Atleta mato-grossense do Projeto Olimpus conquista medalha de ouro no salto em distância

Uma das promessas de Mato Grosso no atletismo mundial, Lissandra Maysa Campos, de apenas 21 anos, conquistou a medalha de ouro na prova do salto em distância neste sábado (27.01) no Campeonato Sul-Americano Indoor de Cochabama, na Bolívia.

A atleta é atendida pelo projeto Olimpus MT, programa da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT). “Quero agradecer a todos que estavam na torcida, agradeço ainda todo o apoio recebido da Comissão de Desporto do Exército Brasileiro, ao meu clube o Instituto Vicente Lenilson-MT, em especial à minha treinadora Cida e ao

Governo do Estado por mais um ano de parceria com o programa Bolsa Atleta do Projeto Olimpus”, agradeceu.

A atleta, natural do município de Nossa Senhora do Livramento (38 km de Cuiabá), venceu a prova com a marca de 6,49m.

A disputa colocou em foco duas brasileiras: Lyssandra e Eliane Martins, com a mesma marca. As duas protagonizaram um duelo em bom nível só definido no último salto, quando a mato-grossense levou o ouro ao fazer o segundo melhor salto da série: 6,45 m. O segundo melhor salto de Eliane foi 6,41 m, na terceira tentativa. O bronze ficou com Natalia Linares, da Colômbia, com 6,32 m.

“Parabéns a mais nova campeã sul-americana do santo em distância. Essa medalha é a soma do grande trabalho do time do Vicente Lenílson e da nossa campeã Lissandra, parabéns a todos os seus familiares e apoiadores. O Governo de Mato Grosso está orgulhoso porque a melhor atleta adulta de toda a América do Sul no salto em distância é nossa, é daqui!”, destacou o secretário da Secel, Jefferson Carvalho Neves.



A competição está sendo realizada na cidade de Cochabamba, na Bolívia, neste fim de semana. O Brasil, que foi campeão em 2020 e 2022, está brigando pelo seu tricampeonato.

Lissandra vai participar, ainda, de uma temporada indoor europeia, que terá início no dia 2 de fevereiro e se estenderá até 4 de março.

