Cuiabá
Atual gestão encerra TAC com o Ministério Público que vigorava desde 2017
A Prefeitura de Cuiabá encerrou mais um capítulo importante de sua relação institucional com o Ministério Público do Estado de Mato Grosso (MPMT). Após oito anos de acompanhamento, o terceiro Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) referente aos permissionários do Mercado Municipal do Porto, no segmento de hortifrutigranjeiros e cereais, foi oficialmente arquivado pela 6ª Promotoria de Justiça Cível – Defesa da Cidadania e Tutela Coletiva do Consumidor.
A decisão de arquivamento, formalizada no dia 26 de agosto de 2025, reconhece o cumprimento substancial de todas as obrigações previstas no procedimento administrativo SIMP nº 000493-002/2017, instaurado em 2017 para assegurar condições sanitárias adequadas, regularidade documental e práticas comerciais corretas no setor.
O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo e Agricultura, Fernando Medeiros, destacou o simbolismo desse encerramento, há tempos aguardado pelas equipes técnicas e pelos próprios permissionários. “Hoje, encerramos o SIMP nº 495.002/2017, um Termo de Ajustamento de Conduta que se arrastava por mais de 8 anos, desde 2017. É um dia de comemoração, pois estamos encerrando mais um ciclo problemático que era um fardo herdado de gestões anteriores.”
Relatório técnico comprovou avanço expressivo no cumprimento das obrigações
De acordo com o documento emitido pelo Ministério Público, o arquivamento foi fundamentado no relatório da Coordenadoria de Vigilância Sanitária Municipal, que constatou que os 45 permissionários do segmento hortifrutigranjeiro e os 10 permissionários do setor de cereais atenderam às exigências previstas no TAC – desde o controle de pragas até a regularidade de licenças, alvarás e documentação fiscal.
Entre os resultados verificados:
- — Regularização integral no setor de cereais
- — Melhoria significativa nas condições sanitárias dos boxes
- — Cumprimento das rotinas obrigatórias de higienização
- — Adequação das embalagens e comprovação de origem dos produtos
- — Maior controle sobre horários de funcionamento e organização interna
Mesmo as pendências residuais identificadas, oito permissionários sem alvará sanitário e vinte com débitos financeiros, já estão sob acompanhamento direto pelos órgãos fiscalizadores competentes, o que também contribuiu para o arquivamento.
Ações estruturantes garantiram o cumprimento total do TAC
O secretário Fernando Medeiros explica que o resultado foi alcançado após uma força-tarefa integrada entre a pasta, a Vigilância Sanitária e a Secretaria de Ordem Pública, que exigiu esforço intenso e planejamento técnico. Ele destaca: “Conseguimos, em menos de um ano, sanar todas as irregularidades e resolver todos os problemas apontados no Termo de Ajustamento de Conduta. Todas as obrigações exigidas pelo Ministério Público foram cumpridas, o que permite que hoje encerremos mais este ciclo.”
As ações implementadas incluíram:
• Capacitação dos permissionários: Cursos ofertados em parceria com o Sebrae qualificaram feirantes e contribuíram para a adoção de práticas mais seguras e adequadas.
• Recadastramento e regularização documental: Todos os boxes foram recadastrados e tiveram seus Termos de Permissão de Uso (TPU) revalidados.
• Fortalecimento da fiscalização: Houve monitoramento rigoroso das licenças sanitárias, controle de prazos, verificação da origem dos produtos e cumprimento do horário de funcionamento.
• Garantia de transparência nas permissões de uso: A Prefeitura reforçou as normas que impedem a transferência irregular de exploração dos boxes, mantendo a ordem e o equilíbrio econômico da feira.
Parceria institucional garante resultados e encerra mais um ciclo no Mercado do Porto
Para o secretário, o arquivamento é fruto direto da colaboração entre órgãos públicos e do comprometimento das equipes que atuam no Mercado do Porto. “Este resultado é fruto de uma parceria exitosa com a Vigilância Sanitária, com a Secretaria de Ordem Pública e, claro, com o time de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo e Agricultura.”
Ele reforça ainda o compromisso da gestão com um mercado público mais seguro, organizado e confiável. “Chegamos à promoção do arquivamento, finalizando um TAC no segmento de queijos, doces e aves, mostrando o nosso compromisso com a regularização total do Mercado do Porto.”
Arquivamento simboliza avanço e segurança jurídica
O encerramento desse procedimento, um dos quatro instaurados a partir do Inquérito Civil nº 655.002/2016, representa mais do que o fim de um processo: simboliza avanço institucional, melhoria das condições de trabalho dos permissionários e maior segurança jurídica para a gestão pública.
