Atletas de Cuiabá disputam os Jogos Abertos Estaduais neste fim de semana

A delegação cuiabana está no município de Lucas do Rio Verde, a 333 km da capital, onde disputarão, neste sábado (15 e 16) e amanhã, os Jogos Abertos Estaduais. As equipes de basquetebol e voleibol, nos naipes masculino e feminino, partiram ontem pela manhã para mais um grande desafio esportivo. A participação de Cuiabá na competição é resultado direto do esforço contínuo da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, liderada pelo secretário Jefferson Neves, e do trabalho integrado de sua equipe. A atual gestão tem fortalecido o esporte em todas as suas etapas, ampliando o acesso às práticas esportivas e promovendo políticas públicas que valorizam atletas, treinadores e comunidades.

Um ciclo esportivo fortalecido pela gestão municipal

Nos últimos meses, a Prefeitura realizou iniciativas importantes, como os Jogos Estudantis Cuiabanos, os Jogos Abertos Cuiabanos, que reuniram mais de 400 atletas, e segue preparando a próxima edição dos Jogos Pixote, voltados à formação de base. Esse encadeamento de ações compõe um projeto consistente de incentivo ao esporte na capital.

As equipes que agora representam o município garantiram vaga após se destacarem na etapa municipal dos Jogos Abertos Cuiabanos, competição voltada aos atletas maiores de 18 anos e que teve como objetivo promover integração, espírito esportivo e intercâmbio entre comunidades.

O secretário-adjunto de Esporte e Lazer, Otávio Rodrigo Palácio, enfatiza que a participação nos Jogos Abertos Estaduais consolida um novo momento do esporte em Cuiabá. “Estamos criando uma cadeia esportiva sólida”, destaca.

Palácio ressalta que nesta nova gestão, a Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer, está trabalhando para criar uma cadeia esportiva que visa atender atletas desde sua formação, aperfeiçoamento, especialização e alto rendimento. “Nosso objetivo é proporcionar a prática esportiva, promover saúde e valorizar os talentos locais”, disse.

Otávio lembra ainda que esse processo é construído com responsabilidade, planejamento e presença ativa nos eventos esportivos.

Apoio, estrutura e presença: o esporte cuiabano em movimento

A delegação cuiabana é composta por aproximadamente 50 pessoas, entre atletas, técnicos e equipe de apoio. O grupo está sendo acompanhado pelo chefe de delegação, professor Elvis, servidor da Secretaria de Esporte e Lazer.

O Município também fornece suporte direto às equipes, incluindo uniformes de competição, roupas de passeio e transporte. Os demais custos ficam sob responsabilidade da organização estadual.

O secretário Jefferson Neves tem reforçado que a meta é ampliar o acesso ao esporte de qualidade, fortalecendo diferentes modalidades e incentivando a participação de atletas de todas as idades, política que tem dado resultados visíveis nas competições recentes.

Intercâmbio, aprendizado e orgulho cuiabano

Para os atletas, participar da etapa estadual é mais do que disputar medalhas: é a chance de trocar experiências com esportistas de outras cidades e elevar o nível técnico de suas equipes.

“Nossos atletas terão a oportunidade de vivenciar um intercâmbio esportivo entre os municípios, com a troca de experiências, saberes e práticas. É um momento de crescimento para todos.”, destacou Otávio Palácio.

Após a etapa municipal e agora na disputa estadual, a trajetória das equipes de Cuiabá segue fortalecida, mostrando que o investimento da Prefeitura está construindo um ciclo esportivo robusto e promissor.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT