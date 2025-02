Atendimento nas unidades com horário estendido é de segunda a sexta-feira, reforça secretaria de Saúde

Troca da bomba de captação iniciou às 20h de hoje e vai se estender pela noite toda para garantir abastecimento à região o mais breve possível

A Estação de Tratamento de Água do Cristo Rei (ETA III) está prestes a retomar sua operação, após um período de paralisação devido à falha na bomba de captação do rio Cuiabá. A equipe do Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande (DAE-VG) iniciou a substituição do equipamento na noite desta quinta-feira (6), às 20h, assim que a bomba retornou da manutenção. O prazo estimado para instalação é de cinco horas, seguido de um período de aproximadamente 12 horas para enchimento dos reservatórios e normalização do abastecimento nos bairros atendidos pela unidade.

O sistema de captação conta com três bombas, sendo duas operacionais, trabalhando para as ETAS I e III, e uma reserva. No entanto, a bomba principal já estava em manutenção quando a reserva também apresentou falha, interrompendo completamente a captação para a ETA III. A partir desse cenário, o DAE precisou acelerar o processo de reparo, garantindo que a unidade volte a funcionar o mais rápido possível.

O diretor-presidente do DAE, Sandro Azambuja, ressaltou que todo o esforço foi concentrado em resolver a situação dentro do menor prazo possível. “Sabemos o impacto que essa paralisação causou para milhares de famílias. Desde o primeiro momento, nossa equipe trabalhou intensamente para recuperar a bomba e retomar o abastecimento. Assim que a instalação for concluída, a água começará a ser direcionada aos reservatórios, garantindo que o fornecimento seja restabelecido gradualmente.”

O diretor de Produção e Abastecimento do DAE, Wilhan Reis, reforçou que o desafio foi ainda maior devido à necessidade de manutenção das bombas em curto espaço de tempo. “A ETA III estava operando com a bomba reserva, pois a principal já estava em manutenção. Quando a reserva falhou, tivemos que agir rapidamente para recuperar o equipamento e garantir a retomada da operação. Agora, com a nova instalação, o abastecimento será regularizado em breve”, explica.

TRANSPARÊNCIA – A visita de acompanhamento da manutenção contou com a presença dos vereadores Caio Cordeiro e Alessandro Moreira, além de moradores do Santa Bárbara, que estiveram no local para entender o processo de troca da bomba e o trabalho da equipe técnica. O grupo acompanhou parte da operação ao lado do diretor-presidente do DAE, que explicou as etapas necessárias para restabelecer o abastecimento.

Durante a visita, moradores fizeram cobranças sobre a falta de água em seus bairros. Sandro Azambuja tranquilizou a população, garantindo que a equipe do DAE está comprometida em dar atenção às demandas e solucionar os problemas. Ele reforçou que a reestruturação interna e os investimentos na manutenção das estruturas fazem parte de um plano contínuo para garantir um abastecimento mais eficiente e seguro.

O DAE segue monitorando a situação e informará à população sobre a normalização do fornecimento. A autarquia reforça que todas as solicitações devem ser feitas pelos canais oficiais de atendimento.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT