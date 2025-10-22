ELEIÇÕES
Até sexta (24), população de Bom Jesus do Araguaia recebe atendimento para coleta biométrica
O município de Bom Jesus do Araguaia (a 896 km de Cuiabá) possui um eleitorado de 5.506 pessoas, sendo que 3.987 (72,41%) já coletaram a biometria. Em contrapartida, 1.519 (27,59%) eleitores e eleitoras ainda não fizeram o cadastramento biométrico. Para alcançar o eleitorado sem biometria, o cartório da 53ª Zona Eleitoral promove mutirão de atendimento até sexta-feira (24), das 7h30 às 17h30, na Câmara Municipal, localizada na Avenida Assembleia de Deus, s/nº, Centro.
Também são oferecidos outros serviços, como alistamento eleitoral (confecção do primeiro título), transferência, revisão de dados cadastrais, emissão de segunda via, emissão de guias para quitação de multas eleitorais e regularização do título. Vale ressaltar que não é necessário residir nem votar no município para usufruir do atendimento.
O objetivo da ação, além de ampliar a cobertura biométrica, é aproximar a população dos serviços essenciais da Justiça Eleitoral. Desta forma, há maior acessibilidade e praticidade na rotina do eleitor e da eleitora. “A realização desse mutirão é de muita importância, porque só há posto de atendimento eleitoral na sede do cartório, com uma servidora para atender ao público. Com essa ação, disponibilizamos à população dois turnos de atendimento, com cinco servidores durante a semana inteira”, destacou o servidor do cartório da 53ª Zona Eleitoral, Vitor Manoel Chaves Sampaio.
É necessária a apresentação do documento oficial com foto, em versão física ou digital, para usufruir dos serviços. Em caso de transferência, alistamento eleitoral ou regularização, o eleitorado também deve levar um comprovante de residência atualizado. Para os homens maiores de 18 anos que vão tirar o título de eleitor pela primeira vez, é preciso apresentar o comprovante de quitação militar.
Biometria 100%
A campanha “Biometria 100%” integra o plano estratégico da Corregedoria Regional Eleitoral (CRE-MT) para atingir a meta de, no mínimo, 98% da população apta a votar em Mato Grosso com cadastro biométrico. A coleta biométrica inclui: cadastro de dados pessoais, captura de fotografia do eleitor e coleta das impressões digitais.
A biometria representa um avanço tecnológico na Justiça Eleitoral. Ela garante mais segurança no processo eleitoral: evita que uma pessoa se passe por outra e voto duplicado, diminui a interferência humana, promove mais agilidade e acessibilidade no momento da votação.
Estagiária: Laís Guilherme(supervisão do jornalista Anderson Pinho)
#PraTodosVerem: A fotografia mostra um servidor realizando a coleta das impressões digitais de um eleitor. Ele pressiona o dedo no scanner de biometria. É possível ver equipamentos na mesa.
Fonte: TRE – MT
Casa da Democracia recebe 150 alunos do Ensino Médio em visita guiada ao Memorial e ao Depósito de Urnas
Cerca de 150 alunos do Ensino Médio de 10 escolas públicas estaduais participaram nesta terça-feira — de manhã e à tarde — de visita guiada pelas instalações da Casa da Democracia, prédio anexo ao Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT), na Avenida do CPA, em Cuiabá. A visita é parte do projeto “Estudante – Cidadão do Futuro”, idealizado pela Controladoria-Geral do Estado (CGE-MT) e executado pela Secretaria de Estado de Educação (Seduc-MT). Os alunos visitaram o Memorial e o Depósito de Urnas, acompanhados da equipe da Escola Judiciária Eleitoral de Mato Grosso (EJE-MT), que por sua vez deu as boas-vindas aos futuros eleitores.
A visita começou com a recepção na porta da Casa da Democracia, local onde o servidor Carlos Henrique Cândido saudou os alunos secundaristas em nome do TRE-MT, além de professores e dirigentes do projeto. Em seguida, o grupo seguiu em direção ao Memorial, onde puderam ouvir explicações sobre a organização das eleições, o processo eleitoral e a legislação que versa sobre o pleito no Brasil. No local, conheceram versões da urna eletrônica, assim como material audiovisual relativo ao processo democrático. A próxima parada foi o galpão onde funciona o Depósito de Urnas: ali estão armazenadas 9.600 urnas eletrônicas usadas nas eleições em todo o Estado.
O juiz-membro Welder Queiroz dos Santos, diretor da EJE-MT, elogiou o projeto enquanto ferramenta de informação e afirmou que conhecer o funcionamento da Justiça Eleitoral é o alicerce para o exercício pleno da cidadania, especialmente para os estudantes do Ensino Médio, que representam o futuro de nossa nação. De acordo com ele, o voto, instrumento democrático fundamental, só é verdadeiramente consciente quando se compreende todo o sistema que o cerca.
“A Justiça Eleitoral não só garante a lisura das eleições, mas, como parte do Poder Judiciário, serve de porta de entrada para entender a intrincada estrutura administrativa dos Poderes e instituições públicas brasileiras. Dominar esse conhecimento é a chave para transformar a participação dos futuros eleitores em ação política informada, fortalecendo a democracia e assegurando que suas escolhas sejam respeitadas”, sublinhou.
De acordo com a secretária adjunta em exercício de Ouvidoria-Geral e Transparência da CGE-MT, Aline Landini, o objetivo das visitas é aproximar os jovens das instituições públicas e estimular o exercício da cidadania e da ética digital. “É entender como funciona a estrutura de poder e administrativa dos poderes e instituições e trazer os temas para mais perto dos alunos, como cidadania, controle social, participação social, democracia e ética digital”, reforçou.
O estudante Júlio Gabriel Badaró Queiroz afirmou estar aproveitando bem essa experiência de conhecer a estrutura das instituições e poderes e está surpreso com as descobertas em cada local. “As visitas são um exercício da cidadania, conhecer como funcionam os órgãos públicos e quais as responsabilidades de cada um fazem com que a gente aprenda e entenda mais sobre coisas que afetam nossas vidas”, disse ele, aluno da Escola José Leite. “Eu percebo que a gente enquanto cidadão precisa ser mais participativo nas questões que envolvem nosso estado, nossa cidade e nosso país. Não fosse o projeto, dificilmente teria uma oportunidade como esta”, destacou Kamilly Victoria Câmara, aluna da Escola Raimundo Pinheiro.
O professor de Língua Inglesa Matheus Barros enfatiza que nas suas aulas procura alinhar o conteúdo da disciplina a conceitos como cidadania e democracia em outros países em comparação com o Brasil. “A gente vê culturas diferentes, mas unidas pela democracia, em que as escolhas da população são feitas pelo voto. Ao mesmo tempo em que temos culturas diferentes, temos a democracia enquanto pilar não só no Brasil, mas em outros países”, avaliou.
As atividades foram realizadas em dois turnos com grupos de 75 alunos do Ensino Médio por período. Nesta primeira edição, participam 10 escolas estaduais, cada uma representada por grupos de 15 alunos do 1º e 2º anos do Ensino Médio e um professor orientador. Antes de visitarem a Casa da Democracia, os alunos fizeram um tour pelo Centro Político e Administrativo (CPA), local que abriga toda a estrutura de poder, representada por órgãos e instituições do Executivo, Legislativo e Judiciário, bem como autarquias, entidades de classe e outros segmentos representativos.
Participaram da visita em dois turnos as seguintes escolas públicas estaduais: José Leite de Moraes e Júlio Strubing Müller, localizadas no Cristo Rei, e Adalgisa de Barros, no Jardim Aeroporto, Várzea Grande; e, na Capital, as escolas Raimundo Pinheiro da Silva (Coxipó da Ponte), Victorino Monteiro da Silva (CPA IV 1ª Etapa), Dr. Estevão Alves Correa (Tijucal), André Avelino Ribeiro (CPA I), Dione Augusta Silva Souza (CPA IV – 5ª etapa) e Mário de Castro e Malik Didier Namer Zahafi, ambas no Pedra 90.
