CIDADES
Atletas de Sinop garantem vagas no Sul Americano ao conquistarem três medalhas em competição nacional
Sinop competiu com três atletas que se consagraram no top oito nas modalidades de lançamento de dardo, salto em distância e arremesso de peso. Um feito que revela o treinamento árduo e o grande apoio concedido pela Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo. Os atletas Miguel e Wislainy também conquistaram vaga para disputar o campeonato Sul Americano que ocorrerá em Assunção no Paraguai.
O treinador Emerson Rodrigues Santos foi quem acompanhou os atletas na competição e avalia como muito positivo o destaque de Sinop que participou da competição com três atletas e com boas pontuações, ficando, todos, no top 8 no Brasil, nas modalidades disputadas.
“A gente considera isso um bom resultado, porque não é fácil, então você coloca aí: nós viemos com três atletas de Sinop e colocar os três nos top oito do Brasil, não é para qualquer um. Foi um trabalho bem feito, um trabalho árduo, que não é um trabalho de ontem, é um trabalho que está vindo já de dois, três anos que a gente vem trabalhando com apoio e suporte da Secretaria de Esporte. É uma pasta que vem ajudando muito a gente nas competições, e também nos encaminhando às competições”, comentou ele.
A atleta Wislainy conquistou a medalha de ouro ao cravar a distância de 37,10 metros no “lançamento de dardo” e disputará o Sul Americano no Paraguai. Miguel também conquistou a vaga no Sul Americano ao trazer para casa a medalha de ouro ao saltar 5,80 metros na modalidade “salto em distância”. Ele também trouxe um bronze ao conquistar o terceiro lugar no revezamento de atletismo com atletas de Mato Grosso. O atleta Otávio Gregório Mello, ficou em sétimo lugar no arremesso de peso ao atingir 13,17 metros na competição.
“Então, assim, a gente está conseguindo competir e a competitividade faz com que a gente tenha bons resultados. Os atletas começam a entrar no ritmo de competição, conseguem ter confiança para chegar onde chegou. Então, nós temos dois atletas convocados para o Sul Americano. Estamos aguardando ainda a questão da convocação oficial, porque tem a questão da convocação dos treinadores também. A gente está torcendo para que nós possamos, também, levar um treinador junto com a seleção para o campeonato Sul Americano”, explicou o treinador sinopense. O Sul Americano acontece em dezembro desse ano.
Competição
O evento foi organizado pela Confederação Brasileira do Desporto Escolar (CBDE) em parceria com a Federação de Esportes Estudantis de Minas Gerais (FEEMG). A competição tem apoio do Governo do Brasil, por meio de patrocínio viabilizado pela Lei de Incentivo ao Esporte. Os Jogos Estudantis Brasileiros é o maior evento do esporte estudantil do país e reúniu, nesta edição, mais de 5 mil estudantes-atletas de escolas públicas e particulares de todos os estados brasileiros.
Além dos atletas, o evento mobilizou cerca de 2 mil profissionais entre técnicos, árbitros e equipes de apoio, em uma verdadeira celebração da juventude, do esporte e da diversidade cultural do Brasil. O secretário nacional de Esporte Amador, Educação, Lazer e Inclusão Social, Paulo Henrique Cordeiro, representou o ministro do Esporte, André Fufuca, durante a cerimônia de abertura.
“Nós traçamos duas metas entre tantas outras para que se pudesse trabalhar pelo esporte no Brasil. A primeira delas foi nos aproximarmos de todas as confederações e federações que efetivamente fazem com que o esporte de qualidade, como são os JEBs, como são os JUBs [Jogos da Juventude], aconteçam na ponta. E a outra meta a que nós nos propusemos foi fazer com que saíssemos de Brasília, da comodidade dos gabinetes, e pudéssemos levar políticas públicas de qualidade e de excelência por todo o país”, discursou ele.
Fonte: Prefeitura de Sinop – MT
CIDADES
Prefeito vistoria obra da nova sede da Prefeitura de Sinop; construção chega a 15%
“Estou acompanhando de perto o andamento dos trabalhos e, principalmente, cobrando agilidade. Essa é uma obra importante, que atenderá todas as secretarias, beneficiando toda a população com um prédio moderno, amplo e, que vai proporcionar a economia de tempo aos nossos munícipes”, disse o prefeito, em visita realizada na última semana.
