Atletas devem levar 1 kg de arroz ou feijão para retirada de kits

O segundo e último dia do Seminário “Justiça Restaurativa na Educação e na Ambiência Institucional”, promovido pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) por meio do Núcleo Gestor da Justiça Restaurativa (Nugjur), começou em clima de sensibilidade e acolhimento.

Acesse as fotos no Flickr do TJMT

Presidente do Nugjur, a desembargadora Clarice Claudino da Silva abriu os trabalhos desta sexta-feira (14) exaltando o papel da Justiça Restaurativa na educação e a evolução das práticas restaurativas nas unidades escolares.

“Mais que um segundo dia de seminário, é um reencontro de almas. Porque educar é conduzir ao coração. A educação é o primeiro círculo de construção de paz. O que está sendo semeado aqui hoje ultrapassa o muro das escolas”, pontuou a desembargadora.

A magistrada destacou a importância de democratizar os círculos de construção de paz, garantindo que estudantes, professores e toda a comunidade escolar tenham acesso a ferramentas de diálogo qualificado.

“O Tribunal de Justiça tem investido nessa política porque já há comprovação estatística suficiente de que o diálogo efetivo transforma ambientes. Essa formação traz alívio às pressões do cotidiano escolar, cria novos hábitos e nos faz enxergar uns aos outros de maneira mais empática e autêntica”, concluiu.

A abertura foi marcada pela apresentação do Coral “Canto & Encanto”, da Escola Municipal Salvelina Silva, de Várzea Grande, que destacou o papel da arte na cultura de paz.

Justiça Restaurativa nas escolas

O coordenador adjunto do Nugjur, juiz Luis Otávio Pereira Marques, reforçou que as temáticas do dia aprofundam os fundamentos e a prática restaurativa. “Abordaremos comunicação não violenta, práticas restaurativas no ambiente escolar e dialogaremos sobre a transformação social que emerge da cultura de paz”, explicou o magistrado.

A Secretaria de Estado de Educação (Seduc) também esteve presente. A secretária executiva da pasta, Flávia Emanuelle de Souza Soares, celebrou o alcance inédito do encontro.

“É a primeira vez que conseguimos reunir mais de 120 profissionais para esta formação. É um marco para as escolas estaduais. Estamos construindo um ambiente verdadeiramente preparado para práticas restaurativas, mediação de conflitos e cultura de paz”, celebrou a educadora.

Representando o Ministério Público, o promotor de Justiça Miguel Slhessarenko Júnior destacou que a implantação da Justiça Restaurativa já apresenta resultados expressivos na redução de conflitos escolares.

“Esse é o futuro e o caminho. A Justiça Restaurativa tem transformado unidades onde havia grandes conflitos. A meta é construir um ambiente escolar seguro e cidadão, e todos nós aqui estamos comprometidos com isso”.

A programação segue durante todo o dia. Além dos painéis, o Seminário entregará certificações a instrutores e profissionais da educação, e formadores serão homenageados. Para conferir a programação completa, clique aqui.

Leia também:

Justiça Restaurativa: 1º dia do Seminário termina com reflexão sobre protagonismo dos servidores

Gestão inteligente impulsiona expansão da Justiça Restaurativa no TJMT

Com mais de 1.650 atendimentos, projeto fortalece acolhimento aos servidores do TJMT

Desembargadora Clarice destaca a Justiça Restaurativa na transformação da ambiência institucional

Servidores da Paz recebem certificação e reforçam compromisso com a Justiça Restaurativa no TJMT

Cultura de paz e liderança restaurativa marcam segundo painel do Seminário de Justiça Restaurativa

Em abertura de seminário, desembargadora Clarice Claudino convida para “jornada de reconexão”

Autor: Vitória Maria Sena Fotografo: Josi Dias Departamento: Coordenadoria de Comunicação do TJMT Email: [email protected]

Fonte: Tribunal de Justiça de MT – MT