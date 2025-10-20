Atletas de Sinop garantem vagas no Sul Americano ao conquistarem três medalhas em competição nacional

O município de Sinop se destacou na competição nacional dos Jogos Escolares Brasileiros 2025 ao conquistar três medalhas: dois ouros e um bronze nas modalidades de salto em distância e lançamento de dardo. Os atletas Miguel Moreira Barbosa e Wislainy Moraes Sousa, vencedores da competição, são atletas das escolinhas de base da Prefeitura de Sinop. A etapa aconteceu entre os dias 07 e 18 de outubro, no município de Uberlândia, estado de Minas Gerais.Sinop competiu com três atletas que se consagraram no top oito nas modalidades de lançamento de dardo, salto em distância e arremesso de peso. Um feito que revela o treinamento árduo e o grande apoio concedido pela Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo. Os atletas Miguel e Wislainy também conquistaram vaga para disputar o campeonato Sul Americano que ocorrerá em Assunção no Paraguai.O treinador Emerson Rodrigues Santos foi quem acompanhou os atletas na competição e avalia como muito positivo o destaque de Sinop que participou da competição com três atletas e com boas pontuações, ficando, todos, no top 8 no Brasil, nas modalidades disputadas.“A gente considera isso um bom resultado, porque não é fácil, então você coloca aí: nós viemos com três atletas de Sinop e colocar os três nos top oito do Brasil, não é para qualquer um. Foi um trabalho bem feito, um trabalho árduo, que não é um trabalho de ontem, é um trabalho que está vindo já de dois, três anos que a gente vem trabalhando com apoio e suporte da Secretaria de Esporte. É uma pasta que vem ajudando muito a gente nas competições, e também nos encaminhando às competições”, comentou ele.A atleta Wislainy conquistou a medalha de ouro ao cravar a distância de 37,10 metros no “lançamento de dardo” e disputará o Sul Americano no Paraguai. Miguel também conquistou a vaga no Sul Americano ao trazer para casa a medalha de ouro ao saltar 5,80 metros na modalidade “salto em distância”. Ele também trouxe um bronze ao conquistar o terceiro lugar no revezamento de atletismo com atletas de Mato Grosso. O atleta Otávio Gregório Mello, ficou em sétimo lugar no arremesso de peso ao atingir 13,17 metros na competição.“Então, assim, a gente está conseguindo competir e a competitividade faz com que a gente tenha bons resultados. Os atletas começam a entrar no ritmo de competição, conseguem ter confiança para chegar onde chegou. Então, nós temos dois atletas convocados para o Sul Americano. Estamos aguardando ainda a questão da convocação oficial, porque tem a questão da convocação dos treinadores também. A gente está torcendo para que nós possamos, também, levar um treinador junto com a seleção para o campeonato Sul Americano”, explicou o treinador sinopense. O Sul Americano acontece em dezembro desse ano.

O evento foi organizado pela Confederação Brasileira do Desporto Escolar (CBDE) em parceria com a Federação de Esportes Estudantis de Minas Gerais (FEEMG). A competição tem apoio do Governo do Brasil, por meio de patrocínio viabilizado pela Lei de Incentivo ao Esporte. Os Jogos Estudantis Brasileiros é o maior evento do esporte estudantil do país e reúniu, nesta edição, mais de 5 mil estudantes-atletas de escolas públicas e particulares de todos os estados brasileiros.

Além dos atletas, o evento mobilizou cerca de 2 mil profissionais entre técnicos, árbitros e equipes de apoio, em uma verdadeira celebração da juventude, do esporte e da diversidade cultural do Brasil. O secretário nacional de Esporte Amador, Educação, Lazer e Inclusão Social, Paulo Henrique Cordeiro, representou o ministro do Esporte, André Fufuca, durante a cerimônia de abertura.

“Nós traçamos duas metas entre tantas outras para que se pudesse trabalhar pelo esporte no Brasil. A primeira delas foi nos aproximarmos de todas as confederações e federações que efetivamente fazem com que o esporte de qualidade, como são os JEBs, como são os JUBs [Jogos da Juventude], aconteçam na ponta. E a outra meta a que nós nos propusemos foi fazer com que saíssemos de Brasília, da comodidade dos gabinetes, e pudéssemos levar políticas públicas de qualidade e de excelência por todo o país”, discursou ele.