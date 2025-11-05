Atletas e técnico do programa de bolsas do Governo de MT são convocados para Surdolimpíadas de Verão no Japão

Quatro bolsistas do programa Olimpus MT, que é mantido pela Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT), foram convocados para as Surdolimpíadas de Verão 2025 (Deaflympics 2025). O técnico de judô, Vinicius Vilela, e os atletas Pedro Dantas (judô), Williams Pereira (Karatê) e Marcos Paulo (Futsal) competem no evento, que ocorre de 15 a 26 de novembro, em Tóquio, no Japão.

Nessa terça-feira (4.11), o secretário da Secel, David Moura, fez a entrega do uniforme que a delegação mato-grossense usará durante a competição internacional.

“Agradecemos ao governador Mauro Mendes, por todo incentivo ao esporte mato-grossense, e à primeira dama, Virgínia Mendes, que abraçou a causa da inclusão de pessoas com deficiência no esporte. Parabéns aos nossos representantes de Mato Grosso, temos muito orgulho por essas convocações e ficamos na torcida pelas medalhas”, destacou David.

Com cerca de 6 mil participantes de mais de 70 países, em 21 modalidades esportivas, a competição visa promover a inclusão e a igualdade por meio do esporte, celebrando a diversidade e o talento de atletas surdos de todo o mundo. A edição de 2025 celebra o centenário das Surdolimpíadas, criadas em 1924, em Paris.

Conhecido como Big, o treinador Vinicius Vilela, foi convocado para integrar a comissão técnica da seleção brasileira de judô. Big é bolsista do Olimpus MT, na categoria Técnico Internacional e tem trajetória como atleta, árbitro e treinador.

Aos 32 anos, Williams Pereira compete na modalidade de karatê pela seleção brasileira de surdos. Bolsista do Olimpus MT, na categoria Internacional, o atleta conquistou a medalha de bronze nos Jogos Pan-Americanos de Surdos, em 2024, e o ouro na Surdolimpíada Nacional, em 2023.

Marcos Paulo, que compete pela seleção brasileira de futsal, tem 29 anos, e é também bolsista do programa do Governo de Mato Grosso, na Categoria Internacional. O atleta foi campeão pelo Brasil no Pan-Americano de Futsal de Surdos, em 2024. E, neste ano, também foi convocado para o Mundial de Futsal de Surdos, na Itália.

Já Pedro Dantas, de 22 anos, é atendido pelo Olimpus MT na categoria Nacional. O atleta alcançou a vaga para as Surdolimpíadas após vencer o Campeonato Brasileiro de Judô para Surdos, em 2024.

As convocações foram feitas pela Confederação Brasileira de Desportos de Surdos (CBDS) e a participação mato-grossense é coordenada pela Federação Desportiva de Surdos de Mato Grosso (FDSMT).

Durante as Surdolimpíadas, atletas e técnicos estarão uniformizados pelo kit doado pela Secel, que é composto por uniformes para as competições de judô, karatê e futsal, uniformes social e de passeio, agasalho oficial, além de itens de viagem.

A delegação mato-grossense é formada ainda pelos representantes da FDSMT, Andrico Xavier, como delegado de Judô e Karatê, e Priscila Xavier, como delegada de natação.

