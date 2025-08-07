Várzea Grande
Atendimento da Gestão Fazendária, via WhatsApp, é restabelecido
A Secretaria Municipal de Gestão Fazendária informa que foi restabelecido, nesta quinta-feira (7), o atendimento via WhatsApp pelo número (65) 98459 – 8124.
Neste contato, o munícipe poderá ser atendido nas questões de Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU), emissão de Alvará, Programa de Regularização Fiscal (Refis 2025), entre outros.
Os atendimentos também podem ser feitos pelo site da Prefeitura: https://www.varzeagrande.mt.gov.br ou de forma presencial, de segunda à sexta-feira das 8h às 17h, no Paço Municipal Couto Magalhães (sede da Prefeitura) ou na Subprefeitura do bairro Cristo Rei.
DAE amplia atendimento e inaugura novo ponto no Ganha Tempo Cristo Rei
Com essa integração, o atendimento é realizado em um ambiente mais moderno, acessível e funcional, onde o cidadão encontra diversos serviços públicos reunidos em um só local
O Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande (DAE/VG) conta agora com um novo ponto de atendimento no Ganha Tempo Cristo Rei. A unidade começa a funcionar oficialmente amanhã, sexta-feira (8), e representa um avanço importante no compromisso da atual gestão com a descentralização e a melhoria dos serviços prestados à população.
“A unidade já está funcionando nesta quinta (7), mas em forma de teste”, explica o diretor-presidente, Zilmar Dias, garantindo que se o morador for até o guichê será atendido.
Instalar uma unidade de atendimento na região do Cristo Rei sempre foi uma meta da atual gestão. No entanto, o endereço anterior gerava muitos custos, tanto de equipe quanto estrutural, o que resultava em baixa eficiência operacional e pouco conforto para população. Agora, com a integração ao Ganha Tempo, o atendimento é realizado em um ambiente mais moderno, acessível e funcional, onde o cidadão encontra diversos serviços públicos reunidos em um só local.
“Estamos trabalhando para garantir que o serviço do DAE esteja mais próximo da população. Além de implantar canais de comunicação eficientes, nós estamos frequentemente levando mutirões aos bairros mais críticos. Em sete meses avançamos muito e faremos muito mais daqui pra frente”, projeta Zilmar.
No novo ponto de atendimento – aberto de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h – os moradores podem resolver praticamente todas as demandas relacionadas ao abastecimento de água e esgoto, como:
– Emissão de segunda via de fatura
– Negociação e renegociação de débitos
– Solicitação de reativação de cavalete
– Pedido de nova ligação de água
– Registro de reclamações
– Solicitação de vistoria, fiscalização e refaturamento
Os únicos serviços que não serão realizados na unidade do Ganha Tempo é a solicitação de viabilidade técnica e alteração cadastral. Para esses atendimentos, os usuários devem procurar o setor comercial do DAE/VG, localizado em frente ao Terminal André Maggi.
A abertura do novo ponto reforça o compromisso do DAE/VG com a modernização dos serviços e com a valorização do atendimento ao cidadão, garantindo mais proximidade, agilidade e eficiência no dia a dia da população várzea-grandense.
Serviço:
Ponto de atendimento do DAE no Ganha Tempo Cristo Rei
Rua Prof.ª Isabel Pinto, 212.
Segunda a sexta-feira, das 8h às 17h
Prefeita Flávia Moretti anuncia reforma da USF do Capão Grande
Após visitas in loco, ficou constada que a unidade, sem manutenção, está sucateada: infiltrações, paredes mofadas, banheiros estragados e espaço sem qualquer tipo de acessibilidade
A prefeita de Várzea Grande, Flávia Moretti (PL), anunciou, durante a reforma da Unidade de Saúde da Família do bairro Capão Grande (USF Capão). Após visitas in loco, ficou constada que a unidade, sem manutenção, está sucateada: infiltrações, paredes mofadas, banheiros estragados e um espaço sem qualquer tipo de acessibilidade.
A obra será realizada com aporte financeiro de emenda parlamentar, no valor em R$ 1 milhão, destinada pelo deputado Wilson Santos (PSD), oriunda de uma articulação do vereador Charles da Educação (União).
A prefeita celebrou a parceria que servirá para reforçar o atendimento à população que precisa do Sistema Único de Saúde (SUS) no Município. “A chegada desse recurso é fundamental para que possamos destravar uma obra necessária e esperada há anos pela população do Capão Grande. Até dezembro, a unidade estará totalmente reformada. A outra metade da emenda será destinada à compra de medicamentos, reforçando nosso compromisso em manter os estoques abastecidos e atender os pacientes com dignidade”, destacou a prefeita Flávia Moretti.
O deputado Wilson Santos destacou que esse é apenas o início de uma parceria com o Município. “Várzea Grande é o segundo maior município do estado e precisa de investimentos à altura da sua importância. Essa emenda é o começo. Já estamos conversando com a prefeita sobre novas destinações para o próximo ano, sempre alinhadas às demandas da população”, garantiu.
A secretária municipal de Saúde, Deisi Bocalon, reforçou, também após uma visita in loco, a precariedade da estrutura física da USF, que além de vários problemas estruturais, tem infestação de cupins, equipamentos obsoletos e paredes comprometidas.
“A situação é grave e exige uma ação imediata. Essa reforma é essencial para garantir segurança, conforto e dignidade tanto para os usuários quanto para os profissionais que atuam ali. Além disso, será uma oportunidade de modernizar os equipamentos e melhorar a ambiência, promovendo a humanização do atendimento e um acolhimento mais agradável”, explicou a secretária.
A gestão municipal tem priorizado ações que promovam a reestruturação da saúde pública em todas as frentes — da Atenção Básica até os atendimentos de média e alta complexidade. Em apenas seis meses, a Prefeitura de Várzea Grande vem colhendo os frutos desse trabalho com avanços visíveis, como a retomada de serviços paralisados, ampliação dos atendimentos e valorização dos profissionais.
Os investimentos na reforma da USF Capão Grande e na aquisição de medicamentos reforçam esse compromisso e sinalizam que a saúde da população voltou a ser tratada como prioridade. Com planejamento, parcerias e gestão eficiente, Várzea Grande está construindo uma nova história na saúde pública.
