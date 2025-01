 Atendimento de unidade danificada por temporal será realocado

Empreendedores do Museu do Rio Cuiabá celebram o aumento do fluxo de turistas no bairro Porto e sugerem investimentos em manutenção e melhorias das atrações para garantir a preservação e o crescimento sustentável da região.

O Museu do Rio, que é a porta de entrada do Aquário Municipal, atualmente recebe 4 mil visitantes por dia após o prefeito Abilio Brunini determinar gratuidade na entrada. Os turistas também têm acesso a exposições fotográficas que retratam a história de Cuiabá, ao artesanato local e à culinária tradicional no restaurante Regionalíssimo, em um espaço seguro, saudável e gratuito.

O proprietário do Regionalíssimo, Jean Biancardini, demonstrou entusiasmo com a retomada da movimentação de turistas e visitantes na capital.

“Antes, aqui era o Porto, era tradição, mas se tornou uma situação difícil. Com a inauguração do aquário, o público melhorou muito. Estou satisfeito com esse movimento. Trabalhamos aqui de terça a domingo, somente com almoço por enquanto. Se revitalizarem o Porto e melhorarem os negócios, podemos pensar em abrir à noite”, disse Jean.

A idosa Edith Nunes de Amaral, de 87 anos, se emocionou com as exposições fotográficas ao relembrar o falecido esposo, Agostinho de Jesus. Ela contou que, antes da construção do Museu do Rio Cuiabá, o local funcionava como o Mercado do Peixe, onde Agostinho trabalhava para sustentar a família.

“Ele vivia de vender peixes aqui. É a primeira vez que faço essa visita. Agostinho trabalhou tanto neste mercado, vendendo peixe para sustentar nossos quatro filhos. Ele carregava o carrinho de mão cheio de peixes e vendia de porta em porta”, lembrou dona Edith.

Já a artesã Kátia Lysenko relatou que recebe um público maior nos finais de semana, com as vendas de artesanatos produzidos pela Associação Homens e Mulheres de Fibra e pela Associação Artesanato em Cerâmica de São Gonçalo Beira Rio.

“As pessoas se encantam com o nosso artesanato, e aqui é um bom local. Espero que não abandonem o espaço, que tragam mais empreendimentos e cultura. Sugiro a criação de um espaço cultural com danças e culinária”, propôs Kátia.

A força tarefa para retorno de visitantes ao Museu do Rio liderada pela Secretaria Municipal de Turismo envolveu a Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob), a Polícia Militar do Mato Grosso (PMMT), a Secretaria de Cultura, a Secretaria de Ordem Pública e a Empresa Cuiabana de Limpeza Urbana (Limpurb) em um esforço integrado da Prefeitura para manter o espaço seguro e saudável.

#PraCegoVer

O proprietário do restaurante Regionalíssimo, Jean Biancardini, mostra a culinária cuiabana, uma travessa com prato típico. Ele está sorrindo, usa camisa branca e tem cabelo grisalho.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT