Atletas de todo o Estado têm até esta quinta-feira (7) para se inscrever no programa de bolsas do Governo de MT

A 30ª Feira de Vinil e Criatividades, em Cuiabá, e a 1ª Edição da Feira Ribeirinha Pantaneira, em Santo Antônio de Leverger, ocorrem neste sábado (9.8), com uma programação diversificada. Os dois eventos, que são viabilizados com recursos do edital MT Criativo – edição Lei Paulo Gustavo, terão exposições de produtos, músicas e outras atrações.

Feira de Vinil e Criatividades

Com cerca de 40 expositores de Cuiabá, Chapada dos Guimarães, Nobres, Livramento e outras cidades do Estado, a feira será realizada neste sábado (9.8), a partir das 14h, na Casa Cuiabana, em Cuiabá.

A programação inclui shows, Djs, um workshow com o DJ Spinha, uma estrutura com bar de cerveja artesanal e diversas opções gastronômicas, incluindo pratos veganos.

Além das atrações musicais, o público poderá assistir a pré-estreia de 03 curtas-metragens produzidos em Mato Grosso. O “Como Fazer Um Currículo Memorável”, com direção de Lucas Visan, “Libertas”, da diretora e roteirista Anna Magalhães, e “Cicatriz”, com roteiro e direção de Augusto Krebs e Manoel Vieira.

A entrada é solidária, com a doação de 1 kg de alimento não perecível, ou, 1 livro em bom estado.

Mais informações sobre o evento podem ser encontradas no Instagram: @feiradovinilmt

Feira Ribeirinha

Já a 1ª edição da Feira Ribeirinha Pantaneira também ocorre no sábado (9.8), a partir das 18h, na Praça do Rock, no distrito de Varginha, em Santa Antônio de Leverger.

A feira tem como objetivo preservar e promover a cultura mato-grossense, levando ao público uma experiência autêntica do modo de vida ribeirinho e pantaneiro.

Entre as atrações se encontram música ao vivo, com bandas regionais e apresentações culturais, incluindo as danças tradicionais que embalam as festividades locais.

O evento ainda terá expositores de Artes e Gastronomia, que ofereceram desde peças em madeira entalhada (como a famosa Viola de Cocho) até iguarias típicas, como a Paçoca de Pilão, Maria Izabel e Rapadura.

A 2ª edição da Feira está prevista para o dia 06 de setembro.

Para mais informações sobre o evento: (65) 99959-6366

Fonte: Governo MT – MT