A nova sede da Prefeitura está sendo construída na Avenida Bruno Martini, lote 415-B, em um terreno de 33.653,14 m², e contará com 12.905,20 m² de área construída. O projeto contempla um edifício vertical, onde funcionarão todas as secretarias municipais e setores administrativos, com cerca de 317 salas planejadas para atender com eficiência às demandas da comunidade.
A nova sede terá capacidade para abrigar até 1.770 servidores e contará com sistema de ar-condicionado central, elevadores com 8 paradas e uma estrutura pensada para proporcionar mais conforto, agilidade e integração no atendimento à população.
Fonte: Prefeitura de Sinop – MT
CIDADES
Prefeito faz vistoria obra da nova sede da Prefeitura de Sinop; construção chega a 15%
“Estou acompanhando de perto o andamento dos trabalhos e, principalmente, cobrando agilidade. Essa é uma obra importante, que atenderá todas as secretarias, beneficiando toda a população com um prédio moderno, amplo e, que vai proporcionar a economia de tempo aos nossos munícipes”, disse o prefeito, em visita realizada na última semana.
A nova sede da Prefeitura está sendo construída na Avenida Bruno Martini, lote 415-B, em um terreno de 33.653,14 m², e contará com 12.905,20 m² de área construída. O projeto contempla um edifício vertical, onde funcionarão todas as secretarias municipais e setores administrativos, com cerca de 317 salas planejadas para atender com eficiência às demandas da comunidade.
A nova sede terá capacidade para abrigar até 1.770 servidores e contará com sistema de ar-condicionado central, elevadores com 8 paradas e uma estrutura pensada para proporcionar mais conforto, agilidade e integração no atendimento à população.
Fonte: Prefeitura de Sinop – MT
TCE-MT inicia auditoria externa para manutenção de certificações da ABNT
Mutirão Fiscal 2025 disponibiliza canais de atendimento online e presencial
Paciente com suspeita de intoxicação por metanol segue em acompanhamento no Pronto-Socorro de Cuiabá
Polícia Militar prende suspeito por tentativa de homicídio contra mulher em Sinop
Distrito de Nova Poxoréu atenderá população com pendências eleitorais
Segurança
Polícia Militar prende suspeito por tentativa de homicídio contra mulher em Sinop
Policiais militares do 11º Batalhão prenderam em flagrante, na noite deste domingo (19.10), um homem, de 25 anos, suspeito por...
Polícia Civil prende homem que matou colega de trabalho por ciúmes da ex-companheira
A Polícia Civil prendeu, no sábado (18.10), um homem, de 28 anos, em Paranatinga, acusado de matar o colega de...
Força Tática prende casal com porções de maconha e pasta base de cocaína em Várzea Grande
Policiais militares da Força Tática do 2º Comando Regional prenderam um homem, de 22 anos, e uma mulher, de 18...
MT
Brasil
As regras para ser instrutor de CNH sem vínculo com autoescola
Profissional terá de fazer curso para oferecer aulas de direção O Ministério dos Transportes divulgou os requisitos para instrutor autônomo...
Cancelada a sessão do Congresso que analisaria vetos e LDO
Andressa Anholete/Agência Senado O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, cancelou a sessão desta quinta-feira (16), na qual seriam...
Reforma administrativa: propostas modificam contratos temporários, gratificações e concursos
Coordenador do grupo de trabalho sobre o tema garantiu, no entanto, que nenhum dos textos prevê mudanças na estabilidade dos...
Economia & Finanças
Mais Lidas da Semana
-
Saúde7 dias atrás
Ministério da Saúde celebra os 25 anos da Vigilância em Saúde Ambiental no Brasil e analisa os avanços e desafios da área
-
Economia & Finanças6 dias atrás
Pix Automático torna-se obrigatório
-
Economia & Finanças6 dias atrás
Mercado financeiro reduz para 4,72% previsão de inflação em 2025
-
JUSTIÇA7 dias atrás
Projeto de viveiro permanente é lançado com apoio do MPMT
-
Saúde7 dias atrás
Ministério da Saúde recebe medicamento inédito para tratamento de câncer de mama no SUS
-
ELEIÇÕES7 dias atrás
Três comunidades de Nova Bandeirantes serão atendidas por mutirões eleitorais
-
CIDADES3 dias atrás
Prefeitura promove capacitação sobre atendimento ao público aos recepcionistas das Unidades Básicas de Saúde
-
Cuiabá7 dias atrás
Cata-treco percorre CPA IV, Guia e outros sete bairros nesta semana em Cuiabá