Cuiabá
Atletas de Cuiabá disputam os Jogos Abertos Estaduais neste fim de semana
A delegação cuiabana está no município de Lucas do Rio Verde, a 333 km da capital, onde disputarão, neste sábado (15 e 16) e amanhã, os Jogos Abertos Estaduais. As equipes de basquetebol e voleibol, nos naipes masculino e feminino, partiram ontem pela manhã para mais um grande desafio esportivo. A participação de Cuiabá na competição é resultado direto do esforço contínuo da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, liderada pelo secretário Jefferson Neves, e do trabalho integrado de sua equipe. A atual gestão tem fortalecido o esporte em todas as suas etapas, ampliando o acesso às práticas esportivas e promovendo políticas públicas que valorizam atletas, treinadores e comunidades.
Um ciclo esportivo fortalecido pela gestão municipal
Nos últimos meses, a Prefeitura realizou iniciativas importantes, como os Jogos Estudantis Cuiabanos, os Jogos Abertos Cuiabanos, que reuniram mais de 400 atletas, e segue preparando a próxima edição dos Jogos Pixote, voltados à formação de base. Esse encadeamento de ações compõe um projeto consistente de incentivo ao esporte na capital.
As equipes que agora representam o município garantiram vaga após se destacarem na etapa municipal dos Jogos Abertos Cuiabanos, competição voltada aos atletas maiores de 18 anos e que teve como objetivo promover integração, espírito esportivo e intercâmbio entre comunidades.
O secretário-adjunto de Esporte e Lazer, Otávio Rodrigo Palácio, enfatiza que a participação nos Jogos Abertos Estaduais consolida um novo momento do esporte em Cuiabá. “Estamos criando uma cadeia esportiva sólida”, destaca.
Palácio ressalta que nesta nova gestão, a Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer, está trabalhando para criar uma cadeia esportiva que visa atender atletas desde sua formação, aperfeiçoamento, especialização e alto rendimento. “Nosso objetivo é proporcionar a prática esportiva, promover saúde e valorizar os talentos locais”, disse.
Otávio lembra ainda que esse processo é construído com responsabilidade, planejamento e presença ativa nos eventos esportivos.
Apoio, estrutura e presença: o esporte cuiabano em movimento
A delegação cuiabana é composta por aproximadamente 50 pessoas, entre atletas, técnicos e equipe de apoio. O grupo está sendo acompanhado pelo chefe de delegação, professor Elvis, servidor da Secretaria de Esporte e Lazer.
O Município também fornece suporte direto às equipes, incluindo uniformes de competição, roupas de passeio e transporte. Os demais custos ficam sob responsabilidade da organização estadual.
O secretário Jefferson Neves tem reforçado que a meta é ampliar o acesso ao esporte de qualidade, fortalecendo diferentes modalidades e incentivando a participação de atletas de todas as idades, política que tem dado resultados visíveis nas competições recentes.
Intercâmbio, aprendizado e orgulho cuiabano
Para os atletas, participar da etapa estadual é mais do que disputar medalhas: é a chance de trocar experiências com esportistas de outras cidades e elevar o nível técnico de suas equipes.
“Nossos atletas terão a oportunidade de vivenciar um intercâmbio esportivo entre os municípios, com a troca de experiências, saberes e práticas. É um momento de crescimento para todos.”, destacou Otávio Palácio.
Após a etapa municipal e agora na disputa estadual, a trajetória das equipes de Cuiabá segue fortalecida, mostrando que o investimento da Prefeitura está construindo um ciclo esportivo robusto e promissor.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Cuiabá
Alunos da zona rural de Cuiabá visitam II Festival de Robótica
Sessenta e sete estudantes da escola rural Profª Hilda Caetano de Oliveira Leite, localizada no Distrito do Sucuri, em Cuiabá, visitaram nesta sexta-feira (14), o II Festival de Robótica, realizado no espaço do Sesi Papa em Cuiabá, no bairro Morada do Ouro. O evento segue até domingo (16).
Os estudantes tiveram a oportunidade de conhecer sistemas eletrônicos e também como funciona o sistema de desenvolvimento de mecânica, eletrônica, computação e controle para criar sistemas automatizados e inteligentes, como robôs industriais, veículos autônomos e equipamentos médicos.