Jornalista Anderson Pinho
#PraTodosVerem – Imagem traz alunos do Ensino Médio de escolas públicas estaduais na porta da Casa da Democracia, em Cuiabá, enquanto recebem as boas-vindas de servidores da Justiça Eleitoral em Mato Grosso e EJE-MT. A maioria das pessoas veste camisetas azuis que parecem ser uniformes do programa “Estudante – Cidadão do Futuro”. O grupo está em fila ou em pé, esperando, enquanto alguns indivíduos conversam mais próximos à direita.
Fonte: TRE – MT
Unidade móvel da Justiça Eleitoral atenderá eleitorado da Grande Coxipó de quinta (23) a sábado (25)
A unidade móvel do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso vai oferecer atendimentos ao eleitorado que reside ou trabalha na região da Grande Coxipó, a partir desta quinta-feira (23). Com foco na biometria, o veículo da Justiça Eleitoral Móvel (JEM) ficará estacionado na área externa da Escola Cívico-Militar Profª Maria Dimpina Lobo Duarte, localizada na Avenida Fernando Corrêa da Costa, 4.695 (sentido Centro), na entrada do bairro Chácara dos Pinheiros, em Cuiabá. Os atendimentos vão até sábado (25) e são abertos a toda a sociedade.
Nos dias 23 e 24, o atendimento será no horário das 7h30 às 13h; e, no dia 25, das 7h30 ao meio-dia. O ônibus da Justiça Eleitoral Móvel (JEM), adesivado na cor azul, dispõe de toda a estrutura para atendimento do eleitor com conforto e comodidade. A presença da unidade móvel na unidade escolar reforça a campanha “Biometria 100%”, coordenada pela Corregedoria Regional Eleitoral (CRE), que visa ampliar a coleta biométrica no Estado, em 2025, para, no mínimo, 98%.
O foco do mutirão é o cadastramento biométrico, mas outros serviços também serão oferecidos, como: alistamento eleitoral (primeiro título), revisão de dados cadastrais, transferência de domicílio, emissão de segunda via e de guia para recolhimento de multa eleitoral. Toda a estrutura necessária será levada para os atendimentos, com servidores e kits biométricos, compostos por computador portátil, scanner para coleta da biometria, câmera digital, pad para assinatura e case para transporte e acomodação dos equipamentos. Os kits são padronizados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
De acordo com informações da União Coxipoense de Associações de Moradores (UCAM), o bairro Chácara dos Pinheiros é um dos quase 120 bairros que integram a região da Grande Coxipó, das quais 115 comunidades são associadas à entidade. A UCAM é parceira da Justiça Eleitoral em Mato Grosso e ajudou a divulgar e convocar eleitores para o atendimento pela unidade móvel. “A gente fez a divulgação do mutirão junto às comunidades, com apoio das associações de bairros do Coxipó, conclamando a população para aproveitar a presença do ônibus da Justiça Eleitoral para fazer a biometria e recorrer a outros serviços disponíveis”, destaca o presidente da UCAM, José Maurício Pereira.
A diretora da Escola Cívico-Militar Profª Maria Dimpina Lobo Duarte, professora Fernanda Rosa Alves Lima, informou que parte da divulgação da campanha foi feita com mensagens enviadas por WhatsApp a pais de alunos da própria instituição. “A gente faz uma ação para que a mensagem da presença da unidade móvel chegue ao público da região, especialmente pais de alunos da nossa escola, porque entendemos que o cadastramento biométrico é uma tecnologia importante para o processo eleitoral, para que o eleitor tenha mais segurança nos seus dados e fique menos tempo na fila de votação”, afirmou a professora.
O chefe do cartório da 55ª Zona Eleitoral, Wilhiano Souza e Silva, explica que a localização da escola é estratégica, uma vez que a Avenida Fernando Corrêa da Costa é um corredor comercial, que transformou o Coxipó em uma região populosa. “Quem passar pela Fernando Corrêa, seja de transporte coletivo ou carro particular, vai poder ver o ônibus da Justiça Eleitoral estacionado no pátio da escola. Nele, serão oferecidos todos os serviços que você encontra num cartório eleitoral”, reforça o servidor.
Para receber atendimento, basta levar um documento oficial com foto, que pode ser apresentado na versão física ou digital. No mutirão, o eleitor ou a eleitora já sai com o título em mãos e recebe orientação para baixar o título digital (com foto) por meio do aplicativo e-Título. Em casos de transferência ou mudança de domicílio, é necessário apresentar um comprovante de endereço. Qualquer eleitor ou eleitora pode ser atendido em mutirões ou ações da Justiça Eleitoral em qualquer parte de Mato Grosso — não é necessário votar no local ou residir na cidade onde a ação é realizada.
A região da Grande Coxipó, em Cuiabá, pertence à 55ª Zona Eleitoral, que é a maior em número de eleitores, entre as 57 existentes no Estado. Nela, há 115.014 eleitores aptos a votar, o equivalente a toda a população de Cáceres (município distante a 217 km de Cuiabá) em número de habitantes, a título de comparação. A 55ª ZE possui uma cobertura biométrica de 88,98%, ou 102.344 eleitores e eleitoras, dos quais ainda faltam fazer a biometria um eleitorado de 12.670 pessoas, o que representa 11,02%.
Jornalista Anderson Pinho
#PraTodosVerem – A imagem mostra a fachada de um prédio escolar de dois pavimentos, com paredes em tons de vermelho e bege. Na entrada principal, há colunas e uma cobertura simples, e na lateral destaca-se um mural colorido com rostos de pessoas sorrindo. Algumas pessoas circulam pelo local, e há sinalização de faixa de pedestres em frente ao edifício, sob um céu azul e ensolarado
Fonte: TRE – MT
Prefeitura de Sinop oferece tratamento gratuito de auriculoterapia nas Unidades Básicas de Saúde
Prefeita recebe ‘Mulheres Arteiras’ e garante apoio à reativação de Centro Comunitário
EIV é apresentado para novo condomínio residencial em Várzea Grande
Organização criminosa usava senhas de servidores públicos para clonar veículos e lavar dinheiro
Organização criminosa usava senhas de servidores públicos para clonar veículos e lavar dinheiro
Um dos eixos do grupo criminoso de alcance nacional, desarticulado pela Polícia Civil de Mato Grosso na Operação Código Seguro...
Criminoso envolvido em roubo de mais de R$ 350 mil em ouro é preso pela Polícia Civil em Várzea Grande
Um criminoso envolvido no roubo em um posto de compra de ouro teve o mandado de prisão cumprido pela Polícia...
Foram abertos os jogos da XIII Edição dos Jogos Internos da Polícia Civil
Os jogos da XIII Edição dos Jogos Internos da Polícia Civil foram abertos nesta quarta-feira (22.10), em Cuiabá. As partidas...
As regras para ser instrutor de CNH sem vínculo com autoescola
Profissional terá de fazer curso para oferecer aulas de direção O Ministério dos Transportes divulgou os requisitos para instrutor autônomo...
Cancelada a sessão do Congresso que analisaria vetos e LDO
Andressa Anholete/Agência Senado O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, cancelou a sessão desta quinta-feira (16), na qual seriam...
Reforma administrativa: propostas modificam contratos temporários, gratificações e concursos
Coordenador do grupo de trabalho sobre o tema garantiu, no entanto, que nenhum dos textos prevê mudanças na estabilidade dos...
