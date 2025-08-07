Atendimento da Gestão Fazendária, via WhatsApp, é restabelecido

Com essa integração, o atendimento é realizado em um ambiente mais moderno, acessível e funcional, onde o cidadão encontra diversos serviços públicos reunidos em um só local

O Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande (DAE/VG) conta agora com um novo ponto de atendimento no Ganha Tempo Cristo Rei. A unidade começa a funcionar oficialmente amanhã, sexta-feira (8), e representa um avanço importante no compromisso da atual gestão com a descentralização e a melhoria dos serviços prestados à população.

“A unidade já está funcionando nesta quinta (7), mas em forma de teste”, explica o diretor-presidente, Zilmar Dias, garantindo que se o morador for até o guichê será atendido.

Instalar uma unidade de atendimento na região do Cristo Rei sempre foi uma meta da atual gestão. No entanto, o endereço anterior gerava muitos custos, tanto de equipe quanto estrutural, o que resultava em baixa eficiência operacional e pouco conforto para população. Agora, com a integração ao Ganha Tempo, o atendimento é realizado em um ambiente mais moderno, acessível e funcional, onde o cidadão encontra diversos serviços públicos reunidos em um só local.

“Estamos trabalhando para garantir que o serviço do DAE esteja mais próximo da população. Além de implantar canais de comunicação eficientes, nós estamos frequentemente levando mutirões aos bairros mais críticos. Em sete meses avançamos muito e faremos muito mais daqui pra frente”, projeta Zilmar.

No novo ponto de atendimento – aberto de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h – os moradores podem resolver praticamente todas as demandas relacionadas ao abastecimento de água e esgoto, como:

– Emissão de segunda via de fatura

– Negociação e renegociação de débitos

– Solicitação de reativação de cavalete

– Pedido de nova ligação de água

– Registro de reclamações

– Solicitação de vistoria, fiscalização e refaturamento

Os únicos serviços que não serão realizados na unidade do Ganha Tempo é a solicitação de viabilidade técnica e alteração cadastral. Para esses atendimentos, os usuários devem procurar o setor comercial do DAE/VG, localizado em frente ao Terminal André Maggi.

A abertura do novo ponto reforça o compromisso do DAE/VG com a modernização dos serviços e com a valorização do atendimento ao cidadão, garantindo mais proximidade, agilidade e eficiência no dia a dia da população várzea-grandense.

Serviço:

Ponto de atendimento do DAE no Ganha Tempo Cristo Rei

Rua Prof.ª Isabel Pinto, 212.

Segunda a sexta-feira, das 8h às 17h

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT