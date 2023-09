Atletas destacam incentivo ao esporte com início da 31ª edição dos Jogos Olímpicos

Foi dada a largada para a 31ª Edição dos Jogos Olímpicos de Sinop, que faz parte do Festeja Sinop, em comemoração aos 49 anos do município, com participação massiva de aproximadamente 2,5 mil atletas, em mais de 15 modalidades. A abertura foi realizada no último sábado (02), no Estádio Gigante do Norte, junto ao pontapé inicial nas festividades do município.

Os primeiros jogos ocorreram ontem, domingo (03), em diversas modalidades. O Gerente de Esportes, Gabriel Vasconcelos, destacou que a programação segue com jogos todos os dias, até o 13 de setembro. “Teremos premiações em todas as modalidades, que irão competir nos ginásios, em campos, para a gente fazer uma grande festa, no nosso esporte. Esse ano nós fizemos uma roupagem nova da premiação, com aproximadamente R$80 mil em prêmios, incluindo duas motos, contemplando todas as modalidades com premiações, em dinheiro e as motos, além das medalhas personalizadas que são lindas comemorativas ao evento”.

“O prefeito Roberto Dorner, tem uma preocupação muito grande quanto à melhoria da estrutura, para que além da participação dos atletas, as famílias que irão prestigiar as disputas também possam ter lazer. A estrutura nossa melhorou demais, é um pedido dele, para que pudesse fazer essas melhorias, e a gente vem agora com a cereja do bolo com os Jogos Olímpicos”, finalizou.

Amanda Gobby está participando de várias modalidades e ressaltou a importância do incentivo ao esporte e da realização dos Jogos Olímpicos. “Uma emoção muito grande, um nervosismo de jogar, de estar colocando em prática aquilo que a gente vem treinando. Pra gente sempre é uma alegria participar. Eu já venho de alguns anos participando dos jogos olímpicos, neste ano a nossa equipe está participando de várias modalidades, nos preparamos para ganhar, mas o importante é participar, se divertir, e fazer acontecer”.

“Essa é a terceira vez que participo, essa é uma forma de incentivar os atletas, do nosso município, assim como eu, tem muitos atletas que fazem o máximo para mostrar o seu melhor no esporte que irá competir. Está tudo muito bem organizado, como todos os outros anos, esse ano está show de bola. Só agradecer a gestão”, destacou a atleta Maria Júlia.

A edição conta com recorde de participantes, com aproximadamente 2,5 mil atletas, que irão disputar as premiações. O Festeja Sinop é uma realização da Prefeitura de Sinop, com patrocínio do Grupo Sinop, MB Engenharia e Meio Ambiente, Shopping Sinop, Energize-C Eletropostos e apoio da Câmara Municipal de Vereadores.

Fonte: Prefeitura de Sinop – MT