A professora Ivelize de Souza Moraes explica que a iniciativa de levar alunos do 5º e 6º ano para conhecer o II Festival de Robótica foi uma forma de homenageá-los pela participação nas provas do SAEB (Sistema de Avaliação da Educação Básica). “Todos se esforçaram para comparecer no dia e horário para realizar uma boa prova. Daí, decidimos homenageá-lo”, disse.
A estudante Nicolly Vitoria agradeceu a direção da escola pela oportunidade de conhecer o evento. “É uma experiência única. Nós podemos ver que os alunos tem uma capacidade incrível de produzir, o que nos motiva a estudar ainda mais, pensar em entrar numa Faculdade”, explica.
A aluna Claudiany Evangelista também aprovou a visita. “Amo Matemática. É minha disciplina preferida. Achei tudo muito legal. A tecnologia desperta curiosidade. Saio daqui muito satisfeita”.
#PraCegoVer
A foto ilustra um grupo de estudantes vestidos com uniforme oficial da Prefeitura de Cuiabá. No fundo, há uma tela azul indicando que se trata de um evento de robótica educacional.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Cuiabá
Novembro Azul: Câmara de Cuiabá reforça importância dos cuidados com a saúde do homem
Vinicius Ferreira | SECOM Câmara Municipal de Cuiabá
Fonte: Câmara de Cuiabá – MT
Atletas de Cuiabá disputam os Jogos Abertos Estaduais neste fim de semana
Batalhão Ambiental da PM prende faccionado e intercepta balsa de garimpo ilegal
Batalhão Ambiental da PM prende faccionado e intercepta balsa de garimpo ilegal
Alunos da zona rural de Cuiabá visitam II Festival de Robótica
Operações Lei Seca prendem 13 condutores e removem 42 veículos em Cuiabá
Segurança
Batalhão Ambiental da PM prende faccionado e intercepta balsa de garimpo ilegal
O Batalhão de Polícia Militar de Proteção Ambiental (BPMPA) prendeu um homem de 24 anos, suspeito de extração de recursos...
Bope apreende pistola e munições de faccionado durante abordagem em Cáceres
Policiais militares do Batalhão de Operações Especiais (Bope) apreenderam uma pistola, um carregador e dez munições de calibre .380 mm,...
PM prende homem que comercializava armas de fogo de forma ilegal em Lambari D’Oeste
Policiais militares do 17º Batalhão prenderam um homem de 54 anos, suspeito de porte ilegal de arma de fogo, na...
MT
Brasil
As regras para ser instrutor de CNH sem vínculo com autoescola
Profissional terá de fazer curso para oferecer aulas de direção O Ministério dos Transportes divulgou os requisitos para instrutor autônomo...
Cancelada a sessão do Congresso que analisaria vetos e LDO
Andressa Anholete/Agência Senado O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, cancelou a sessão desta quinta-feira (16), na qual seriam...
Reforma administrativa: propostas modificam contratos temporários, gratificações e concursos
Coordenador do grupo de trabalho sobre o tema garantiu, no entanto, que nenhum dos textos prevê mudanças na estabilidade dos...
Economia & Finanças
Mais Lidas da Semana
-
CIDADES5 dias atrás
Prefeitura prepara dia exclusivo para a saúde do homem com nove especialidades médicas
-
CIDADES5 dias atrás
XV Mostra Pedagógica valoriza práticas exitosas e fortalece a rede municipal de ensino em Sinop
-
Saúde5 dias atrás
Dez iniciativas são reconhecidas por boas práticas na prevenção da tuberculose
-
Várzea Grande5 dias atrás
João Eduardo Sá é nomeado subsecretário de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Turismo
-
ELEIÇÕES5 dias atrás
Cláudia: Justiça Eleitoral foca no público idoso
-
AGRONEGÓCIO5 dias atrás
Trigo brasileiro polui menos que o produzido no resto do mundo
-
MATO GROSSO5 dias atrás
Corpo de Bombeiros socorre jovem após salto em área rasa de cachoeira
-
AGRONEGÓCIO5 dias atrás
COP30 começa na Amazônia e coloca agronegócio no centro do debate climático