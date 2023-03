Atendimento ao público é suspenso na Secretaria de Agricultura após queda da energia elétrica

“Exemplos de luta, garra e superação. Sim, falamos das mulheres. E no mês dedicado à elas não poderíamos deixar de homenageá-las”. A frase é da secretária Municipal da Mulher, Cely Almeida, durante um ‘chá da tarde’ especialmente elaborado para garantir carinho e informações às moradoras do bairro 1º de Março. A iniciativa reuniu cerca de 200 mulheres e foi realizada na tarde de quarta-feira (1).

A programação contou com palestra sobre o empoderamento feminino e o combate à violência doméstica. A palestra foi ministrada pela psicóloga Marialice Mundin, esposa do vice-prefeito de Cuiabá, José Roberto Stopa.

Também foram ofertados diversos serviços de beleza, como massagem, manicure, corte de cabelo, escova.

Para a psicóloga Maralice, o evento mostra o trabalho de valorização da mulher desenvolvido pela gestão municipal que conta com a parceria e integração de diversas secretarias.

“Esse é um momento de troca de experiência, onde podemos contar nossas histórias, nossa motivação e mostrando a beleza da vida para cada uma delas”, afirmou.

De acordo com a dona de casa, Edna Patrícia, o evento evidencia o cuidado que a gestão Emanuel Pinheiro tem para garantir ainda mais qualidade de vida às mulheres.

“Sabe quando você se sente amada e cuidada? Então, foi bem isso. Eu quero que chegue logo o ano que vem ou que seja marcado outro momento assim”, contou a moradora.

Segundo a secretária Municipal da Mulher, Cely Almeida, comemorar o mês da mulher é gratificante e o período serve para reafirmar e lembrar as histórias de superação e luta ao longo dos anos, assim como a conquista de muitos direitos.

Ela ainda reforçou que a ação como a programação de março foi planejadqa e desenvolvida pela primeira-dama de Cuiabá, Márcia Pinheiro, que destacou a importância de homenagear e garantir o acesso a informações sobre a rede socioassistencial e direitos.

“Cuiabá desenvolve uma política pública com ações relevantes em prol das mulheres, garantindo capacitação profissional, autonomia financeira, atendimento social, psicológico e jurídico. Como tradicionalmente acontece anualmente, ao longo do mês da mulher, realizamos ações de promoção e ampliação dos serviços e estamos aqui para reforçar que nossa Secretaria está aberta para acolher todas as mulheres que necessitarem dos nossos serviços”, explica.

Uma das colaboradas do chá da tarde, foi Mara Evangelista, que também é coordenadora do ‘Projeto, Quero Viver’. Ela explica que a ação social auxilia mulheres que tiveram uma gravidez não planejada, oferecendo apoio psicológico, médico e também na oferta de doação do enxoval, leite e fraldas.

“Nosso projeto acolhe, principalmente, mulheres que por algum motivo desejaram interromper a gravidez não planejada. Primeiro tentamos entender o motivo dessa insatisfação da gravidez e mostramos para elas a importância de uma vida. Nós as auxiliamos e para nós é uma alegria participar de ações em conjunto a Secretaria da Mulher, onde podemos divulgar nosso trabalho”, pontuou.