Trata-se de mais um passo na revitalização completa do Mercado do Porto, um dos mais tradicionais pontos comerciais de Cuiabá – e no fortalecimento das políticas de ordenamento e desenvolvimento econômico da capital.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Cuiabá
Professores de Cuiabá são capacitados para educar crianças com problemas de audição
Professores da rede pública de Cuiabá e técnicos em desenvolvimento infantil que atuam em salas multifuncionais, espaço que dá apoio às crianças PCDs (Pessoas com Deficiência) nas escolas , participaram na sexta-feira (14) de um curso que leva conhecimento de exploração das tecnologias assistivas e recursos pedagógicos específicos que favoreçam a inclusão de estudauntes com deficiência visual.
Atualmente, Cuiabá tem 61 alunos matriculados com diagnóstico de baixa visão ou com cegueira e visão monocular. O evento será realizado novamente, ainda este mês, no dia 28, no Hotel Fazenda Mato Grosso, o período das 7h30 às 11h e das 13h30 às 17h.
Neste curso, os professores e técnicos debatem a seleção e produção de materiais didáticos táteis (mapas, gráficos, desenhos, e jogos), ampliação e contraste para estudantes com baixa visão, adaptação de atividades e provas.
Também são discutidas estratégias para promover a interação entre o estudante com deficiência visual e os colegas (trabalho em grupo, jogos cooperativos) e, ainda, ações contra o isolamento e superproteção. Os dois eventos são conduzidos pela professora Neuraides Ribeiro, coordenadora da educação especial da Secretaria Municipal de Educação (SME).
O secretário de Educação, Amauri Monge Fernandes, explica que a inclusão, em todas as modalidades na educação, é um compromisso diário da atual gestão. “O prefeito Abilio Brunini e a primeira dama Samantha Iris estão compromissados em capacitar profissionais da educação para que a inclusão seja a mais plena possível”.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Cuiabá
Alunos de Cuiabá concluem curso com participação da Turma da Mônica
Mais de 100 crianças matriculadas na escola Nova Esperança, localizada na zona rural de Cuiabá, participaram nesta sexta-feira (14) do encerramento do curso “Um por Todos, Todos por Um! Pela ética e cidadania”. A solenidade ocorreu em dois horários: 8h e 13h. No total, participam 10 escolas de Cuiabá.
Trata-se de um projeto desenvolvido numa parceria da Secretaria Municipal de Educação (SME) com a Controladoria Geral da União (CGU), Controladoria Geral do Estado e Instituto Maurício de Sousa.
O tema central é despertar nos estudantes o senso de cidadania, de ética, de participação e de responsabilidade, tendo a escola como núcleo principal de desenvolvimento das ações.
As atividades, que abordam temas de combate ao bullying, respeito e amor ao próximo, ecologia e temas sociais, são desenvolvidas com a participação dos personagens da Turma da Mônica.
Os personagens Mônica, Magali, Cebolinha e Cascão, devidamente fantasiados, participaram de uma apresentação teatral, bastante celebrada pelos estudantes.
Os estudantes também fizeram apresentações de músicas e peças teatrais abordando o respeito e amor ao próximo. Nas paredes do pátio escolar, havia decoração com cartolinas exibindo desenhos produzidos pelos estudantes de combate ao bullyng.
O estudante Emerson Santos, 10 anos, participou de uma peça teatral e disse viver um momento muito especial. “Achei legal e muito bacana esse projeto. Eu assistia muito desenho e lia os gibis da Turma da Mônica. Gostei muito de vê-los aqui na escola”.
A aluna Maria Júlia da Silva também participou da peça teatral. “É tudo muito legal. Todo dia eu assisto desenhos no YouTube da Turma da Mônica”.
Entenda
As experiências proporcionadas pelo processo de ensino-aprendizagem colaborativo são desenvolvidas em sala de aula ou ambiente virtual de aprendizagem com a participação de um educador, que pode contar com uma capacitação no Programa, em formato EAD (plataforma AVAMEC).
O UPT é destinado aos estudantes do Ensino Fundamental e oferece materiais indicados para os anos iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º). E ainda, materiais complementares como vídeos, tirinhas, histórias que podem ser usados livremente pelo educador em qualquer fase escolar.
#PraCegoVer
A foto ilustra estudantes com uniforme oficial da Prefeitura de Cuiabá e personagens vestidos de bonecos da Turma da Mônica em um pátio de uma escola.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
