônicas usadas nas eleições em todo o Estado

O estudante Júlio Gabriel Badaró Queiroz afirmou estar aproveitando bem essa experiência de conhecer a estrutura das instituições e poderes e está surpreso com as descobertas em cada local. “As visitas são um exercício da cidadania, conhecer como funcionam os órgãos públicos e quais as responsabilidades de cada um fazem com que a gente aprenda e entenda mais sobre coisas que afetam nossas vidas”, disse ele, aluno da Escola José Leite. “Eu percebo que a gente enquanto cidadão precisa ser mais participativo nas questões que envolvem nosso estado, nossa cidade e nosso país. Não fosse o projeto, dificilmente teria uma oportunidade como esta”, destacou Kamilly Victoria Câmara, aluna da Escola Raimundo Pinheiro.

O professor de Língua Inglesa Matheus Barros enfatiza que nas suas aulas procura alinhar o conteúdo da disciplina a conceitos como cidadania e democracia em outros países em comparação com o Brasil. “A gente vê culturas diferentes, mas unidas pela democracia, em que as escolhas da população são feitas pelo voto. Ao mesmo tempo em que temos culturas diferentes, temos a democracia enquanto pilar não só no Brasil, mas em outros países”, avaliou.

As atividades foram realizadas em dois turnos com grupos de 75 alunos do Ensino Médio por período. Nesta primeira edição, participam 10 escolas estaduais, cada uma representada por grupos de 15 alunos do 1º e 2º anos do Ensino Médio e um professor orientador. Antes de visitarem a Casa da Democracia, os alunos fizeram um tour pelo Centro Político e Administrativo (CPA), local que abriga toda a estrutura de poder, representada por órgãos e instituições do Executivo, Legislativo e Judiciário, bem como autarquias, entidades de classe e outros segmentos representativos.

Participaram da visita em dois turnos as seguintes escolas públicas estaduais: José Leite de Moraes e Júlio Strubing Müller, localizadas no Cristo Rei, e Adalgisa de Barros, no Jardim Aeroporto, Várzea Grande; e, na Capital, as escolas Raimundo Pinheiro da Silva (Coxipó da Ponte), Victorino Monteiro da Silva (CPA IV 1ª Etapa), Dr. Estevão Alves Correa (Tijucal), André Avelino Ribeiro (CPA I), Dione Augusta Silva Souza (CPA IV – 5ª etapa) e Mário de Castro e Malik Didier Namer Zahafi, ambas no Pedra 90.

Jornalista Anderson Pinho

#PraTodosVerem – Imagem traz alunos do Ensino Médio de escolas públicas estaduais na porta da Casa da Democracia, em Cuiabá, enquanto recebem as boas-vindas de servidores da Justiça Eleitoral em Mato Grosso e EJE-MT. A maioria das pessoas veste camisetas azuis que parecem ser uniformes do programa “Estudante – Cidadão do Futuro”. O grupo está em fila ou em pé, esperando, enquanto alguns indivíduos conversam mais próximos à direita.

Fonte: TRE – MT